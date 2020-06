Dopo il virus

Ma dov'è il comune

a Cortina?

Finalmente dopo il disastro sanitario, umano ed economico causato dal Coronavirus a Cortina tornano i cantieri stradali e molti alberghi si stanno rinnovando. L'hotel Ambra avrà un nuovo look, l'ex hotel Cornelio, oggi Ciasa Lorenzi, dopo il piacevole ed elegante piano terra avrà nuove camere e l'imprenditore Renzo Rosso alzerà il livello dello storico hotel Ancora. Il meublé Natale amplia i locali e il cantiere dell'hotel Impero in via Cesare Battisti prosegue velocemente un rinnovamento radicale. Anche l'immobile della casa d'aste Farsetti, a un passo dal campanile, è in pieno rifacimento e sarà nuovo di zecca. La grande ristrutturazione dell'hotel Ampezzo è finalmente partita e avremo un hotel di lusso in piano centro.

Ciò che rende tristi è l'assenza propositiva del Comune di Cortina. La zona della stazione (che continuiamo a chiamare tale anche senza treni) è di rara bruttezza ed è relegata a parcheggio dei pullman; ospita immobili decrepiti come l'ex curling crollato 6 anni fa e pare non avere uno sbocco. Il nuovo Hotel Ampezzo avrà ancora l'innaturale rotatoria contromano davanti alla porta, o il Comune intende finalmente modificarla? E che dire dell'ex panificio Comunale, un gran casermone abbandonato? Non parliamo poi di Largo Poste : innanzitutto cosa aspettiamo a cambiarne il nome visto che le Poste non ci sono più da anni? Il progetto di rinnovamento va avanti o non va avanti? Delle due l'una : o il Comune ha le risorse per tirare a lucido il paese e allora lo faccia, oppure non ha i denari e allora consegni la gestione ad altri. La cittadinanza c'è.

Jacopo Calvi di Coenzo

Milano

Trasporti

Negli autobus

protetto solo l'autista

Negli autobus Actv soprattutto nelle fasce orarie dei pendolari, tutto è tornato come prima : si viaggia ammassati ma con mascherina e guardando verso il senso di marcia (lo rispetta solo le immagini nei cartelli informativi). L'assurdo è che continua ad esserci la catenella che impedisce di occupare lo spazio in prossimità dell'autista e l'accesso alla porta davanti (due postazioni a sedere e almeno 4-5 in piedi): non sarebbe ora e tempo di aprire anche questo spazio? O gli autisti sono privilegiati rispetto a tutti gli altri utenti?

Dario Gallotti

Venezia

Il premier

I titoli di Conte

e la memoria corta

Sta diventando uno statista. Questa frase - letta su qualche quotidiano di caratura nazionale - viene spesso associata alla seconda fase della premiership del Presidente Giuseppe Conte. È vero, ha gestito abbastanza bene la crisi pandemica, è anche maturato politicamente tanto che adesso non chiederebbe mai a Di Maio se dire o non poter dire una cosa. Ma perchè noi italiani abbiamo sempre la memoria corta? Ci ricordiamo o no che Conte aveva un curriculum pieno di panzane giustamente smascherate dalla stampa? Non stiamo parlando di un insegnante di liceo, ma di una persona che si è proposta per governare la nostra Italia. Ci siamo scordati del suicidio di quel politico tedesco a causa della scoperta che avesse copiato la tesi di dottorato? Negli Usa una bugia costa il posto al Presidente.

Gianni Lauretig

Udine

Treviso/1

Ecco perché io sto

con i migranti

Io sono con i migranti di Treviso e con la loro battaglia per non essere messi in quarantena. Trovo che chiudere dentro casa o confinare all'interno di una struttura una persona asintomatica solo perché risultata positiva al tampone e per di più farlo a metà giugno quando ormai l'epidemia è finita, sia un crimine degno di un regime violento e autoritario. Perfino l'Oms ormai dice che un asintomatico, anche se positivo al tampone, è innocuo perché la carica virale che può diffondere è assolutamente insufficiente a fare ammalare il prossimo. Basta con la caccia ai presunti untori, basta con la caccia alle streghe, basta con i tamponi fatti a persone in piena salute che rischiano di essere strappate alle loro attività quotidiane e uccise da una quarantena inutile: quindici giorni chiusi in una stanza da sani, è una tortura che può finire male o come minimo lasciare il segno per tutta la vita. Spero che l'opposizione dei migranti a tale insulto dei diritti umani raggiunga una forza incontenibile.

Angelo Mercuri

Venezia

