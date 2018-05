CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Egregio direttore,al peggio non c'è mai fine, recita un noto proverbio. La Rai non si vuole proprio smentire. La decisione di affidare la conduzione di un nuovo programma, dedicato ai serial Killer a Massimo Carlotto, appare superare i limiti dell'umana comprensione. Ai dirigenti Rai, fautori di tale scelta, vorrei ricordare l'omicidio della sua fidanzata, uccisa con 59 coltellate, la sua fuga prima in Francia, poi in Spagna e Messico e la condanna finale a 18 anni di carcere. Anche la grazia concessa successivamente dal Presidente Scalfaro...