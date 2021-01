Dosi tagliate

Mi domando perché Conte prima fa pubblicamente il lecchino con la Cina, poi ci si stupisce perché gli americani d'improvviso tagliano le scorte dei vaccini. Beninteso, non che me ne importi qualcosa, dal momento che io il vaccino lo farò solo se mi costringono. Eppure, ancora lo elogiano! Anche Mussolini, a suo tempo, aveva previsto l'egemonia cinese e, tra Conte e Monti che di recente ha remato contro le PMI, bisogna essere proprio idioti a non vedere l'avanzata della dittatura comunista (le simpatie tra M5S e il partito cinese sono ben note).

Matteo Favaro

Vaccini e Pil / 1

Incredibile

Moratti

È incredibile e nel merito a dir poco scandalosa la proposta avanzata dalla Lombardia tramite le neo-assessore Letizia Moratti, di modificare il meccanismo di ripartizione dei vaccini anti-covid tra le singole Regioni, tenendo conto anche del Pil, cioè della ricchezza prodotta dalle singole Regioni. Come non bastasse, il Presidente Attilio Fontana ha aggiunto che, se la proposta venisse accolta, verrebbe ritirato il ricorso contro l'assegnazione della Regione alla zona rossa. È poi ridicolo quanto in argomento ha comunicato lo stesso Assessorato: che il concetto ispiratore della proposta non è dare più vaccini alla Lombardia perchè Regione con cittadini mediamente più ricchi, ed invece che se si aiuta la ripresa della Lombardia, si contribuisce alla ripresa del Paese. Non è necessario spendere parole per riaffermare che il diritto alla salute e alla vita è indistintamente di tutti, a prescindere dal reddito personale e dalla ricchezza del territorio in cui si vive.

Giuseppe Rosin

Vaccini e Pil / 2

La gaffe

e la proposta

Appena nominata Letizia Moratti a mio avviso ha già commesso una gaffe che per un personaggio e storia politica a lei riconducibile mi lascia perplessi. In sintesi come si può scambiare la salute con il bene produttivo? Zaia non commenta forse per questioni di affinità politica ma con questa uscita non vedo una grande differenza tra Moratti e Gallera allontanato per i motivi che sappiamo. Al contrario trovo interessante la possibilità di creare vaccini in Veneto sempre su licenza Pfizer; se ci sono aziende che trasformandosi possono colmare il ritardo ben venga questa possibilità. Sul piano politico in generale mi aspetto un intervento deciso da parte del governo per richiamare agli impegni la Pfizer, non basta la protesta di Arcuri qui devono scendere in campo i responsabili politici italiani ai massimi livelli collegati alle istituzioni europee ( più che la caccia agli responsabili, costruttori ai voltafaccia urge andare a caccia di vaccini).

Romano Giuliano

Quirinale

Il ruolo

di Mattarella

Il Presidente della Repubblica dovrebbe essere al di sopra della politica e pensare al bene del Paese e degli italiani mentre ci ritroviamo un uomo di sinistra che sta manovrando per evitare a tutti i costi le elezioni in modo da non consentire agli italiani di scegliersi il governo che desiderano: vuole che il governo sia quello che desidera lui. Lo trovo uno spettacolo insopportabile.

Angelo Mercuri

Proporzionale

Impantanati

dal 2 per cento

Eccoci nuovamente impantanati: un governo, che per come opera è meglio stendere un pietoso tendone, viene messo alla berlina da un Partito del 2/3% in un momento in cui non c'è da perdere un minuto per le tante cose da fare. Ripeto il 2/3%! Finché con il sistema proporzionale si continuerà a dare questo potere ai partitini, avremo sempre Governi sotto ricatto e certe riforme, alcune importantissime, non si riusciranno mai a fare e vivremo sempre una continua precarietà. Si decidano verso un sistema maggioritario come in Francia e finiamola con queste vergognose manfrine. Un cordiale saluto e un augurio di buon lavoro.

Pietro Paolo Beggio

Pfizer

I responsabili

del pasticcio

Sembra trapelare che il contratto con Pfizer preveda un Piano Consegne su base trimestrale. Se è vero, Pfizer non è inadempiente (e legalmente non responsabile dei ritardi) perché potrebbe consegnare le dosi, senza andare in penale, a fine trimestre. Se è vero, allora la controparte di Pfizer avrebbe preso una colossale cantonata e qualcuno con nome e cognome dovrebbe essere chiamato a risponderne. Detto in altri termini: inutile prendersela con Pfizer, altri sono coloro cui dovremmo rivolgerci. Segue un'altra domanda: chi è la controparte di Pfizer? La UE? Ma se così fosse, perché leggiamo che Arcuri vuole fare la voce grossa (come pure riporta il Gazzettino)? Perché si dice che il Governo starebbe consultando l'Avvocatura di Stato? Non è che quello con la UE è un Contratto Quadro, con dei contratti operativi siglati Stato per Stato e questi ultimi contengono le varie clausole (tipo appunto il piano di consegna?). Perché allora si spiegherebbe la posizione del Governo. Ma allora l'eventuale responsabile del pasticcio si trova in Italia.

Lorenzo Colovini

Sinistra

L'attualità

e la storia

Era ora, finalmente, eccheccavolo, il Conte dimezzato prosegue, si discuterà, si raccatteranno vecchie cariatidi in cerca di esumazioni, si distribuiranno bende e prebende, e tutto finalmente proseguirà nel solco, già tracciato, del volemose bene, dei dovremo, faremo, ci impegneremo, stanzieremo, cambieremo. E gli Italiani? Beh, che non rompano tanto, che se ne stiano buoni, cosa pretendono sti ristoratori, partite IVA, evasori che hanno rubato fino a ieri? Intanto iniziano i peana e le celebrazioni, monche, per i cento anni del PCI. Monche perché non si parlerà dei milioni, centinaia di milioni di morti causati dal comunismo nel mondo; si tenterà ancora di giustificare il vergognoso appoggio del PCI, alle repressioni della Santa Madre Russia qui nella nostra Europa, si continuerà a citare Il Migliore, che seguì senza batter ciglio le tragiche epurazioni del compagno Stalin, approvandole; non si dirà che, sempre lui Il Migliore, votò contro il piano Marshall; infine ci si inerpicherà sugli specchi per dire che il PCI prese le distanze, fece autocritica, tutto vero e tutte balle, perché tutto avvenne dopo la caduta del muro, quando cioè era diventato impossibile difendere quel barbaro sistema. Bisogna anche aggiungere che, molti di coloro che appoggiarono, condivisero, le tragiche repressioni con centinaia di morti, in Ungheria e Cecoslovacchia, non hanno mai chiesto scusa.

Diego Parolo

