Ecologia

Contenitori

per i guanti usati

Ho visto a Striscia la notizia immagini che inquadravano centinaia e centinaia di guanti monouso, di quelli che si devono indossare all'entrata dei supermercati, levati dopo l'uscita, gettati per terra, a lato della strada, in acqua, dappertutto: una vera vergogna. Spero che i gestori sappiano rimediare, ponendo appositi contenitori e che il senso di responsabilità prevalga sulla sciatteria che ci hanno fatto vedere.

Gino De Carli

Ruiaperure

Non c'era

fretta

Che fretta c'era/ maledetta primavera..., cantava Loretta Goggi tanti anni fa. Queste parole mi tormentavano durante il lungo periodo di clausura forzata definito lockdown, quando le giornate erano fin troppo splendide per quei mesi di inizio anno e mi chiedevo appunto: che fretta c'era, maledetta primavera, se non possiamo uscire di casa. Purtroppo questo funesto 2020 non ci risparmia niente. Ora che ci sono permesse le passeggiate e una vita all'aria aperta quasi normale, il tempo si dimostra ostile e dispettoso con pioggie, grandinate, allagamenti, ecc. Cosa potrà riservarci ancora questo anno bisestile? Direi che abbiamo già dato...

Annamaria De Grandis

Inps

Tridico

a Papua

Ieri l'attuale presidente INPS Tridico, che ricordo essere stato indicato inizialmente dai 5stelle come papabile ministro del lavoro e successivamente incensato da Conte all'attuale ruolo, ha sostenuto che è la pigrizia la motivazione per cui una altissima percentuale di attività economiche non hanno riaperto i battenti arrivando persino a sostenere che molti imprenditori non riattivano le proprie attività commerciali per una convenienza di carattere economico visto che è lo Stato che paga le cassa integrazioni ai loro dipendenti e che basta dire Covid e lo Stato paga. Allora: che alcune tribù Papuani della Nuova Guinea più interna possano anche non inquadrare pienamente la situazione economica del nostro paese e magari se intervistati possano dire anche delle cretinaggini ci potrebbe anche stare, ma che un dirigente statale di tale livello arrivi a essere fonte di tali cretinaggini offendendo migliaia di imprenditori in enorme e reale difficoltà non credo sia tollerabile. In uno Stato normale un personaggio di tale spessore sarebbe immediatamente sospeso, allontanato e spedito a Papua in Nuova Guinea alle cui tribù andremmo a chiedere anticipatamente perdono.

Riccardo Ventura

Governo

Non rispecchia

i cittadini

Non riesco ad abituarmi. È dal 2011 che in Italia il Presidente del Consiglio, e conseguente il suo governo, non è espressione della volontà del popolo. Si è iniziato con Monti al quale è succeduto Enrico Letta, sostituito da Renzi che a sua volta è stato sostituito da Gentiloni e poi hanno inventato il Conte 1 cui ha fatto seguito il Conte 2. È inutile che ora si tenti di spiegare i motivi che hanno condotto a questa paradossale situazione. Non mi interessa. Io so solo che da quasi un decennio si è messo al governo soggetti che non sono espressione del popolo. Ripeto che le motivazioni non mi interessano più. Non accetto che in quasi un decennio non si sia stati capaci di riportare alla normalità e alla democrazia il governo dell'Italia. Chi ha la responsabilità di questo stato di fatto si vergogni.

Luigi Barbieri

Lavoro

Basta copiare

gli Stati Uniti

A seguito della pandemia del covid19 si sono persi centinaia di miglia di posti di lavoro di addetti alle piccole e medie imprese che in questi tre mesi avevano contratti in scadenza che non sono stati rinnovati a seguito della chiusura forzata in particolare delle piccole imprese. È mai possibile che il governo Conte, Gualtieri e la sua task force di intellettuali, hanno dato la cassa integrazione in deroga - va bene questo piccolo intervento - ma per mantenere i livelli di occupazione doveva fare come gli Stati Uniti, che ha dato soldi a fondo perdute alle aziende piccole e medie, purché il datore di lavoro alla scadenza dei contratti li rinnovasse. Inoltre sempre negli stati uniti cosi come ad altre parti dell'Europa hanno fatto la stessa cosa. È mai possibile che a questi cervelloni sia mai venuta in testa una cosa del genere? Se avessero fatto questo si sarebbe mantenuta in piedi la occupazione di centinala di migliaia di persone, che avrebbero con il pagamento delle tasse a far ripartire veramente l'Italia, con di sicuro l'aumento del Pil di 2 punti. Non ci voleva una laurea in scienze economiche per capire cosa si doveva fare. Adesso a settembre, con l'aggravio della crisi diventa veramente un fattore sociale, e di sicuro anche di ordine pubblico, perché il popolo ha bisogno di lavoro.

