DifferenzeTra Sanitàe GiustiziaLa Sanità vede da anni il nostro Paese alle prime posizioni in tutte le indagini e i confronti fatti dalle organizzazioni internazionali che si occupano di qualità e livello delle prestazioni offerte, una situazione confortata non solo dal dato della durata media della vita ma anche dell'afflusso di pazienti stranieri che si curano nelle nostre strutture. Certo le politiche degli ultimi tempi hanno penalizzato la sanità delle regioni meridionali. Non altrettanto si può dire della Giustizia, alle ultime...