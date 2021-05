Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

EconomiaNemmeno la pandemiaferma le spese militariAnche in tempi di pandemia le spese militari sono aumentate. La crisi economica e sociale causata dal Covid non pare stia frenando le principali potenze europee dall'aumentare la spesa nel settore della difesa. In questo contesto sarebbe meglio utilizzare tutte le risorse economiche per contrastare il virus e rilanciare l'economia.Gabriele SaliniLa politicaUn richiamo vaccinaleanche per la...