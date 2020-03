Criminalità

Dop i fatti

di Napoli

Dopo gli ultimi fatti di Napoli è ormai chiaro che nessuna legge riuscirà mai a dare regole certe in tema di legittima difesa. In qualunque Paese del mondo il giovane carabiniere verrebbe encomiato, perché le armi le forze dell'ordine le hanno in dotazione proprio per opporsi ai criminali. Qui da noi sarà processato, e potrebbe anche essere condannato. A questo punto molto meglio disarmare gli uomini in divisa. Almeno non li si espone a rischi giudiziari, e a vedere la loro vita rovinata. Non ci si meravigli poi se molti cittadini, di fronte all'interpretazione giudiziale del diritto di difesa, ed alla dilagante criminalità, decidessero di armarsi.

Umberto Baldo

Grecia

L'Europa

a due misure

Da semplice cittadino, personalmente non ho una ricetta per risolvere il problema della migrazione dei profughi che in qualche modo sta avanzando verso l'Europa. Ma nello stesso tempo, devo dire che in questi ultimi due giorni, non sono stato molto lieto di essere cittadino europeo. Vedere delle persone che tentano in qualunque modo di sfuggire alla guerra, fame e violenza prese a fucilate, manganellate, speronate da rappresentanti della civiltà, ma ha fatto inorridire. Mi chiedo: cosa avranno raccontato alla sera a casa, quei rappresentanti dell'ordine ai loro famigliari? «Ho preso a fucilate dei disgraziati? Peccato averli mancati!». Il Parlamento d'Europa si è trasferito in Grecia per capire la situazione. Auspicavo un loro duro intervento nei confronti della Grecia per i modi brutali usati nei confronti dei profughi, invece: «La Grecia è il baluardo di difesa dell'Europa!». Ricordo male o l'Italia è sotto processo europeo per come ha o non ha accolto adeguatamente i profughi che sbarcano sulle proprie coste, o perché ha tardato qualche giorno a sbarcarli? La Grecia che li prende a fucilate, viene lodata? E si condanna unicamente la Turchia per non aver voluto tenersi milioni di persone disperate entro i suoi confini? Quando si fanno delle azioni, come quelle fatte in Grecia o in Turchia in questi giorni, bisognerebbe ricordarsi, sempre, ripeto sempre, che un giorno ci potremmo trovare noi dall'altra parte... presi a fucilate!

Gianfranco Bastianello

Politica

Appello

contro Salvini

Penso sia giunto il momento di dire basta! ad un signore che, incapace di una qualsiasi autocritica, continua a screditare in giro il governo e quindi l'immagine dell'Italia, pontificando contro chi, invece, si impegna ogni giorno per il bene della collettività. Sbaglia chi crede che gli Italiani alla lunga non sapranno distinguere fra chi si è dato da fare e chi sa essere stato soltanto un altisonante ciarlatano. È quest'ultimo la persona che da ministro non ha trascorso un solo giorno a lavorare nel proprio ufficio, preferendo fare per sè costante campagna elettorale, ricevere bonarie pacche sulle spalle per strada, fare selfie oppure starsene in ammollo in spiaggia, bevendo mojito e facendo scorrazzare abusivamente il proprio figlio sulle moto acquatiche della polizia. E poi, c'è la storia che nessuno vuol raccontare: quella dei soldi a palate, che un deputato può ricevere senza produrre nulla. Il suo lavoro si limita a screditare l'avversario politico, a criticare soltanto, a prescindere, chi ha dimostrato di saper essere di gran lunga migliore. Gli basta fare il moralista, giudicando dall'alto chi umilmente lavora. Quando parla di economia, i soldi sono sempre quelli degli altri e in loro mancanza, da prendere in prestito, naturalmente a spese di cittadini, già indebitati fino al collo.

Aldo Martorano

Francia

Bullismo

mediatico

Come sempre le paure scatenano gli istinti peggiori di chiunque si sente minacciato, ma se ciò è comprensibile per i singoli esseri umani, nel loro piccolo, ciò che non capisco e non tollero è quando questo atteggiamento coinvolge soggetti ben più importanti ed impattanti. Come nazioni intere o media importanti che hanno il potere di condizionare il pensiero di molti. Mi riferisco alle molte manifestazioni anti italiane che circolano nei social e non solo, pensiamo ad esempio alla CNN, che non si sa bene su quali basi epidemiologiche/scientifiche, ha determinato che l'Italia è il paese da dove si è diffuso il corona virus nel mondo occidentale. Come sappiamo nulla di più falso! Ma questo non è che uno degli episodi che stanno falsamente dipingendo il nostro paese come il responsabile della sciagura. Pensiamo al video francese del pizzaiolo italiano che tossisce sulla pizza prima di infornarla (che poi sia mai che con la cottura il corona virus venga reso inoffensivo...). Tutto ciò è accettabile perchè riconducibile alla satira o trattasi di bullismo socio politico? Infierire stupidamente su una intera nazione alle prese con un grande allarme sociale è accettabile? È indice di correttezza? Di solidarietà? Di etica? Poi abbiamo gli ipocriti nostrani, fuori e dentro il Governo, che con il sorrisino ebete tollerano queste indifendibili manifestazioni di odio derubricandole a sacrosanta satira, mentre contemporaneamente insorgono contro il governatore Zaia perchè ha detto ciò che tutti sanno, e cioè che le abitudini alimentari dei Cinesi (e degli asiatici in genere) sono quantomeno discutibili, almeno sul piano igienico quando non anche sul piano etico. Non è satira quella? E perchè no? Usciremo da questo tunnel sanitario, ne sono certo, ma dovremmo ricordarci bene di come siamo stati trattati perchè come popolo siamo stufi di essere bullizzati da gente che nel recente passato si è macchiata di crimini efferati contro l'umanità e da altra che ancora oggi non si lava dopo che è andata a defecare. Alla faccia dell'igiene.

Claudio Scandola

Virus

Usciamo migliori

dall'emergenza

Pensiamo oggi alle foto degli operatori che da anni stanno accogliendo mascherinati gli sbarcanti dalla Libia, i fuggitivi che approdano da noi temuti, come se un viaggio simile lungo svariate quarantene, non avesse atrocemente già filtrato-selezionato i sani-salvati e i sommersi. È bastata una manciata di giorni (dal 21 febbraio, primo caso di coronavirus in Italia) per cambiarci lo sguardo. Quasi commuove oggi incrociare per strada i migranti con la mascherina, ligi più di noi, oggi che gli indesiderati negli aeroporti esteri siamo noi italiani. Tutto questo in pochi giorni, dopo anni sprecati, e mentre l'umanità sta collassando ammassata in gregge sacrificale al confine turco-greco, dopo anni in cui l'Europa (per compiacere i suoi membri in perpetua campagna elettorale) ha dimenticato i milioni di rifugiati arenati in quel disumano campo concentrazionario. La mobilità oggi è negata anche a noi italiani, che troviamo i porti stranieri chiusi e veniamo respinti o accolti con sospetto, da paria, con la mascherina igienica asettica, e veniamo confinati in quarantena a prescindere. Ma di ignoranza, purtroppo abbiamo dato recentemente lezione proprio noi. Un giorno come per la Shoah, verrà chiesto a ciascuno di noi in cosa di importante eravamo affaccendati mentre lasciavamo accadere tutto questo. Idem per i macelli e gli allevamenti intensivi, che continuiamo a ignorare con le apposite miserrime mascherine, guanti, amuchine e paraocchi.

Fabio Morandin

