Crisi

Meno male

che c'è l'Esercito

Nel marasma del momento, con vicende narrate, vicende presunte, assoluta confusione che viene prestata a chi dentro ci sguazza, con un governo con aggettivo indefinibile per essere educati, l'unico riferimento che in silenzio, abnegazione, professionalità mai abbastanza riconosciuta e mai di parte, quindi sul quale sempre contare, resta il nostro Esercito. Mai il logo Noi ci siamo sempre resta davvero quello certo e credibile. Loro di certo sono la Nazione.

Alberto Stevanin

Coronavirus/1

Ci sentiamo

presi in giro

Qualcuno sosteneva che il premier Conte nei suoi numerosi annunci in pratica non dice nulla, ma lo dice molto bene. Ricordiamo l'annuncio televisivo del premier per l'investimento di ben 400 miliardi per far fronte all'emergenza Covid 19, con risultato finale che di tutto quel denaro non si è visto traccia. Di conseguenza parte degli aventi diritto, anche se si trattava di una miseria, molti dei 600 non hanno visto nemmeno un euro, non parliamo poi della cassa integrazione per quelli che stanno perdendo il lavoro. Di tutte le promesse che in genere i politici fanno senza poi mai mantenerle, ci siamo in parte abituati, tuttavia in un momento delicato come quello attuale, non è sopportabile essere presi in giro da costoro né tantomeno dagli oltre 400 tecnici, ingaggiati, ovviamente a spese nostre, per risolvere i problemi di un paese che invece sta andando a rotoli.

Ugo Doci

Coronavirus/2

Nessun sussidio

ai marittimi

Mio figlio, comandante di battelli turistici nel centro storico di Venezia, ha fatto regolare domanda insieme ai colleghi per ottenere il sussidio coronavirus. Stiamo parlando di un numero significativo di lavoratori: ogni anno, all'inizio della stagione turistica, qui a Venezia, vengono assunti a tempo determinato, in genere per un minimo di 7 mesi, moltissimi comandanti e marinai di battelli turistici. Che, come si può immaginare, quest'anno non troveranno turisti da trasportare, rimanendo senza lavoro. La domanda di sussidio è stata fatta un mese fa, ma nessuno degli interessati ha ricevuto nulla. Si tratta di ritardo? Oppure è una delle tante falle del sistema cui sta per porre rimedio il nuovo decreto per l'emergenza?

Filippo Cusumano

Coronavirus/3

Moriremo

di risate

Non bastasse il virus ora si morirà anche a causa delle risate. È stato finalmente svelato l'arcano del Comitato Tecnico Scientifico che dà le linee guida ai provvedimenti del governo. Questi signori hanno copiato il metodo per decidere le partite nelle coppe europee di calcio. Su un contenitore, chiamiamolo A, hanno messo le palline con dentro i foglietti indicanti le varie attività, su un secondo contenitore, chiamiamolo B, le palline con dentro i foglietti con le varie distanze. Me li immagino ieri durante l'estrazione delle palline, rigorosamente affidate a due innocenti bambini. Prima estrazione. Su bambino 1, dammi una pallina del contenitore A che con piglio serio viene aperta e letto il contenuto: Bar. Bene, dai bambino 2, dammi una pallina del contenitore B. E con analoga procedura viene letto il contenuto: 1 mt. I baristi si fregano le mani e dicono, dai non è andata così male. Seconda estrazione. Pallina del bambino 1: Chiese. Pallina del bambino 2: mt. 1,5 ed i sacerdoti dicono meglio di niente. Terza estrazione. pallina del bambino 1: Spiagge. Pallina del bambino 2: mt. 1,5 tra gli sdraio, mq. 10 per ombrellone. I gestori degli stabilimenti balneari diranno: eliminati al primo turno. E poi altre estrazioni con ulteriori prescrizioni. È bello quando le cose vengono fatte con metodi rigorosamente scientifici. Trasmettono molta sicurezza ai cittadini.

arch. Claudio Gera

Coronavirus/4

Il compitino

degli esperti

Da figlio di prof universitario quando ho sentito e letto la composizione dei famosi 450 esperti che decidono dei nostri destini ho pensato subito non andrà bene, troppi teorici fuori dal mondo. E si badi bene: sono un convinto assertore, perché ne ho respirato l'aria da piccolo, della importanza della cultura e dello studio, ma in certe situazioni tali massime qualità devono essere compenetrate e contro bilanciate da banale senso pratico che si impara sporcandosi le mani, come si dice, con il popolo ovvero vivendo e ascoltando le vite e le esigenze di chi porta avanti il paese ovvero imprenditori, negozianti, artigiani, ristoratori, agricoltori, commercianti, ecc... ecc... Sono anche un convinto assertore del rispetto di regole minime di base per noi ovvero mascherine e distanza sociale ecc. Ma quando si arriva a pensare che il mondo prossimo venturo possa basarsi su modalità da sala operatoria per un bar, un ristorante, un negozio, un barbiere, un estetista... non ci siamo credo. Che logica umana, ad esempio, prevede 4 m2 a testa in un ristorante e 1 cliente alla volta per 40 m2 di un negozio? È troppo facile fare il compitino perfetto nelle eburnee sale a Roma con la solida certezza del proprio stipendio a fine mese quando un amico barista / ristoratore mi dice terrorizzato che deve vivere passando da 30 posti a sedere a 7... Credo che il compitino debba essere rivisto se no veramente salta tutto e i suicidi di chi non ce la farà più e che già si contano ahimè, ci faranno piangere ancor più delle vittime del corona virus. Preghiamo i 450 di ragionare su tali aspetti e rivedere alcune scelte teoricamente inappuntabili, ma praticamente devastanti.

