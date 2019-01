CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Egregio direttore,Alessandro Di Battista è tornato in Italia. Ricordo agli smemorati un grave episodio di cui si è reso protagonista durante il governo Renzi. Allora il PD era in coalizione con Scelta Civica ed in questo partito aveva un ruolo importante Ilaria Capua, parlamentare e scienziata. La Capua era ed è una scienziata di fama mondiale, orgoglio di Padova e dell'Italia. Ma anche nell'ambiente della scienza alberga l'invidia. Venne ingiustamente accusata di traffico internazionale di virus. Accusa talmente falsa che per la Capua non...