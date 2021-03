Democratici

Il vaso

di Pandora

Le dimissioni-denuncia del segretario PD Nicola Zingaretti hanno provocato uno tsunami, scoperchiando il mitologico vaso di Pandora. Sono usciti rancori, gelosie, ipocrisie, voltagabbana e gli amanti del vinavil per le poltrone pubbliche e altro. Io considero Nicola Zingaretti una brava persona con i suoi pregi e difetti. Lo rimprovero perché ha usato un cannone che ha sputato coriandoli contro il fuoco amico. Ho letto che i coriandoli fanno solo il solletico ai serpenti. Sono iniziate le... battaglie navali per la nomina del nuovo segretario. Voglio vedere se Matteo Renzi con Italia Viva e parte dei Riformisti (che io chiamerei Restauratori) più qualche... acquisto, come è usanza, riesca ad occupare nuovamente il partito. Attendo... Ho sempre votato PD, domani?

Franco Rogo

Vaccinazioni

L'impegno

dei medici di base

Con l'arrivo dei vaccini inizierà una grande campagna di vaccinazione guidata dall'esercito. Bene. Forse mi è sfuggito qualcosa ma, considerato che in Italia ci sono circa 40mila medici di base che costano al S.S.N. oltre 4 miliardi, mi domando perché non si voglia attivare questo poderoso esercito che è già stato vaccinato? Si tratta di 1000 punture cadauno che potrebbero essere somministrate nel giro di una settimana. Un medico di base, intervistato a Tagadà, ha detto che ne farebbe 600 in un giorno. Da quel che ho letto ogni iniezione viene pagata 7 euro (costo aggiuntivo 40 milioni per 7euro= 280 milioni di euro). Le vaccinazioni con l'esercito costeranno meno? È per questo motivo che è stato ingaggiato l'esercito? Tutti sostengono che la medicina di base adeguata di strumentazione e supportata da infermieri, medici di base coinvolti, sarebbe stata un forte freno ai 100mila morti. Mi domando: perché la potente organizzazione sindacale dei medici di base non ne ha proposto il coinvolgimento e la rinuncia ai 7 euro?

Graziano Burattin

Manifestazioni

Volgarità al posto

della Madonna

Sono rimasto a dir poco disgustato dallo spettacolo che hanno indetto alcune femministe, se non erro, a Milano. Vedere la volgare rappresentazione della Madre Celeste, è una cosa incomprensibile. Quello, oltretutto che mi dato ulteriore fastidio è che non ci siano state prese di posizione da parte dei cosiddetti benpensanti. Ringraziando Iddio, la Madre Celeste perdona sempre e mi auguro che queste esibizioniste riflettano su ciò che hanno fatto.

Alvise Lorenzo Sandi

Il libro

La magistratura

scandalosa

Scrivo la presente con la premessa che non bisogna fare di ogni erba un fascio. Sto leggendo il libro intervista il sistema di Sallusti e Palamara. Di solito quando mi avventuro alla lettura di un testo non vedo l'ora di arrivare al capitolo finale invece questa volta devo rassegnarmi a scorrerlo a episodi in quanto i contenuti sono dei veri colpi allo stomaco o meglio alla mente. Cose che fanno venire i brividi. Da comune cittadino mortale mi chiedo come mai possono succedere fatti così gravi, che coinvolgono le varie istituzioni che dovrebbero essere il faro della legittimità, del diritto e dell'onestà. Sarà fatta luce e c'è da sperare che verranno messi in atto i giusti rimedi? Quando viene recapitato qualche avviso di garanzia la parola d'ordine dell'indiziato è ho fiducia nella giustizia, al che mi domando è il vero pensiero o forse un modo per non incorrere in grane maggiori? Mi torna in mente di un signore che avevo conosciuto il quale convocato per rilasciare una dichiarazione giudiziale di terzo per debiti fiscali si un dipendente pagò di tasca propria perché diceva in quel palazzo sai quando e come entri, ma non sai come e quando esci. Dicevo in premessa che non si debba fare d'ogni erba un fascio, infatti ci sono fior fiore di Magistrati con la M maiuscola sui quali riporre la massima fiducia.

Celeste Balcon

Doppio danno

L'evasione

e la burocrazia

L'altro giorno il Gazzettino ha pubblicato lo studio della CGIA di Mestre che comparava l'evasione (110 miliardi) con il malfunzionamento dell'apparato statale (200 miliardi). Premesso che siamo tutti contrari alla frode fiscale, crediamo, comunque, che parte dell'evasione serva, senza ombra di dubbio, a oliare la ruota della PA che spesso e volentieri tende ad arrugginirsi.

Sandra Sartore

Ipocrisia

Il mondo

alla rovescia

Tutti i quotidiani mettono in evidenza il triste risultato dei 100000 morti in Italia causa Covid. Quello che però mi stupisce è che nel coro di coloro che evidenziano il dramma, ci siano quei politici e purtroppo anche giornalisti che fin dall'inizio di questo dramma si sono adoperati per minimizzare il problema, e nel momento in cui era importante comunicare ai cittadini di mantenere alto il livello di guardia attraverso il corretto uso delle misure di contenimento quali mascherine ed il distanziamento sociale, promuovevano, attraverso manifestazioni inutili di piazza, talk show televisivi e titoli fuorvianti su alcuni quotidiani, una non troppo nascosta, forma di promozione della disubbidienza. Oggi questi stessi personaggi accusano l'ex Governo Conte quale prima causa dei lutti che oggi registriamo. Questo è un mondo alla rovescia.

Aldo Sisto

Musica

Festival di Sanremo

stupidità e volgarirà

Condivido la condanna, lo sdegno e le proteste del vescovo Suetta e di tanti altri per la mancanza di rispetto, di derisione e manifestazioni blasfeme nei confronti delle fede cristiana, della chiesa, esibite nel corso della trasmissione del Festival della canzone italiana appena concluso.- Del festival della canzone italiana a me sembra sia rimasto molto poco e di fronte agli enormi problemi sanitari,economici, spesso drammatici, dell'Italia se il Festival voleva portare un momento di spensieratezza e di leggerezza ha portato un momento di stupidità, di insulsaggini e di volgarità con ideologie di ogni genere ridicolizzando persino i segni della nostra religione con la complicità del servizio pubblico alla diffusione di scene simili che conferma purtroppo il generale decadimento culturale e morale delle nostre istituzioni.

Sergio Busi

