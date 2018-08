CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

DemocraziaSocial networksenza regoleTutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione prevede il 1 comma dell'art. 21 della Costituzione cui ne seguono altri 5 in cui sono disciplinate in maniera dettagliata le modalità di intervento dell'autorità giudiziaria nel caso in cui i responsabili di organi di stampa violino nei contenuti diffusi norme di legge. Nulla di simile è previsto, né esistono disegni di legge in materia per i social network, su cui da anni tutti...