Destra e sinistraNon c'è differenzatra Fn e ComunistiI partiti di sinistra e coloro che li sostengono (soprattutto adesso che hanno paura del grande consenso della Lega) fanno gli inquisitori e vanno a cercare con il lanternino eventuali simpatizzanti fascisti nei partiti di destra, insistendo su un passato che non esiste più se non in frange di delinquenti. Cosa dovrebbero fare allora gli altri nei confronti degli ex comunisti che sono presenti in tutti i partiti della sinistra? Parliamoci chiaro: tanti signori che si dicono democratici,...