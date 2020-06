Criminali nazisti

La verità sulle fughe

in Alto Adige

Verso la fine della seconda guerra mondiale, il comune di Termeno (Bz) rilasciò documenti falsi a diversi criminali nazisti che erano in fuga dalla Germania, ormai prossima alla sconfitta. Tra i più noti si citano i gerarchi nazisti Adolf Eichmann e Josef Mengele, che riuscirono a sfuggire al Processo di Norimberga, rifugiandosi in Sud America, all'interno del canale di fuga denominato Ratline.

Sarebbe utile dopo 75 anni dalla liberazione sapere chi erano gli impiegati dell'anagrafe che consegnarono documenti falsi ai criminali nazisti Eichmann e Menghele, ci saranno documentazioni nell'archivio del comune di Termeno, mi auguro che qualche storico prenda a cuore l'argomento. Non possiamo lasciar correre parte della nostra storia, vorremo la verità su questo fatto, per rispetto delle migliaia e migliaia di persone trucidate nei campi di concentramento tedeschi. I gerarchi si rifugiarono in America Latina dove Menghele si nascose fino alla sua morte, mentre Eichmann fu prelevato con un blitz dal Mossad servizi segreti israiliani, processato a Tel Aviv per crimini di guerra e successivamente impiccato, le ceneri furono disperse.

Mi auguro che prima o poi emerga la verità ed avere i nomi dei collaboratori che fecero espatriare i gerarchi.

Arturo Ponzin

Este (Padova)

Incontri

Chi ha sempre

qualcosa che non va

Incontrando talvolta una vecchia conoscenza, mi faccio riguardo dal chiedergli: Come va?. Ogni volta ha qualcosa di storto. Fatalmente si lagna che fa troppo freddo o troppo caldo, e poi che gli succede di tutto: un dolore di qua o di là, il vicino che il Governo Ha sempre qualcosa che non va, che talvolta è per motivo effimero, ma lui si prodiga a snocciolare come cruccio, quand'anche come croce, con dovizia di inutili particolari. Bel gusto di raccontare piangendosi addosso, relegando l'altrui attenzione al solo ruolo di auditore di turno. Ben diverso è l'incontro con un altro amico mio che, alla stessa domanda, mi risponde senza tanta enfasi con un Benone! Che suona magari un po' da prassi esorcizzante poiché, seppure di sfuggita, nel colloquio che segue, traspare che anche lui ha pensieri e crucci vari un po' come tutti a questo mondo.

Quindi, se è vero che il grado di sopportazione è vario nell'Uomo, speriamo che due individui, con la stessa soglia del mio primo conoscente descritto, non si ritrovino troppo spesso. Sai che ecatombe di ragionamenti in gara ne verrebbe fuori!

Gianfranco Gobbo

Mogliano Veneto

Aldo Tognana

Un grande uomo

non smette di imparare

Ci siamo incontrati Aldo Tognana ed io - ripetutamente durante gli interessanti incontri culturali proposti dall'Ateneo di Treviso anni fa. Dapprima fra noi c'era un semplice saluto: ma sono stato io ad insistere per un rapporto che non si esaurisse in parole di convenienza, incuriosito dal constatare che una persona ultranovantenne continuasse ad appassionarsi nel conoscere ed approfondire i più disparati argomenti che l'Ateneo proponeva. Pensavo: l'ingegnere Tognana, pure in età avanzatissima continua a voler apprendere e conoscere spinto da una vivace ed aperta curiosità. L'interesse con cui seguiva i programmi mi spingeva a capire come veramente la mente umana se ben inquadrata - possa non smettere di esser sazia nell'apprendimento, senza limiti di tempo. Mi aveva appassionato l'aver avvicinato l'ingegnere. Ma non è bastata la conoscenza sorta all'interno dell'aula. Era una sera ormai buia e piovosa quando casualmente uscimmo insieme dall'aula. Mi accennò che aveva parcheggiato l'auto sul sagrato antistante la chiesa di San Nicolò. Si trovò, per un attimo, incerto sul percorso da seguire e molto umanamente mi chiese di accompagnarlo attraverso i vari chiostri ormai immersi nella umida penombra invernale. Non mi parve vero di poter aiutare quella persona vegliarda che nei pochi passi fatti assieme volle conoscermi meglio: allora io ero già entrato nell'ottavo decennio di vita e ciò mi permise di toccar sia pur brevemente argomenti di vita vissuti in contemporanea.

Mi parlò della sua vita concentrata sul valore del sacrificio del lavoro, sul valore della famiglia e il rispetto degli altri. Sebbene avesse compreso tutto ciò anche in età avanzata, sentiva il piacere di continuare ad imparare. Mi incantò la semplicità del suo dire! Arrivati alla sua vettura, che lui ultranovantenne guidava da solo (ed umanamente se ne compiaceva con un simpatico ma vado piano), mi diedi da fare per scostare la catena d'ingresso al parcheggio e consentirgli di uscire; e si avviò nel buio. Tutto è finito lì, ma non potrò dimenticare la stretta di mano, la buona notte, ma soprattutto il ci vedremo ancora ed ancora parleremo insieme! Grande uomo Aldo Tognana: non c'è che da sperare che ce ne siano altri.

Battista Parolin

Montebelluna

Fisco

Come rendere

inutile l'evasione

Si torna a parlare per l'ennesima volta di fisco e ho letto l'articolo di Paolo Balduzzi che chiede una riforma coraggiosa senza mezze misure e conclude chiedendo: c'è la volontà? Penso proprio di no. Abbasseranno (forse) l'Iva, modificheranno gli scaglioni e l'iniquità fiscale italiana rimarrà immutata. E questo perché? Perché non hanno il coraggio o non sanno come applicare l'art. 53 della Costituzione che fa riferimento alla capacità contributiva dei cittadini, senza menzionare il come si producono i redditi né come questi vengano spesi, se in feste e divertimenti o cose essenziali, se siano in mano alle formichine o alle cicale, che in economia sono preferibili alla formiche. Eppure non sarebbe così difficile applicare la Carta. Basterebbe elaborare una funzione matematica che stabilisca in maniera progressiva la partecipazione dei cittadini alla spesa pubblica, senza scaglioni, coinvolgendo con una aliquota simbolica, magari un euro, anche chi guadagna 100 euro l'anno. Stabilito il prelievo fiscale complessivo, rendendo obbligatorio l'uso del codice fiscale, si considerino le componenti fiscali presenti in tutti i pagamenti, accise, Iva, bolli, tributi locali, quali acconti. A fine anno si verifichi chi ha pagato di meno e verserà la differenza, e chi di più riceverà un rimborso (nel caso del contribuente con 100 euro si vedrebbe restituire almeno 3, anche se li spendesse per comprare solo pane e latte dove l'Iva è al 4%). Solo così si creerebbe un vero conflitto di interessi, perché ogni cittadino ha l'interesse di documentare tutti i pagamenti e relative componenti fiscali, non per stanare gli evasori, questo è compito dello Stato, ma più semplicemente per non pagare più del dovuto che pagherebbe lo stesso anche se spendesse tutti suoi soldi in nero, non risultando pagato alcun acconto, rendendo inutile e dannosa l'evasione per sé stesso. Questa sì, sarebbe una rivoluzione, una riforma veramente epocale e forse unica mondo, fattibile in un Paese che si vuole digitalizzato, smart. Avranno il coraggio da farla? No. E avanti con i bonus.

Claudio Gera

Lido di Venezia

© RIPRODUZIONE RISERVATA