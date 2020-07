(C.M.) Velvet Dress U2 tribute band in concerto stasera alle 21 al Galium (via Impastato 10, Mestre). Il gruppo si è formato nel 2000 grazie all'incontro di quattro musicisti accomunati dalla passione per il leggendario sound della band irlandese. Sarà invece Piera Acone, insegnante di Conservatorio e cantante jazz dedita alla contaminazione dei generi, la protagonista del secondo appuntamento della rassegna di musica e solidarietà Women for Freedom in Jazz in programma venerdì alle 21 sulla terrazza sul Canal Grande dell'hotel Carlton. Piera Acone, accompagnata dal pianista Matteo Alfonso, presenterà, nella versione inedita del duo, il suo disco La bicyclette. Il cd, uscito nel 2017, rende omaggio ai classici della canzone francese interpretati in versione jazz, un'operazione rischiosa sulla carta, ma che la vocalist veneziana ha vinto anche grazie alla collaborazione con il sassofonista Marco Castelli. Grazie al perfetto francese delle interpretazioni di Acone, con il suo misurato stile di canto in sottrazione, al paziente lavoro musicale di Castelli e agli arrangiamenti del pianista Paolo Vianello, il risultato è molto godibile, in grado di venire apprezzato non solo dai jazzofili. Ingresso gratuito con consumazione obbligatoria.

