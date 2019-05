CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Droghe leggereGiusto chiuderei negozi di cannabisA mio parere i negozi di cannabis light vanno chiusi. Se la cannabis viene venduta a scopo terapeutico deve essere venduta esclusivamente in Farmacia e nella Parafarmacia. L'abuso di cannabis può provocare l'insorgenza di quadri psicopatologici estremamente variabili: stati di confusionali transitori con deliri poco strutturati, a contenuto per lo più persecutorio, spesso sorretti da fenomeni allucinatori. In altri casi si manifestano sindromi psicotiche nelle quali il soggetto tende ad...