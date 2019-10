CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Crisi aziendaliI soldici sarebberoLo stato non riesce a salvare l'Ilva, le casse integrazione Alitalia e tante altre industrie italiane, non a causa dei lavoratori ma dei vari dirigenti e dopo mesi e mesi di trattative si parla solo di prolungare, sussidi e cassa integrazione. Provino a controllare i ministeri, le regioni, le province, le partecipate e le fondazioni, magari dal Prof. Cottarelli. Gli imbrogli verranno a galla, compreso molto sommerso. Altro che sette miliardi, se ne potrebbero trovare moltissimi per sanare il debito pubblico....