Dopo VaiaEsplosivoper le ceppaieA proposito dell'uso dell'esplosivo per le ceppaie vorrei esprimere il mio parere: io sono favorevole all'uso dell'esplosivo per poter anticipare il marcimento delle ceppaie. Guardando la fotografia delle ceppaie in Val Visdende su un terreno pianeggiante ed in pieno sole di essenza resinosa, penso che ci vorranno diversi anni perche possano marcire ed il bosco per crescere ha bisogno di tanti anni(80-90 anni). Mi ricordo quando hanno tagliato le piante nel piccolo bosco di famiglia in Cadore ed avevo cinque...