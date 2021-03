Diritti e doveri

L'ipocrisia

dei no vax

L'autore della lettera a cui ieri ha risposto il Direttore oltre ad essere ipocrita perché rivendica un proprio diritto in forma anonima, è anche un pessimo insegnamento visto che non sa quali sono i nostri doveri e che se esistono i diritti è proprio perché esistono anche i doveri.

Fiorenzo De Biasio

Pregiudizi

Il vero lavoro

è casalingo

Leggo, stupefatta e pure leggermente indignata la lettera di un certo Arturo Seguso, relativa alla mail della signora Lanaro. Un tono di sufficienza, se non peggio per il lavoro delle casalinghe. Premetto che non sono una casalinga, ho lavorato come professionista per 40 anni e lavoro tuttora. Sono quindi legittimata a rispondere. Ho il massimo rispetto e pure ammirazione per le donne che liberamente hanno deciso di lavorare in casa. Perché di vero lavoro si tratta, non di bagnare i fiori e di restare in casa; c'è da tenere tutto in ordine (talvolta non facile), di fare le spese, di cucinare per tutti, nonché di uscire per andare in Uffici, alle Poste, a fare prenotazioni varie. Il tutto, tanto per chiarire, senza una autonomia finanziaria, spesso senza orari, senza ferie. Risparmino le consuete opinioni, i soliti maschietti. Il lavoro di una casalinga, degno di rispetto è un autentico lavoro, dentro o fuori le mura domestiche. Provi il signor Seguso a fare il vero casalingo.

Maria Luisa Semi

Partiti

Morto il comunismo,

non la sinistra

Lo ha annunciato proprio il segretario: il partito del Comunismo non c'è più. Ultimo a morire dei partiti della prima repubblica, infine è toccato anche a lui. Una lunghissima agonia, da Mani pulite al Governo Draghi, attraverso PCI, PDS, Rifondazione, DS, PD, LEU... Non sarà certo Letta, né sarebbero stati Franceschini o Gentiloni o chi altro, a salvare il Partito rosso dalla fine inesorabile che da tempo lo assedia. Ora si deve ricostruire la Sinistra - ce n'è un estremo bisogno e si può, se si riconoscono i nuovi proletari: gli emarginati, gli sfruttati, gli ingannati; e i nuovi padroni: le Multinazionali, le Banche (la Finanza), i Poteri occulti, i Politici del profitto, le Mafie. C'è da sperare, volere e reclamare che la eredità del Comunismo, la sua ostinata fede e ricerca di una umanità più equa, fraterna e libera, sia raccolta e fatta fruttare, chi sa da chi e quando, ma certo in seno al popolo, cioè a partire dall'ascolto e dalla rappresentanza del popolo (non certo dal vociare populista).

Flora Dura

Prezzi

Il mistero

della benzina

Da maggio 2020, monitorando i consumi della nuova auto, ho verificato giorno dopo giorno fin ad oggi come la benzina (parlo di pompe chiamate bianche) sia passata da 1,30 a 1,50 euro, ben 20 cent in più, circa 8 euro per 40 litri. Notare che le pompe più economiche si trovano col lumicino ed alle volte si è costretti ad una pompa anche più cara di 0,15 cent. Mi domando come non essendoci stati aumenti di accise governative e grossi balzi di economia con relativo aumento del greggio, un anno fa lo regalavano, i prezzi siano schizzati. Probabilmente a causa della tragedia pandemica e le relative liti politiche hanno fatto si che i petrolieri indisturbati ne abbiano tratto profitto come gli sciacalli nei terremoti. Chi deve controllare? La politica credo, ma mi sembra che lor signori siano più attenti al Governo delle larghe... mangiate, infatti si capisce bene che il cambio governativo, voluto dal rappresentante dei poteri forti e grossi capitalisti alias Buffo Fiorentino, sia stato fatto per ammettere gli esclusi del governo precedente alla ricca spartizione dei miliardi del Recovery Fund più che le politiche giuste od ingiuste del governo Conte.

Mario De Marchi

Bandiere

Coppa America

e pandemia

Il 15 Marzo di un anno fa, ad inizio lockdown, ho esposto in giardino la bandiera italiana fiduciosa che il Covid-19 ci avrebbe fatto compagnia per un certo periodo, ma l'intenzione era di tener il nostro bel tricolore fino a tutto il 2020 più per amor di patria che per amor del virus, anche perché forse nessuno di noi avrebbe immaginato che la pandemia durasse così a lungo. Ahimè ci ritroviamo un anno dopo come prima, forse peggio di prima. Siamo in zona rossa con tutte le restrizioni previste, la tristezza è evidente in tutti noi con seri problemi di salute, di economia e tanto altro; allora qualche volta forse è meglio distrarsi e avere un po' di speranza per lo stesso colore rosso ma oltreoceano, dove il tricolore cerca di dare il meglio di sé: forza, tifiamo Luna Rossa e comunque vada sarà un successo aver partecipato alla finale dell'America's Cup 2021! Anche per questo la mia bandiera continua a sventolare aspettando la primavera... e la fine della pandemia.

Annamaria De Grandis

Scuola

Approfittiamo

per ripensarla

In questo periodo di lockdown mi domando se ai vertici del Ministero competente si stia considerando l'opportunità di una razionale Riforma della Scuola, specie quella dell'obbligo, con revisione/aggiornamento di programmi e testi nonché potenziamento delle tematiche legate a economia, diritto, medicina, storia contemporanea... Se non ora quando?

Simonetta Fileccia

Coronavirus

Una notizia

di 18 anni fa

Da oltre un anno siamo alle prese con il corona virus. Stuoli di esperti, di commissari con super poteri, di politici ecc... hanno giustificato la loro impreparazione ad affrontare la pandemia dicendo che di questo virus non si conosceva nulla se non le immagini di città deserte provenienti dalla Cina verso fine anno 2019. Ma è proprio vero che non sapevamo nulla? A tal fine, riassumo il seguente articolo del Gazzettino: È stata dimessa ieri dall'ospedale Maggiore di Trieste la bambina cinese che era stata ricoverata il 28 aprile per probabile polmonite atipica. Finora gli accertamenti non hanno consentito di isolare il coronavirus nei campioni prelevati alla piccola... I campioni sono stati inviati all'ospedale Sacco di Milano dove sono in corso studi sul virus... La bimba cinese era giunta a Trieste il 21 Aprile proveniente da Milano Malpensa ove era atterrata con volo da Pechino.... Ma che notizia è mai questa? Dov'è la novità? Quante volte in questo ultimo anno abbiamo letto sui giornali, sentito alla radio, visto in televisione notizie simili e poi la tempistica: siamo il 16 Marzo 2021, il fatto riportato si riferisce ad aprile e quindi per forza di cose non può essere che dell'aprile del 2020 in quanto nell'aprile 2019 non c'era la pandemia... Poi il formato del Gazzettino richiama la mia attenzione: è quello bello grande, di una volta, ad otto colonne. La pagina con la notizia è la 7, guardo la data: Lunedì 12 maggio 2003. Lascio ai lettori ogni commento sul mantra non sapevamo.

Camillo Ferretto

