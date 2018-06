CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

DebitoIl pensierotroppo lateraleUn gentile lettore ha scritto in questi giorni che per far fronte alle risorse necessarie per flat tax ed altri costosi provvedimenti basta avere il dono del pensiero laterale (!?), ovvero basta dire all'Europa che ora l'Italia farà quello che è bene per i propri cittadini e che i soldi per le coperture si prendono con l'emissione dei mini-bot con cui saldare i debiti pubblici. Ho qualche competenza finanziaria, ma ho bisogno mi venga spiegato il concetto di tali mini-bot, perché chiamarli mini e quale sia...