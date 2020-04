Cronavirus/1

Il direttore del Gazzettino auspica, nella risposta al sig. Renderti, che finita la fase più acuta della situazione venutasi a creare con il Covid 19 saremo in grado di valutare con razionalità la qualità della classe dirigente nazionale e regionale, le più coinvolte in questo frangente. Leggendo l'indagine demoscopica del dott. Pagnoncelli pochi giorni fa ho rilevato con stupore le percentuali molto favorevoli per la gestione della regione Lombardia e ho pensato: ancora una volta ha vinto l'ideologia, l'appartenenza politica. Dubito pertanto, non senza rammarico, che la profezia, auspicio, possano far breccia e ritrovare quell'equlibrio utile a un Paese migliore.

Sergio Bianchi

Coronavirus/2

Responsabilità,

non solo soldi

Per misurare la qualità della nostra classe dirigente c'era bisogno di una pandemia? Forse è uno dei tanti purtroppo che crede ancora a destra e sinistra. Siamo una democrazia ma fino a che non ci saranno responsabilità e non solo 20.000 al mese allora non si avrebbe bisogno di una pandemia per farsi un'idea dello spessore dei politici, ma non solo quelli, vedi l'OMS, e non mi dilungo.

Maurizio Rachello

Cornavirus/3

Suggerimenti

per Zaia

Nella speranza che Zaia legga le nostre lettere mi permetto qualche suggerimento: questa cosa dell'abolizione dei 200 metri ad esempio ma rimanendo nei pressi di casa non ha senso perché così la distanza si lascia all'interpretazione di chiunque tanto valeva mantenere i 200 metri oppure lasciare libertà di movimento con insindacabilmente guanti e mascherina ma non sul mento o sulle orecchie come il 90% di chi ho visto io, indossata seriamente. Quanto alle riaperture, capisco (poco) le librerie e i negozi abbigliamento piccoli, ma non ho sentito una parola che sia una sui 20 musei veneziani fra civici statali e fonazioni dove lavorano la bellezza di centinaia di persone, naturalmente contingentando gli ingressi per cominciare: dove prima ne entravano 100 alla volta ora dieci, con maschera e guidati dal personale museale, qui è una città storica diversa da Treviso Padova o Vicenza che invece vivono di fabbriche, qui si vive solo ed esclusivamente di turismo.

Riccardo Gritti

Coronavirus/4

Fateci lavorare

o moriremo

Parlo a nome di un'azienda in provincia di Treviso a gestione famigliare (nonno, figlio e nipote). Da più di 40 anni operiamo nel settore della lavorazione del ferro per l'edilizia. Il nostro settore non fa parte delle aziende che possono lavorare (settore metalmeccanico). Faccio appello a voi come portavoce di tutte quelle aziende che come noi e dell'edile stanno soffrendo. La nostra paura è che a fine aprile 2020 non riusciremo ad onorare i pagamenti stabiliti dei nostri fornitori che tra l'altro sono delle ferriere del Bresciano. Vi preghiamo di cercare una soluzione anche per noi. Ci siamo subito attivati per seguire tutti i punti richiesti per la sicurezza dei lavoratori. Premetto: abbiamo un capannone di 3000 mq con 7 operai (adesso tutti in cassa integrazione), le distanze sono ben oltre a quelle richieste. Purtroppo dal nostro governo non ci aspettiamo proprio nulla, se vogliamo sopravvivere dobbiamo arrangiarci (permettendoci di lavorare). Con le banche con cui operiamo (3 Bcc del gruppo Iccrea) non ci sono risposte, solo un senso di smarrimento: Dobbiamo aspettare. Abbiamo chiesto la sospensione delle rate dei mutui che abbiamo in essere, ci hanno risposto che non abbiamo i requisiti, in quanto una di queste Bcc, all'interno delle informazioni riservate al Iccrea, ci segnala inadempienza probabile e/o UTP a causa di un non soddisfacente indice di liquidità. Siamo quindi segnalati in incaglio e, quindi, non meritevoli di supporto. Il paradosso sta nel fatto che, a fronte dello stesso bilancio, per un'altra Bcc siamo invece in bonis in quanto l'indice di liquidità è quasi pari a 1. Con questo sistema di aiuti, l'aumento di richieste di concordato o di un fallimento sarà molto elevato. Sicuramente penserà che siamo dei mascalzoni, non abbiamo nulla in sospeso con le banche ma i vecchi bilanci. Dopo una lunga crisi del nostro settore dell'edilizia, partita dal 2008 con oltre 3.000.000 di fallimenti, ci siamo trovati in ginocchio. Invece di chiudere come la maggior parte delle aziende, abbiamo impegnato tutti, ripeto tutti, i nostri capitali con le banche, per poter continuare e non lasciare su una strada i nostri dipendenti. Adesso per colpa del Covid-19 tutto quello che abbiamo fatto è servito a nulla. Fateci lavorare (in sicurezza) ma fateci lavorare. Non abbiamo molto tempo, speriamo che il nostro sfogo vi giunga.

