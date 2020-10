Disputa tv

La medicina

d'opinione

Incredibile disputa televisiva tra i professori Galli e Bassetti con uso di colpi bassi e consueto disorientamento degli astanti. La Medicina non è mai stata così opinabile e d'opinione come in questi tempi disgraziati dove tutto è infettato, persino l'informazione di massa. Se la gente chiede chiarezza e informazioni utili per la quotidianità, gli esperti dovrebbero attenersi a poche chiare indicazioni applicabili nel vissuto quotidiano. Assistere al match tra Galli e Bassetti su un improponibile ring scientifico di bassissimo livello, fa male all'informazione e fa male alla gente. Due medici che litigano fanno venir voglia di affidarsi alla stregoneria o al Buon Dio e qui l'informazione ha fallito su tutto. Se propiniamo opinioni come fosse informazione allora penderemo anche dalle labbra esagitate di Sgarbi quasi prossimo all'ictus quando urla che il virus infetta ma non uccide mentre è sicuro che manda a gambe per aria l'economia del paese. Se poi ci si mette anche lo Stato con il solito DPCM che recita mascherine per tutti anche al cesso, la frittata è completa e servita alla mensa dei poveri ( di spirito). Siamo sull'orlo di una colossale crisi di nervi della gente che tempesta di telefonate il medico di base con domande di una concretezza imbarazzante: dalla nonna con 38 di febbre al figlio che in classe c'è un positivo, allo zio che è tornato dall'Olanda e deve fare il tampone. Al certificato di malattia richiesto anche dopo 5 minuti di assenza del lavoratore. Il caos che si riversa nell'ambulatorio dei medici di base la dice lunga sulla confusione e paura della gente e le opinioni televisive sono più prossime al vaffa che all'informazione pragmatica. La paura ti fa cadere nella stessa buca almeno due volte: quando la temi e quando ci cadi dentro e questa non la vedi semplicemente perché vedi buche dappertutto.

Enzo Bozza

Giro d'Italia

Il pubblico

al Nord e al Sud

Dopo aver letto i suggerimenti del sindaco di Conegliano in merito al passaggio del Giro d'Italia (guardatelo da casa) con chiusure di strade, plateatici, marciapiedi, parcheggi e multe fatte sventolare davanti a chi avesse la brutta idea di andare, comunque vorrei far notare l'incredibile partecipazione del pubblico nelle 2 tappe siciliane di cui ho avuto riscontro, attraverso amici che abitano lì. Due pesi e due misure? Ogni sindaco fa come vuole? La gente non ha ascoltato gli eventuali appelli alle precauzioni? Mi sembra che anche il Sud abbia le sue belle gatte da pelare, in questo momento e una più attenta organizzazione sarebbe stata d'obbligo.

Nadia Lorenzon

Il ricorso M5s

Un voto

certo

Vorrei far notare a tanti (compreso il sig. Zaia) difensori della massima burocrazia (quando a proprio vantaggio) che la legge NAZIONALE richiede la palese e l'esplicita volontà nell'espressione del voto. Nel caso in questione, la croce unica messa su un candidato che è espressione di una unica lista sia una incontrovertibile volontà del votante di appoggiare quel singolo candidato e quella singola lista. Qualsiasi altra interpretazione è il palese utilizzo di quella tanto odiata burocrazia che TUTTI, a parole, desiderano venga ridimensionata. Invece di aggrapparsi a questo tumore, che tutti lor signori dicono di voler estirpare a parole e che è un classico dei Paesi a democrazia degenerata, perché non si comportano da uomini veramente politici confermando e quindi correggendo con i fatti una scrittura imperfetta?

Emilio Baldrocco

Venezia

Il sacrificio

La mascherina

per i miei genitori

Sono Alberto ho 50 anni e porto la mascherina. Portarla può farmi respirare anidride carbonica, a volte fatico a respirare, a volte con il caldo mi dà fastidio, con il freddo mi si appannano gli occhiali. Insomma non è semplice portala. I miei genitori sono ancora in vita il papà prende svariate medicine per limitare i suoi acciacchi, i miei suoceri sono ancora vivi il suocero come mio papà ha i suoi acciacchi ma entrambi sono autonomi vado, saluto due chiacchiere gli aiuto quando hanno bisogno. Per questo la porto un piccolo sacrificio lo faccio volentieri per poter proteggere e migliorare forse, ma cercare di non peggiorare, la loro vita. La porto volentieri e lo faccio con la speranza di aiutare tutte le persone che frequento indipendentemente se sono conosciute o sconosciute.

Alberto Pola

Mirano (Ve)

