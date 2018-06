CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

EducazioneIn pantaloncinialla FeniceMentre da anni alcuni ristoranti veneziani non accettano clienti in pantaloncini corti ieri un signore (straniero) si è accomodato di fianco alla coppia di amici che con noi era entrata alla Fenice per il concerto per la Festa della Repubblica in pantaloncini corti. Nessun commento. Solo la cronaca di un fatto che lascia capire come non esistano quasi più educazione, stile e che il tempio della musica così non abbia quasi niente di sacro. Accettare però (tre maschere all'ingresso tutte ipovedenti?) un...