Dopo Conte

Renzi, Meloni e Salvini

sono i veri sconfitti

Renzi finalmente ha raggiunto il suo vero obiettivo: far fuori Conte. Per questo scopo ha fondato nel 2019 un suo partito, Italia Viva, ed oggi non ha rinunciato a mettere a repentaglio la stabilità sanitaria ed economica dell'Italia, pur di dar sfogo alla sua sete di protagonismo. Lo stesso dicasi per Salvini e la Meloni per i quali di fatto si è rotto, dopo l'accorato discorso alla nazione del Presidente Mattarella, il loro preferito gioco, Conte, al quale non hanno mai smesso di attaccare nel modo più violento e volgare, anche organizzando, come questa estate, sconclusionati ed inutili assembramenti popolari, dando così di fatto fiato allo squallido fenomeno del negazionismo. Sono sicuro che il Prof. Draghi, che è un tecnico di comprovata capacità ed europeista convinto, saprà individuare le persone che potranno aiutare a far uscire l'Italia dal pantano in cui si è cacciata a causa di una classe politica sostanzialmente impreparata. A noi elettori rimane l'importante compito, per le prossime elezioni, di scegliere persone di comprovata capacità e non imbonitori populisti.

Aldo Sisto

Divieti

Lasciate i ristoranti

aperti la sera

Hanno riaperto le trattorie, ristoranti, pizzerie, ma sempre con chiusura alle ore 18. Non so come funzionano le cose nelle grandi città, ma so che i locali dove servono da mangiare, lavorano molto di più la sera e, visto che tutti si sono adeguati fin dalla primavera scorsa agli ordini del Governo, non capisco perché costituisca pericolo per la salute lasciarli aperti fino alle 22, per esempio. Oltre tutto per chi lavora di giorno, sarebbe molto più comodo e pratico, nel rientro a casa, passare in trattoria, o pizzeria e portarsi a casa la cena. Sembra quasi che il Governo, con queste categorie, abbia trovato il sistema di farle morire lentamente, perché l'attaccamento al lavoro di chi esercita queste attività è grande, ma non potranno resistere ancora per tanto, a fronte di ristori a volte ridicoli.

Gino De Carli

Calcio e proprietà

L'illusione

dell'Inter cinese

L'Inter solida senza nessun problema societario inteso come Società è durata lo spazio di una stagione o poco più. Ci si risveglia in preda agli umori del governo cinese che stringe e sterilizza gli investimenti pallonari, ma tant'è. Poi scopri un fondo che salverà per l'ennesima volta la baracca e ti chiedi quanto potrà durare? In attesa, mercato chiuso e big trattenuti in attesa dell'avvicendamento. Con buona pace dei Masseroni, Moratti, Fraizzoli e Pellegrini.

Mauro Lama

Giovani

Le parole

di Coelho

«È proprio la possibilità di realizzare un sogno che rende la vita interessante». Giuste parole queste di Paulo Coelho. Bisogna sempre avere la costanza e la volontà per realizzare ciò che desideriamo, con onestà, impegno e pazienza. Ma fino a quando? Molti giovani dopo aver studiato chi materie scientifiche, tecniche o commerciali, chi nelle scuole professionali, cercano di inserirsi nel mondo del lavoro. Il percorso parte dalla gavetta. Stagista. Tre anni pagati con pochi euro per comunque imparare e con sacrificio si sopporta. Ma poi quando si deve passare al passo successivo? Apprendista. Il datore di lavoro non se la sente. Povero lui, Tanto mette in prova altri sei o sette giovani e sceglie secondo le proprie esigenze, un altro nuovo stagista che per tre anni farà lavorare a due euro per ogni ora lavorativa. La legge glielo consente. Non solo per questo momento Covid, ma anche prima. E i ragazzi-lavoratori precedenti? Confusi, delusi a meditare sul cosa fare. Aspettare? Avanti, lottare, sopportare o cambiare strada e ripartire da zero? Ma ho più di vent'anni, ventidue o venticinque. Purtroppo lo Stato italiano che tanto sperpera non prevede nessun aiuto per questa categoria in balia del destino. Le organizzazioni sindacali (mondo di intoccabili) non hanno la capacità di mediare con chi del governo di turno decide sul futuro degli altri lavoratori, negandoli con questo fare quasi ogni possibilità di realizzare non tanto un sogno ma di vedere soddisfatto un loro diritto, un lavoro per farsi la propria vita e una propria famiglia.

D.M.

Draghi

Il passo

necessario

È proprio il caso di dirlo: era ora! Finalmente il presidente Mattarella ha fatto il passo che, a mio avviso, si sarebbe dovuto fare molto prima, sottraendo tempo prezioso al teatrino politico in Italia. La scelta di Mario Draghi, non a torto soprannominato Super Mario, non poteva essere migliore; economista di fama internazionale e salvatore dell'euro, è una figura di altissimo profilo nella quale si fondono competenza, carisma e prestigio. Cosa vogliamo di più per tirare fuori il nostro Paese dalla palude? Non si tratta di capire se abbiamo bisogno di un governo politico o tecnico, ma i veri responsabili, e qui l'aggettivo veri esclude quelli che confondono la responsabilità con l'opportunismo personale, saranno coloro che prenderanno in considerazione il valore di chi sarà chiamato a costituire il nuovo esecutivo e lo appoggeranno.

Mauro Cicero

Governo

La delusione

dei radical-chic

Sono veramente triste, abbattuto, quasi alle lacrime. Ieri per tutto il giorno, a tutte le ore, tutti i talk della televisione pubblica a partire da Agorà, e quelli delle private ci informavano che ormai erano altissime le probabilità del Conte ter, che non c'erano alternative, che aveva fatto bene, che quel cattivone di Renzi alla fine avrebbe ceduto. Poi invece, nonostante la loro penosa insistenza/speranza, arriva la sera e con il buio si appalesano le faccie tristi e sconvolte dal dolore dei Radical-chic,che non si capacitano, non accettano, non sopportano la sentenza: il governo nato solo per impedire che quei buzzurri della destra andassero al governo, ebbene quel governo autore di ragguardevoli fallimenti nella gestione della pandemia e ancor più nella gestione economica del paese, finalmente se ne va. Su, dai, non abbattetevi, passerà anche questa.

Diego Parolo

Italia medievale

Meglio i servi

che i bravi

I governi passano, i problemi restano. Durante la prima guerra mondiale l'Italia chiese aiuto a Inghilterra e Francia per avere armamenti più efficaci contro l'impero Austro-ungarico. I primi dissero che non ne avevano. I secondi risposero: noi potremmo anche darvi quello che chiedete ma chi ci garantisce che poi quelle armi non ce le punterete contro? Quindi il primo e grande problema dell'Italia è l'affidabilità. Il secondo problema è il merito. Il sistema di reclutamento della classe dirigente (politici, dirigenti, insegnanti, ecc.) non premia i più bravi ma quelli che sono contigui a qualche tipo di associazione o organizzazione (caso Palamara docet) oppure che sono graditi ai vertici. È un sistema di tipo Medioevale. Si preferisce avere servi fedeli piuttosto che possibili competitori. E i risultati si vedono.

Lino Renzetti

© RIPRODUZIONE RISERVATA