Lettera firmata

Venezia

Bed & breakfast

dimenticati

Sono un titolare di Bed & Breakfast a Venezia, categoria continuamente vessata dalle istituzioni della città e vista come male assoluto da estirpare anche dagli stessi veneziani. Siamo stati una categoria completamente dimenticata durante questa terribile crisi economica che sì è abbattuta su di noi a seguito della pandemia, siamo a reddito zero da tre mesi, ma nonostante questo siamo stati ignorati dallo Stato e alle nostre numerose richieste d'aiuto non è conseguito nemmeno un euro di sussidio. Non siamo stati considerati in alcun modo come una categoria da tutelare, eppure paghiamo le tasse dei nostri introiti allo stato, paghiamo la tassa di soggiorno al comune di Venezia e paghiamo Tari e canone Rai maggiorata e quindi partecipiamo attivamente all'economia cittadina, contribuendo a portare ricchezza anche ai nostri fornitori e a tutti coloro che vivono dei nostri ordini e delle nostre utenze. Siamo i nuovi esodati, rimasti bloccati in un limbo, troppo ricchi per ottenere un reddito di emergenza o dei buoni pasto, ma allo stesso tempo troppo poveri per ottenere aiuti dallo Stato, cosa di cui hanno invece potuto beneficiare indistintamente chiunque possedesse una partita Iva, tra cui anche categorie molte ricche e non di certo in difficoltà economiche o impossibilitate ad arrivare alla fine del mese. Noi invece siamo stati i primi a chiudere e saremo gli ultimi in assoluto a riaprire e ancora non sappiamo quando potremo tornare a farlo e a lavorare a pieno regime. Molti di noi vivono solo di questo e con questo mestiere mantengono la propria famiglia, io personalmente lo faccio da sempre, con passione e professionalità, dando un servizio ai miei clienti e aiutandoli ad integrarsi nel tessuto sociale cittadino durante la loro permanenza. Questo lavoro mi permette di rimanere a vivere in una città costosa e complicata come Venezia e senza questo introito non avrei alternative a vendere la mia casa a degli stranieri facoltosi e ad abbandonare la città, per trasferirmi in terraferma.

Nikos Bortoluzzi

Scritte

I molti modi

di essere razzisti

Un paio di giorni fa, a Rovigo, degli ignoti sono entrati nel chiosco di piazza Merlin, attualmente in demolizione, per scrivere con lo spray sui vetri della struttura questo pensiero di grande spessore: George Floyd negro di merda. Premetto che questo gesto non fa di tutti i polesani dei razzisti. Ma di qualcuno sì a quanto pare. Ed è testimonianza di un livello di ignoranza particolarmente elevato e preoccupante. Non mi meraviglia la vigliaccheria del gesto. La categoria dei razzisti si suddivide infatti in razzisti ignoranti fieri di manifestare il proprio gene razzista e in razzisti ignoranti che covano questi pensieri ma non vogliono apparire razzisti Due modi diversi ma simili di essere ignoranti Perchè di ignoranza si tratta. Perché significa non conoscere il concetto di tolleranza. Perché significa non conoscere il concetto di pietà. Perché significa non conoscere il concetto di uguaglianza. Si può essere ignoranti in tanti modi. E non accorgersene mai. Ma siamo uomini e non razze. Siamo persone e non specie. E ciascuno di noi, nel nostro piccolo, dovrebbe cercare di non essere ignorante. Grazie del suo tempo.

Aldo Guarnieri

Piano Colao/1

Ha fatto i conti

con i fondi?

Ho letto e riletto con attenzione l'articolo di pag.2 del Gazzettino di oggi. Vorrei gentilmente chiedere se al dott. Colao e alla Sua qualificata squadra è stata richiesta compatibilità di progetti/proposte con disponibilità economiche. Mi riferisco alla somma potenziale dei fondi: BCE, BEI, Sure, Mes, Recovery e alle possibilità di sforamento delle regole EU che pur se sospese è presumibile ritornino.

Sergio Bianchi

Piano Colao/2

i migliori?

Sono questi

Leggo sul Gazzettino la ripartenza vista da Colao, grande manager della telefonia, chiamato alla corte dell'avvocato per sfornare idee e salvare il Paese. Assieme ad altri 449 super esperti dopo un brain storm di due mesi hanno finalmente partorito delle ideone. Leggendo ciò che sta scritto sul Gazzettino rimango allibito! Veramente questi sono considerati i migliori cervelli che abbiamo? Perché se sta così non ne usciremo mai. L'insieme delle pensate di questa truppa altro non è che un mucchio di proposte che chiunque sarebbe in grado di pensare. Io non ho letto nulla che non si sapesse già, una teoria di buoni propositi che da anni vengono sbandierati da tutti soprattutto in campagna elettorale. Solo che oramai tutti sanno che non saranno mai attuabili, non nei prossimi 10 anni almeno. Perdonate l'immodestia, ma per 800 al giorno, anzi lo posso fare per 700, sono in grado di garantire proposte anche migliori di questo elenco di cose trite e ritrite. A pensarle sono tutti capaci, il problema è attuarle, in tempi accettabili.

Claudio Scandola

Economia

Se avessimo avuto

in tasca la Lira

Come ci è purtroppo noto il Covid-19 sta mietendo gravissime difficoltà finanziarie nell'intero Paese. Se avessimo avuto in tasca la nostra rimpianta Lira, forse avremmo avuto qualche riscossa positiva, invece di una valuta, voluta non in maniera referendaria ma imposta, che palesemente ha dimezzato i nostri capitali e risparmi. Se navighiamo in un'economia povera e sempre maggiormente depauperata, dovremmo interrogarci di una divisa sempre più lontana dalla UE.

Giancarlo Lorenzon

