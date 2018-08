CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Doppio passaportoAustria, l'Italiasi faccia rispettareSiamo proprio arrivati alla frutta, come si permette l'Austria di rilasciare il loro passaporto ai cittadini dell'Alto Adige? Povera Italia, i nostri nonni hanno combattuto per riuscire ad avere un'Italia al di qua delle Alpi, senza tener presente del numero dei morti per questa annessione. Sono veramente rattristato al solo pensiero che ho fatto il finanziere in quei luoghi negli anni sessanta/settanta. Combattevamo contro quella testa calda di Klotz, alcuni miei commilitoni ci hanno...