Francesco Cera

Coronavirus/5

Malattia

professionale

Da qualche giorno al centro dell'attenzione c'è l'intenzione dell'INAIL di classificare malattia professionale un lavoratore che risulti positivo al Covid. Credo faccia parte della solita querelle che bisogna trovare a tutti i costi un colpevole. Sfido chiunque a determinare con certezza dove sia avvenuto il contagio, considerato che la positività si manifesta dopo giorni di incubazione e che un lavoratore passa 2/3 del suo tempo fuori dall'ambiente di lavoro. Ho fatto questa premessa perché nessuno parla della certa anzi certissima malattia professionale che ha portato alla morte centinaia di medici e infermieri. Forse qualcuno dovrebbe rispondere dell'insufficienza dei dispositivi di protezione e quant'altro. Non ho sentito nessuno fare ammenda di quelle morti. Quantomeno ammettere che forse si è sbagliato qualcosa. All'inizio il tempo c'era per prepararsi al peggio.

Roberto Negroni

Coronavirus/6

La rivoluzione

della semplicità

L'ultimo decreto-legge per far fronte alla grave crisi economica e sociale causata dal coronavirus conferma che il governo ha fatto il massimo possibile in tal senso, tenuto conto della difficile situazione finanziaria in cui già si trovava il nostro Paese. Tuttavia quel che ancora non si è riusciti a fare è il superamento di quella complessità burocratica che, nonostante qualche semplificazione, ancora permane. Rendendo difficile per il cittadino raccapezzarsi tra le varie modalità ed enti a cui ricorrere per ottenere i vari benefici. Per fare un esempio in Canada, a marzo ed aprile in cui c'è stata la chiusura totale per il coronavirus, le persone fisiche hanno avuto mensilmente 2000 dollari, arrivati direttamente in conto corrente nel giro di tre giorni dalla richiesta a mezzo una App. Alle imprese sono stati erogati prestiti di 40.000 dollari, a cinque giorni dalla domanda, con la possibilità di trattenerne 10.000 a fondo perduto se sarà restituito entro la fine di dicembre 2022. Per la riapertura in questi giorni di bar e ristoranti l'unica misura richiesta è stata il dimezzamento dei tavoli, in modo da assicurare il rispetto della distanza di sicurezza. Un modo semplice di operare secondo lo spirito pragmatico dei Paesi anglosassoni che noi dovremmo far nostro cogliendo l'occasione della grave situazione che stiamo vivendo per poi farlo diventare prassi comune, così da risolvere una volta per tutte i guasti burocratici che da sempre assillano il nostro Paese.

Loris Parpinel

Venezia/1

Sindaco solo

al comando

Recentemente abbiamo assistito allo spettacolo del sindaco Brugnaro che sbraita, strepita e insulta perché ormai non tocca palla nella ricostruzione di Venezia. Per di più Baretta ha un megafono più potente del suo (è sottosegretario all'economia del governo nazionale) e senza clamore si va accreditando come amico effettivo di Venezia. In due messi è cambiata un'era geologica e ancora non si sa come sarà il futuro di questa città. Non c'è ancora un paradigma visionario che funzioni come bussola. Io un'idea ce la avrei. E di metodo, più che di contenuto: chiamerei a raccolta i veneziani e domanderei loro come immaginano il futuro della loro città. Lo sta facendo Il Gazzettino con la sua rubrica sul futuro della città. Lo sta facendo Andrea Martini con i suoi gruppi di elaborazione e proposte. Ma Brugnaro no. Non è nelle sue corde. Lui è un uomo solo al comando attorniato dai suoi collaboratori aziendali promossi a assessori. In tanto dovrà compiersi a pieno il significato della parola crisi, che non é soltanto catastrofe ma anche cernita. Ci sarà una selezione naturale e chi ha le risorse giuste in qualità e quantità sopravvivrà. E nel ordine naturale delle cose. I bangla lo hanno capito e sono tutti tornati in patria. Loro non riapriranno più. Anche il modello del sindaco imprenditore ha compiuto il suo ciclo, quello di guidare lo sfruttamento del turismo di massa come principale e quasi unica attività di Venezia. Lo so che sembra spietato e cinico perché si tratta pur sempre di persone, ma le forze naturali e socioeconomiche agiscono così.

Hugo Marquez

Venezia/2

Gratitudine

agi operatri

Tra le persone che ci hanno aiutati a sopravvivere in questo periodo difficile vorrei segnalare i dipendenti della municipalizzata di Venezia Veritas (in particolare quelli della mia zona, Santa Maria Formosa). Ogni mattina, puntuali, gentili, si annunciano con il tradizionale grido Spazzini e ci permettono di vivere in una città pulita, cosa molto importante durante un'epidemia.

Marino Zorzi

© RIPRODUZIONE RISERVATA