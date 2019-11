CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

EccellenzeLe universitàdella terza etàStiamo attraversando un periodo storico, uno dei tanti, e come sempre molti rimpiangono il passato. Lo facevano i nostri padri, i nostri nonni e così via. Forse in questi ultimi anni la corsa verso il futuro ha innestato la quinta, questa frenetica accelerazione ci vede talvolta disorientati, non abbiamo più il tempo per guardarci negli occhi, un breve come stai e poi via di corsa. Quella che non è mai cambiata è la protesta, ci lagniamo sempre, dividendoci come un tempo tra guelfi e ghibellini. I...