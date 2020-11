Crolli

Che fine ha fatto

il ponte Anas

Leggo sul Gazzettino degli arresti degli ex vertici di Autostrade perché, secondo l'accusa, interessati a fare utili a scapito della sicurezza. È da sperare che questa doverosa maxi inchiesta porti ad un cambiamento del modo di operare di quelle società ed imprese il cui obiettivo principale è fare soldi, costi quel che costi. È un vero peccato, perché per pochi disonesti ne va di mezzo l'onore di tantissimi che hanno fatta grande l'Italia. Una domanda però mi nasce spontanea: sacrosanta la ricerca della verità e delle enormi responsabilità di Autostrade, ma perché per il crollo avvenuto l'8 di aprile 2020 del ponte di Albiano, in provincia di Massa Carrara sulla strada statale 330 è calato da subito un assordante silenzio? Anche in questo caso gli abitanti della zona avevano fatto presente la comparsa di crepe nella sede stradale; segnalazioni che avevano fatto scattare alcuni controlli da parte delle autorità competenti. È noto a tutti che il crollo di Albiano non ha avuto fortunatamente conseguenze tragiche solo perché è avvenuto in pieno lockdown e perciò in momento di traffico stradale praticamente nullo. E non si è nemmeno sentito il ministro Di Maio dare della Decotta alla società che gestiva tale strada o a chiedere l'annullamento immediato della concessione. Sarebbe molto interessante sapere il perché di questa differenza di valutazione.

Renzo Turato

Calabria

La competenza

delle nomine

Durante la trasmissione televisiva Dritto e Rovescio, ad un certo punto sono rimasto sconcertato e basito. Lasciando perdere le menzogne, bufale e fesserie varie, la deputata del partito PD, di cui non ricordo il nome, ha asserito che il governo sceglie per i vari incarichi personaggi di provata capacità e competenza. Il nuovo commissario straordinario alla Sanità della Calabria, nel mese di maggio, ha asserito che «le mascherine non servono a un cazzo e che il contagio avviene soltanto baciandosi con la lingua in bocca per non meno di 15 minuti». Delle due, l'una: nel periodo di grave pandemia, se voleva fare una battura, l'Italia non aveva bisogno di buffoni, se viceversa era convinto di quello che diceva è effettivamente, un esempio di competenza e di seria capacità. Vergognatevi!

Luciano Furlan

Televisione

Il teatro

nascosto

Sono un appassionato di teatro in generale. Vista la chiusura dei teatri, il ministro Franceschini aveva invitato le TV a trasmettere spettacoli. Le TV hanno accolto l'invito solo parzialmente. Mediaset ha trasmesso spettacoli teatrali ma a mezzanotte. Praticamente non li ha guardati nessuno. La Rai li trasmette in prima serata ma su Rai 5. Anche in questo caso non li guarda nessuno. Dovrebbe trasmetterli su Rai 1, Rai 2 o Rai 3. E poco importa se non fanno ascolti: quando si fa cultura non si deve guardare agli ascolti. Ad ogni modo spero che i teatri riaprano quanto prima perché gli spettacoli dal vivo sono tutta un'altra cosa.

Emanuele Biasi

Bilanci

Suggerimenti

alle Poste

Sarebbe interessante sapere quanto incidono i tagli di personale e le chiusure di molti sportelli di Poste italiane sull'ottimo bilancio dei primi nove mesi di quest'anno, ma anche degli anni passati quando grazie allo spaventa banche gran parte dei cittadini ha aperto nuovi conti alle Poste. I risultati raggiunti secondo il mio modesto parere non vanno però incontro alle esigenze della clientela costretta per quanto si voglia a servirsi delle poste in quanto lavorano in quasi totale regime di monopolio. Sarebbe opportuno migliorare i servizi del tipo bancario e garantire la privacy e una logistica migliore, oltre alla modernizzazione e sicurezza degli ambienti.

Rimo Dal Toso

Anziani

Cambiamo il sistema

delle case di riposo

Visto quanto succede con il Covid nelle Case di riposo per anziani, vista anche la storica felicità (si fa per dire) che circola in detti ambienti, si può accettare ancora questa condizione? È venuto il tempo di cambiare, di adottare una nuova organizzazione del riposo degli anziani, tanto più che l'Italia diventa sempre più un Paese di over? Le Rsa, creati per esigenze a tutti note, sono di fatto degli orfanotrofi per adulti, pertanto da accettare nell'attesa di una soluzione migliore. Nell'attuale discussione sulla protezione delle persone anziane vi è un profondo equivoco, cioè quello di un aiuto soprattutto separando, chiudendo, aumentando le distanze e pertanto anche il rischio dell'emarginazione. Tenendo conto che quasi nessuno oggi è entusiasta di andare in una Rsa, che particolarmente nelle città la percentuale dei singol è altissima (vedi statistiche), è difficile comprendere la filosofia dei divieti e dell'isolamento applicati là dove l'insofferenza esistenziale è diventata una condizione di vita. Nel clima assai problematico dell'epidemia le attuali misure anti contagio sono essenziali, ma non possono annullare la qualità della vita, anzi devono proporsi il superamento degli ostacoli, non essere fine a sè stesse. L'anziano stesso può diventare in certi casi aiuto ai suoi coetanei, come quei due che con la fisarmonica hanno portato conforto ad una comunità di persone in una casa di riposo. Solo per qualche tempo, perché, a causa della epidemia, furono costretti ad abbandonare questa opera volontaria e salvifica. Nella necessaria e futura ristrutturazione della sanità territoriale non può mancare un cambiamento radicale per un soccorso davvero protettivo alle persone negli anni della seconda giovinezza.

Luigi Floriani

Padova

Perché non ci sono

i drive in per i tamponi

Non riesco a capire il motivo per il quale Padova non effettua i tamponi in modalità drive-in come in tantissime città e province venete e non; anzi, addirittura annulla l'installazione che l'esercito stava approntando presso lo Stadio Euganeo. Non ho parole. Visto tutte le aree grandi a disposizione (Fiera, Prato della Valle, Ex Foro Boario-Geox, stadio eugano, Pala Kioene...), l'incitamento di Zaia a fare più tamponi e in più punti, trovo la scelta scellerata, pericolosa ed ingiustificata. Forse perché le persone che decidono l'esame se lo fanno comodamente sulla loro bella poltrona, al calduccio e in tutta sicurezza. Magari al calduccio della propria autovettura, isolati e programmati ci starebbero volentieri anche i cittadini che a questi governanti pagano stipendi top con le tasse. Alla fine chi può, per evitare assembramenti al freddo e umido autunno, attese di ore, se lo fa privatamente a 80 euro...

Silvia Minozzi

