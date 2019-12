CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Effetti collateraliL'acqua respintadal MoseQuando il Mose sarà in funzione, l'acqua che respingerà non tornerà indietro quindi andrà a est o ovest a danneggiare altri? Forse le spiagge? Queste hanno già le loro belle mareggiate tutti gli anni.Gaetano BatocchiVeneziaReferendum Venezia-MestreOra voltiamopaginaHo letto qualche considerazione sull'esito della votazione del referendum promosso allo scopo di creare due Comuni indipendenti; in particolare le considerazioni del Sig. Baffa che fanno riferimento al quorum non raggiunto per cui...