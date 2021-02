Delirio burocratico

Le disavventure

quotidiane

Telefono al call Center di Inps per avere un appuntamento negli uffici di Treviso. Dopo dieci minuti di musichette, pubblicità, informazioni, scelta della lingua, avvisi di privacy, mi risponde un operatore per precisarmi che non ci sono posti liberi. Ergo, devo ritelefonare tra 15 giorni in quanto la loro programmazione di appuntamenti è settimanale. Vado in Ufficio postale per pagare una bolletta e compilare domanda per lo SPID necessario per avere lo sconto per i pagamenti elettronici. Mi si anticipa che per ottenere l'identità digitale devo fissare un appuntamento. Non ora, troppo facile, ma esclusivamente tramite numero verde o app o sito internet. Mi reco in banca e la reception che spesso è rappresentata da una guardia giurata esterna all'Istituto mi chiede cosa devo fare sia che mi interessi la cassa come la consulenza. E devo battermi come un leone per bypassare le soluzioni che il tuttologo bancario di turno vorrebbe subito offrirmi per tenermi lontano dagli uffici, a tutto vantaggio dell'organizzazione interna della banca. Prenoto una visita all'Inps e mi assale lo sconforto di fronte al labirinto di opzioni e termini tecnici e sono costretto a recarmi di persona agli sportelli amministrativi del reparto medico che mi interessa. Con Enel energia le cose non vanno meglio. Valanghe di offerte che ti sfiancano nell'attesa e spesso si concludono con l'invito a riprovare in quanto gli operatori sono tutti occupati. E se mi serve un appuntamento con il sindacato mi risponde il centralino di un'altra provincia chiedendomi codice fiscale e data di nascita per motivazioni note solo a lui e l'organizzazione che rappresenta. Mi fermo con questi pochi esempi che certamente qualsiasi lettore avrà sperimentato sulla propria pelle, purtroppo riproducibili per qualsiasi contatto o servizio esterno, per evidenziare il delirio burocratico che la moderna società ci ha imposto.

Osca De Gasperi

Treviso

Paradossi

Mondiali a Cortina

frana in val di Zoldo

Domenica 7 febbraio: Cortina, apertura dei Campionati mondiali di sci; Val di Zoldo, isolata ancora una volta per una frana. Che coincidenza! A Cortina investimenti (veniva annunciato nei giorni scorsi) per 100 milioni e ancora di più (forse il triplo) per le Olimpiadi del 2026. Piove sul bagnato...E il resto della provincia? È bello vedere la meglio gioventù del mondo misurarsi nelle gare sportive con entusiasmo. Quali iniziative hanno in mente, quali prospettive immaginano gli Amministratori regionali, locali per i giovani di questa meravigliosa e fragile provincia perchè possano programmare con fiducia il futuro nella propria terra?

Natale Trevisan

Belluno

Crisi di governo /1

Siamo grati

a Renzi

Mi permetto di rispondere al sig. Franco Rigo, che nella sua lettera del 5 scorso definiva Renzi un narcisista ammiratore del Re Sole, per dirgli che, piaccia o non piaccia, il senatore Renzi è uno dei migliori politici italiani che sa immaginare in anticipo quali devono essere le scelte da farsi per il bene del nostro Paese. Quanto tranquillamente mi sono sentito di affermare credo fermamente si realizzerà appieno se il professor Draghi riuscirà a realizzare il difficile compito assegnatogli, come estrema ratio, dal Presidente Mattarella. Inoltre caro sig. Rigo al senatore Renzi penso che interessi molto poco il miraggio di Versailles, come lei poco elegantemente cita, perché i tesori della nostra Italia non hanno proprio nulla da invidiare a quelli francesi. A Renzi, che ha fatto una scelta difficile e coraggiosa con il ritiro dei suoi ministri da un governo inadeguato al momento tragico che stiamo vivendo, probabilmente dovremmo essere grati a breve, anche solo per il fatto che ha saputo dimostrare che la politica italiana deve saper volare alto soprattutto quando si rischia di sprofondare nel baratro.

Renzo Turato

Padova

La crisi di governo/2

Meglio

dei tecnici

Dalle prime consultazioni svolte dal Presidente incaricato nella persona illustre del Prof. Draghi per tentare di formare una nuova maggioranza di Governo si evince, da parte degli schieramenti politici tutti o quasi, una certa compattezza concordi affinchè venga formato un Esecutivo quanto prima possibile per risolvere, almeno in parte, i molteplici problemi del Paese che tutti noi conosciamo. L'orientamento da Parte del Presidente incaricato è quello di formare un Governo eterogeneo cioè composto da Tecnici, da esponenti dell'attuale maggioranza e dell'opposizione. La mia personale opinione a riguardo è la seguente: qualora la formazione di cui sopra venisse confermata, e auguro di sbagliarmi, avrebbe poca possibilità di sopravvivere per le forti ed appurate divergenze esistenti tra di loro, rafforzatesi nel corso dei precedenti due Governi Conte. La soluzione, secondo la mia opinione, sarebbe quella di un Governo Tecnico oppure sciogliere le Camere e tornare alle urne.

Pietro Siciliano

Banche venete

Banca Intesa

pensi a noi

Quattro anni fa il governo Renzi-Padoan ha risolto il problema delle due banche venete dichiarandole fallite, azzerando il valore delle azioni e offrendo l'acquisto di massa attiva e passiva per un euro a Banca Intesa, che accettò. L'inserto economico del Gazzettino e altri quotidiani economici di sabato scorso, informano che il CEO della banca, Carlo Messina e il Presidente Gian Maria Gros-Pietro annunciano con legittima soddisfazione un utile di 3,2 miliardi che consentirà la distribuzione di 694 milioni di dividendi e la costituzione di corpose riserve per ogni tipo di rischio futuro. Nella massa attiva acquistata con un euro, oltre a tutto il resto, c'era l'elenco dei libretti e c/c di 220.000 risparmiatori, automaticamente acquisito. Non so fare di conto ma, se gestita bene, come sa fare Banca Intesa, qualche riconoscimento dovrebbe averlo anche questa voce di bilancio. Apprezzerei molto che il prossimo Consiglio di Amministrazione ponesse all'ordine del giorno una breve pausa di riflessione sull'opportunità di destinare qualche briciola a questi quattro disperati, che da 6 anni, fra speranze e delusioni, non hanno ancora visto 1 cent.

Lettera firmata

