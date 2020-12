Economia verde

Venezia si attivi

per l'energia pulita

È sempre più all'ordine del giorno il tema delle energie rinnovabili, volto a superare le fonti fossili, contribuendo in questa maniera al contenimento del riscaldamento globale, dei cambiamenti climatici che ne derivano e come cardine di una nuova crescita economica pienamente inserita nell'ormai quarta rivoluzione industriale in atto. Anche nel territorio veneziano si vedono i segni di questo cambiamento, con sempre più edifici con pannelli solari e lavori per aumentare l'efficienza energetica degli stessi. Qui però risiede un punto nodale, critico, del nostro territorio che potrebbe però nascondere non solo una soluzione ma altresì un'opportunità con le nuove normative introdotte di recente dal legislatore in attuazione di direttive europee. Venezia insulare è l'area del Comune, se non di un territorio molto più vasto, che attira e attirerà, finita la pandemia, i maggiori investimenti o che ha comunque maggiori possibilità di investire. Certo è che se questo fosse possibile, si attiverebbero ingenti finanziamenti privati a favore dell'economia verde e un nuovo volano di crescita, di lavoro, di energia pulita e di marketing con l'immagine di una città che è a rischio per i cambiamenti climatici ma al contempo cerca di frenarli, così da attrarre un turismo più responsabile, attento e di fascia medio-alta al contrario di un turismo mordi e fuggi che l'ha caratterizzata negli ultimi anni. Per questo faccio appello al Sindaco affinché si attivi in questa direzione.

Davide Del Negro

Venezia

Natale veneziano

Quell'albero

è fuoriluogo

Sono semplicemente indignata dopo aver visto quello che secondo alcuni, spero pochi, dovrebbe essere l'Albero di Natale dei veneziani. Nulla a che vedere con le nostre tradizioni, nulla a che vedere con il buon gusto, uno spreco inutile di denaro per una brutta installazione che non ha niente a che vedere con lo spirito natalizio. Come mai non si è pensato, invece, come dice giustamente Giovanna Giol nella sua lettera pubblicata sul suo giornale, di riportare nella Piazzetta dei Leoncini il tradizionale grande abete verde, che sicuramente troverebbe come nel passato un generoso donatore, e, come si è sempre fatto, decorato con le palline colorate dei nostri Maestri vetrai di Murano? Oltretutto non voglio pensare a quello che è costato installare questa cosiddetta opera d'arte, in un momento in cui molti, troppi cittadini veneziani stanno passando un momento economicamente drammatico. Oltre al pessimo gusto, lo reputo un insulto alla miseria.

Emanuela Notarbartolo di Sciara

Venezia

Vacanze natalizie

Sci, bravo

premier Conte

Ritengo che almeno questa volta il premier Conte ci abbia azzeccato, almeno secondo il mio parere. Da ex lavoratore autonomo che le ferie invernali le ha sempre viste col binocolo e che lo sciare mio era quello giornaliero cioè mordi e fuggi nelle festività, finalmente le mie montagne non sentiranno più durante queste Feste Natalizie, quel gracchiare snob e gli atteggiamenti da sostenuto sulle piste innevate del mio Veneto di quelle migliaia di impiegati ministeriali romani vacanzieri in aeternum. Sono addolorato per tutte le maestranze che non avranno occasione di lavorare in quel periodo, ma è ben vero che proprio in quel periodo si vedono gli assalti alle piste da sci delle migliaia di addetti del pubblico impiego di ogni mansione e livello, i quali oltre il mese estivo di ferie pagate, altrettanto ben pagate hanno la ventina di giorni tra ponti e ponticelli delle festività in cui non lavorare. Questa è l'Italia delle tante velocità contrapposte, però questa volta il premier Conte mi ha proprio dato soddisfazione.

Alberto Stevanin

Padova

Sanità

Un aiuto

agli over 70

Credo servirebbe un aiuto agli over 70 per poter essere accompagnati dai loro famigliari o amici, quando vivono da soli, nelle visite specialistiche ed esami vari nelle ULSS3 e specialmente all'ospedale all'Angelo dove fra schermi elettronici e labirinti interni possono sentirsi in difficoltà e per poter essere seguiti nel dialogo delle malattie con i medici. Ci sono regole troppo rigide. Accompagnamento solo per minori, diversamente abili e non autosufficiente, e non c'è comprensione per persone anziane che si sentono a disagio in certe situazioni e non riescono a capire la loro situazione sanitaria.

Roberto Carraretto

Messa di Natale

L'inutile

disputa

In questo tempo di Covid, nelle chiese vuote i saluti all'estinto sono più toccanti ed intensi del solito. Forse anche più numerosi, vista la difficoltà di avere un rapporto con il mondo terreno. Leggo a proposito della cerimonia funebre di Sara Melodia, sceneggiatrice e direttore editoriale di Luxa Vide, scomparsa per tumore a soli 46 anni, questo breve elogio da parte di Elena Sofia Ricci, attrice della serie televisiva Che Dio ci aiuti. Caro Angelo, va da Sara e stringei cappotto, spesso ha freddo al collo, preparale un piatto di pasta e dille che il dolore è passato, ora può riposare. Come si vede, ritornano dei motivi poetici antichi ed anche una visione dell'aldilà che avevamo smarrito con i remoti Egizi. Ritorna la voglia mai spenta di eternare gli eroi, ma anche le persone più comuni. I gesti e le parole rivolte al cielo si moltiplicano non solo nelle chiese, ma anche nei luoghi profani, come negli stadi, con un rituale non dissimile da quello religioso. Il nuovo genere poetico troverà forse un prossimo autore e Maradona un posto tra i santi protettori dell'immensa folla calcistica. Minore poesia e minor spirito religioso si riscontrano nella suggestiva discussione sulla Messa di mezzanotte di Natale. Pochi sanno che detta messa fino agli anni sessanta era stata abolita e solo da allora ripristinata (con il patrocinio ecclesiastico), essendo caduto il divieto motivato dal pericolo di trasgressioni notturne da parte dei partecipanti. Come si vede, niente di liturgico e di religioso in questa disputa pro Covid, nemmeno alcuna utilità per il contenimento dell'epidemia.

Luigi Floriani

Conegliano (Tv)

