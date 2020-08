Draghi/1

Riforme subito

per la ripresa

Ho ascoltato Mario Draghi al congresso di Cl, parole sicuramente sagge ma che portano la soluzione del problema molto più avanti di quanto serva. È il momento vista l'emergenza e la disponibilità finanziaria di adottare serie riforme che portino alla riduzione del debito pubblico e liberare così risorse durature per sanità, scuola, ricerca etc. Il momento contingente crea consenso e si può agire per l'eliminazione di enti inutili, di pantani burocratici, e di larghe fasce di assistenzialismo, in sostanza meno leggi e più controlli, meno enti e più libertà all'iniziativa privata vero motore dell'economia. Differentemente con il debito pubblico già da prima in continua crescita, aumentato a dismisura per l'emergenza covid, con l'economia stagnante e con le sfide che il progresso tecnologico porterà, il Paese non potrà continuare a stornare tutte le risorse vitali al sostentamento del deficit. Se si deve assistere qualcuno, queste siano le giovani famiglie incentivandole e sostenendole nella procreazione evitando così il già avanzato invecchiamento della popolazione. Non occorrono genii, vediamo i grandi Paesi come noi, Francia e Germania e prendiamone esempio. Giuseppe Conte può giocare questa carta, non è un politico e non ha niente da perdere, auspico che i partiti convergano in questo e indirizzino e sostengano la Nazione per i prossimi difficili anni.

Terenzio Stefani

Villamarzana (Rovigo)

Draghi/2

L'antitesi

al populismo

Leggo l'articolo a firma di Albero Gentili a pagina 5 del 19 agosto che logicamente svaria nell'interpretazione dell'intervento di Draghi in favore dei giovani. Ora lo scrivente non è in grado di interpretare le finalità di Draghi perché l'uomo come dice un deputato del Pd è di un livello superiore alla media perché è stato anche agevolato da una carriera che lo ha portato ai vertici della Bce in Europa. Draghi potrebbe rappresentare l' antitesi a qualsiasi forma di populismo da qualunque parte provenga. Non concordo però con la conclusione di Gentili cioè: la sfida va accettata con tutti i rischi connessi e certamente a mio avviso non si può assumere una posizione di attesa in previsione del 2022, con eventuale nomina al Quirinale; il guanto con un intervento programmatico rivolto in favore dei giovani è stato lanciato, i sussidi per quanto lodevoli per le persone in difficoltà finiranno ed allora senza riforme strutturali il paese capitolerà: Palazzo Chigi non può rappresentare un inciampo per una figura di questo spessore com' è Draghi.

Romano Giuliano

Cittadella

Violenza e danni

Quali divertimenti

a Jesolo

Mi meraviglia molto che il sindaco di Jesolo Valerio Zoggia intenda chiedere i danni a quattro ragazzacci che hanno fatto a pugni dopo la solita noiosa serata jesolana. Il sindaco si chieda invece cosa altro possono fare i giovani a Jesolo oltre a bere nei numerosi bar del Lido. Dove sono i divertimenti? I luoghi tranquilli di spensieratezza? Jesolo non offre niente. Veramente offre solo tanto caos, spiaggia intasate e cara, servizi assenti. Un esame di coscienza sincero non guasterebbe certo a questa amministrazione comunale ormai famosa solo per la cementificazione quasi totale del fronte mare come di altre zone quasi invivibili.

Rimo Dal Toso

Padova

Turismo

Un'opportunità

e una condanna

Vivere di turismo può essere al contempo una grande opportunità e una grande condanna. Buona parte del tessuto sociale veneziano è legato nel bene e nel male a questa industria così ricca e così mal gestita. Festeggiare per il non arrivo di qualche nave dopo otto mesi di totale inattività per tanti lavoratori legati alla crocieristica e al suo inevitabile indotto sembra una follia. Non è certo questo il modo di pensare al futuro di una città, anche se tutti i cittadini di Venezia (portuali compresi) vorrebbero un turismo più regolamentato ed educato, una politica dell'ambiente più attenta e un vero porto al passo con i tempi. Un porto in grado di funzionare per i prossimi 70 anni e di ricevere un numero stabilito di navi tecnologicamente evolute, piccole e grandi che siano. Il muro contro muro di questi anni ha creato solo polemiche e nessun passo avanti nei confronti dell'ambiente, della gestione controllata dei flussi turistici, del lavoro e dello sviluppo sano di questa città. Penso sia giunto il momento che autorità competenti, comitati del no, cittadini e lavoratori facciano un passo indietro e comincino a comprendere che se questa città vuole un futuro equilibrato tra lavoro, ambiente e sviluppo è dal porto che si può e si deve partire, esattamente come è stato innumerevoli volte nel corso di questi ultimi XV secoli.

Luca Pitteri

Operatore portuale Venezia

Bonus ai politici

La differenza

tra legale e morale

La recente vicenda legata al Bonus destinato alle Partite Iva e richiesto, e in alcuni casi ottenuto, anche da esponenti politici che beneficiano di compensi già rilevanti per la loro attività politica, anche se non illegale è certamente immorale. Segno di una totale mancanza di senso della correttezza e del bene comune da parte di persone che sono rappresentanti del popolo e che quindi dovrebbero essere i massimi depositari del senso del dovere e del rispetto delle normative non solo dal punto di vista del contenuto specifico ma anche dello scopo per cui sono state emanate. Accusare poi il Governo di aver varato una legge che non prevedeva fattispecie come quella di cui oggi parliamo è ancora più vergognoso del fatto in sé. Come possiamo pensare di essere credibili di fronte al mondo e all'Europa se la nostra classe politica dà questi esempi?

Maurizio Conti

Portogruaro (Venezia)

Decreti

Quei provvedimenti

con una sola firma

Veramente particolare questo periodo Covid. tra le altre cose, abbiamo scoperto che esistono i famosi dpcm (decreti del presidente del consiglio dei ministri) ed è di pochi giorni fa anche la novità del decreto del ministro (della Salute). In un prossimo futuro, quindi, ci potremo aspettare i decreti di qualche sottosegretario e perché no, anche di alcuni portaborse! A questo punto come ciliegina finale mancherebbe un ultimo dettaglio: eliminare dal vocabolario la parola diritto!

Mario Garlatti

