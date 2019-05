CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Debito pubblicoCi stanno rubandoil futuroUn governo, l'attuale, che non governa e non decide. Una baruffa continua. Nessuna prospettiva economica. Proclami per l'autonomia italiana, autonomia per un paese in piena crisi e pieno di debiti, che abbisogna dell'aiuto europeo perché da solo in un'economia globalizzata non può reggere, che deve avere amici oltre i confini se vuole continuare a vivere ed esportare. Ma i problemi dell'Inghilterra con la sua Brexit insegnano nulla? Viene proclamata una politica del debito libero, libero di crescere...