Crisi

Basta, ora porto

l'attività all'estero

Ho una piccola società che disegna accessori per abbigliamento. La pandemia e il conseguente blocco ha letteralmente devastato il nostro settore che già versava in condizioni critiche. Alcuni nostri clienti (anche qualcuno dalla affidabilissima Germania) non ci hanno pagato le fatture per lavori già consegnati e questo ci ha causato dei disagi economici importanti. Abbiamo per questo approfittato della sospensione del pagamento di alcune rate di un mutuo che abbiamo in corso. Il blocco lo abbiamo attivato ai primi di marzo e, dopo 4 mesi, ci è arrivata la comunicazione dalla banca che la sospensione ci costerà esattamente 515,84 euro! La sola cosa che mi viene da pensare e che uno strozzino lo avremmo pagato meno. Penso inoltre che questa sia l' ennesima dimostrazione che siamo in mano a dei disonesti che si approfittano di qualsiasi occasione per arricchirsi a scapito della povera gente. Già da tempo avevo deciso di portare l'attività all' estero; ci stavo ripensando perché credevo che il nostro paese avesse delle speranze per il futuro. Purtroppo no, siamo destinati al fallimento! Appena potrò scapperò dove potrò lavorare e far crescere i miei figli senza essere vessato e derubato.

Mi assumo tutte le responsabilità per quello che ho scritto.

Stefano Giantin

Vigonovo (Venezia)

L'emergenza

Ma non bisogna

spaventare i turisti

Vorrei esprimere il mio giudizio circa il valore delle esternazioni del nostro presidente di Regione in tema di emergenza Covid. Concordo con il principio secondo cui chi non rispetta le regole imposte debba essere costretto a renderne conto. Quello che non mi convince è l'enfasi mediatica. Accade che Egli invochi il ricovero coatto per i positivi renitenti giungendo perfino a richiedere al governo un intervento che preveda pene detentive. Queste pubbliche e reboanti dichiarazioni gioveranno al turismo della nostra regione? La notizia che si renderanno necessari provvedimenti di tale gravità, come appunto il ricovero coatto e la carcerazione, quale effetto avrà sui turisti, stranieri e non, desiderosi di trascorrere le loro ferie in Veneto?

Giuseppe De Marchi

Venezia

Italie

Milioni di cittadini

confinati nel ghetto

Tra appiattimento imposto, difficoltà a capire le reali intenzioni del governo (si fa per dire) in una nazione come l'Italia in cui il 70 % della popolazione dispone di una parte minima delle risorse economico/finanziarie, e non da ieri, oltre all'oligarchia dei soliti pensatori che fanno notizia, se ne conclude che milioni d'italiani vivacchiano ogni giorno in un immenso ghetto nel quale sono condannati come obbligati utenti, consumatori, abbonati, elettori, spettatori e lettori di... illustri mediocrità che fanno il doppio gioco, ora sfruttando ora criticando l'attuale sistema.

Eugenio Morelli

San Pietro di Feletto

Discriminazioni

Niente bonus

per i pensionati

Vorrei tramite il Gazzettino, compiacermi con la signora Cesira Cavallini che, sul giornale del 30 giugno, mi ha anticipato sulla notizia: 100 euro a tutti i lavoratori pubblici e privati in più sulla busta paga fino a 26000 euro di reddito annuo. Per noi pensionati, che per vedere 26000 euro ci dovremmo munire di un buon cannocchiale o di un' anima buona che ce li faccia vedere, non si parla mai di qualche aumento bensì spesso si fa qualche ritocco al ribasso. Anno dopo anno ci vediamo erodere il potere d'acquisto senza poter fare niente. Ricordo che dobbiamo vivere anche noi.

Vorrei approfittare di questo spazio per diree un'altra cosa che mi sta a cuore. Un'anno si sa ha 365 giorni. Sono tanti da riempire con tante commemorazioni come la giornata della terra, la giornata delle donne, la giornata della famiglia etc...Tutte giuste ,ci mancherebbe. Vorrei però ci fosse anche la giornata nazionale contro l'evasione fiscale, la giornata contro ogni forma di delinquenza, la giornata contro il malcostume che ci ricordi e che ricordi ai nostri figli che con il contributo di tutti tutti potremmo vivere meglio. Ma forse è solo utopia.

Egidio Trevisan

Contro il Covid

Le strategie

stanno fallendo

Leggo e sento in tv che tutte le strategie messe in piedi dal Governo per combattere il Covid stanno fallendo.

L'App Immuni è stata scaricata da 4 milioni di persone: perché sia funzionale alla lotta dovrebbe raggiungere almeno 36 milioni di download.

I test sierologici a campione messi in piedi dal Governo sono stati un flop: pochi l'hanno fatto e molti lo rifiutano.

Ovvio, chi è che sentendosi bene va a fare un test che potrebbe relegare lui e una cerchia potenzialmente infinita di persone in quarantena?

È veramente pietoso verificare la mancanza di fiducia che gli italiani dimostrano nei confronti delle autorità e delle istituzioni.

Chi è che elabora queste strategie fallimentari? Forse la task force degli strapagati di Colao?

Francamente dovrebbero vergognarsi, ma non per quanto dicono le opposizioni, bensì per le risposte dei cittadini che sostanzialmente stanno dicendo al governo: di voi non ci fidiamo.

Claudio Scandola

Anni Sessanta

Imprenditori

di altri tempi

Siamo alla fine degli anni 60, l'Italia è ancora in pieno boom economico, il benessere è diffuso come l'ottimismo per il futuro, l'industria viaggia a pieno ritmo e qui, a Nordest la locomotiva immaginata da Giorgio Lago marcia veloce alla conquista dei mercati, italiano in primis, mondiale poi. Quella mattina in un notissimo albergo al centro di Milano, famoso pure per un raffinato ristorante, arrivarono alla spicciolata 4 cumenda, 3 trevigiani ed uno milanese, il gotha del mondo ceramico italiano. La riunione era segreta e non sarebbe infatti trapelato nulla all'infuori dei più stretti collaboratori dei protagonisti. Erano la seconda generazione dei fondatori delle rispettive aziende; Ginori il milanese, Fontebasso, Pagnossin e Tognana i trevigiani. Davanti a delle sontuose cotolette si stemperarono le diatribe commerciali, gli screzi inevitabili che stavano minando i floridi conti aziendali e si siglò un patto di ferro per non pestarsi i piedi. Pagnossin si dedicò all'estero, con felicissima intuizione, Tognana e Fontebasso all'Italia, Ginori alla produzione d'elite. Sarebbe stato, anni dopo, proprio Tognana a rompere l'accordo innescando dissapori mai più sanati. Ma quel giorno si brindò convinti che qualsiasi nube fosse arrivata si sarebbe dissolta in un batter di ciglia. Clarimbaldo Tognana è stato l'ultimo di quella tavola a salutare e l'unico con l'azienda ancora saldamente in piedi anche se in mani foreste. Degli altri rimane il ricordo di un fine secolo indimenticabile che portò Treviso a rivaleggiare con Milano per solidità economica e freschezza imprenditoriale.

Vittore Trabucco

Treviso