Lettera firmata

Coronavirus/5

Non scaricate

sugli anziani

Molto sovente esponenti politici in occasione di dibattiti televisivi sulle condizioni generali del debito pubblico dell'Italia molto alto ed inarrestabile, tra le tante cause che lo hanno determinato, viene preso in ballo quella della spesa pubblica scellerata per un'infinità di sprechi, come se quest'ultimi siano stati causati dai cittadini ma per l'incapacità dei vari Governi che fino ad oggi si sono succeduti. Viene altresì rimarcata l'onerosa spesa pensionistica di circa sedici milioni di beneficiari che grava sul bilancio, attribuendone come causa la loro longevità allungatasi ulteriormente (bene per gli interessati, meno bene per qualcuno per le casse dello Stato). Poiché la categoria dei pensionati è quasi sempre oggetto di discussione a subire le conseguenze più pesanti causa il Coronavirus ad esempio per la loro avanzata età. Le Istituzioni Nazionali e Regionali stanno pensando per le fasce di età over 65/70, qualora si prospettasse per tutti il ripristino graduale di circolazione, verrebbero esonerati a parteciparvi nell'immediatezza. A tale proposito, se il provvedimento di cui se ne sta discutendo dovesse malauguratamente essere confermato diverrebbe, a mio parere, una grave forma di discriminazione e di rispetto nei loro confronti, oltre a minare ai più sensibili un'ulteriore limitazione di libertà, seppure temporanea, non compatibile con le proprie personali abitudini quotidiane.

Pietro Siciliano

Coronavirus/6

Eroi

e discriminati

Sono marito di un'infermiera del reparto malattie infettive di Rovigo. Voglio esporvi questa situazione alquanto paradossale. Quelli che da tutti vengono definiti eroi... Sono e lo saranno per molto tempo dei discriminati per non dire untori addirittura dallo stesso ospedale. Già notavamo da tempo una certa diffidenza da parte di molte persone anche prima dell'epidemia, ma sentirmi dire dall'Avis che non posso donare il sangue perché mia moglie lavora a malattie infettive mi sembra strano. Tenendo conto che mia moglie ha già fatto 4 tamponi tutti negativi. Quindi presumo che sia una colpa grave fare l'infermiera. Magari sanno benissimo che sono in prima linea ma senza tutela.

Domenico Gabrieli

Coronavirus/7

Controlli sui gatti

ma anche sui colombi

Vorrei esprimere un dubbio. Ho letto che sono stati fatti accertamenti sui gatti di Vo'. Perché non farli anche sui colombi? Da anni infestano le nostre città e sono sempre di più. Creano disagi e sporcizia. Le persone continuano a dar loro cibo e avanzi senza pensare che potrebbero essere infette. Oltre alle innumerevoli malattie che portano questi animali non sarebbe proprio il caso che fossero, o diventassero, fonte del corona virus. Prego i nostri governanti di provvedere al più presto. Vorrei anche segnalare che molte persone, soprattutto giovani, non fanno uso della mascherina e dei guanti per la strada. Non hanno rispetto né per loro stessi né per gli altri.

Chiara C.

Coronavirus/8

Non mi rialzerò

un'altra volta

Si comincia a parlare timidamente solo ora di come ripartire e non come si sarebbe dovuto fare almeno un mese fa. Dal governo mi aspettavo esattamente questo cioè nulla se non il faremo e l'implementazione di una sorta di stato di polizia che ci tenga lì buoni. Sono già passato per la perdita del posto di lavoro dipendente dovuto a chiusure aziendali, ed ho avuto la forza e necessità in età avanzata di riconvertirmi aprendo una attività commerciale che molto probabilmente sarò costretto ora a chiudere con inevitabile licenziamento del personale. Ho avuto appunto il coraggio e soprattutto la forza di fronteggiare non solo la inimmaginabile burocrazia (per me che arrivavo dal privato) ma anche la costante vessazione ricevuta quotidianamente dalla precedente giunta comunale, la famosa giunta del NO a priori. Esser costretto a chiudere un'attività, oltre a danneggiare chi sei costretto a direttamente licenziare e a concorrere nel licenziamento di dipendenti di altre aziende, non vuol dire semplicemente perdere un altro, nel mio caso, posto di lavoro ma far fronte anche a quelle esposizioni contratte con la banca che accompagnano solitamente le attività commerciali non riuscendo comunque a vendere l'attività. Ebbene non mi si richieda di rialzarmi una altra volta.

Riccardo

