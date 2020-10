Covid

Va ripristinata

la medicina scolastica

Sulla stampa locale si legge che il presidente Luca Zaia, riferendosi alla prevenzione dal Covid-19 nelle scuole, ha ricordato quando in classe arrivava il medico. Forse qualcuno non ha ricordato al presidente Luca Zaia che la Regione del Veneto ha approvato la legge n. 2 del 19 marzo 2013, dove all'art. 3 sono state inspiegabilmente disattivate le norme cui agli articoli 11, 12, 13 del DPR 11/2/1961 n. 264 e agli articoli 8 e 42 del DPR 22/12/1967 n. 1518 che disciplinano il servizio di medicina scolastica. Norme tutt'ora vigenti, in quanto previste dall'art. 14 lettera e) della legge 23 dicembre 1978 n. 833 (Istituzione del Servizio Nazionale) e attribuite alle competenze alle Ulss e valide per gli tutti gli istituti di istruzione pubblica e privata di ogni ordine e grado.

Le attese negli ambulatori dei medici pediatri e dei medici di famiglia per far visitare il proprio figlio, allo scopo anche di ottenere la giustificazione (a pagamento) per la riammissione a scuola oltre i 5 giorni assenza, la difficoltà che trovano alcuni i genitori a far effettuare una vista a domicilio al proprio figlio e altre prestazioni che venivano effettuate dal medico scolastico, dovrebbe indurre la Regione, anche senza l'intervento dello Stato essendo la materia di sua competenza, a ritornare sui suoi passi e rivedere e aggiornare la propria normativa del 2013, in modo tale che il rinnovato servizio di medicina scolastica, gestito dalle Assl, operi nelle scuole allo scopo anche di coinvolgere i genitori e gli insegnati. Questo specie in questa fase di Covid-19 e come prevenzione delle malattie frequenti nell'ambito scolastico, specie quello della prima infanzia. Sono certo che il nostro presidenza Luca Zaia, molto efficiente nell'affrontare l'emergenza Civid.19, saprà affrontare e risolvere anche il problema della medicina scolastica.

Aldo Baffa

Immigrazione

Perché da noi

arrivano mascalzoni

Bruno Vespa ha scritto: Un'importante autorità Tunisina l' altra sera mi ha detto: i Tedeschi si scelgono i nostri tecnici, come hanno fatto con i Siriani; i Francesi fanno la fila davanti alle nostre Università per prendersi medici e infermieri e da voi arrivano i mascalzoni. Non saranno tutti mascalzoni, certo è che facciamo poco o niente perché non arrivino. Non sarà tutta colpa di questo Governo, ma è un fatto che l' Italia nel mondo conta sempre meno, basti pensare ai 18 pescatori di Mazara del Vallo sequestrati da quasi un mese dai Libici del generale Haftar; ma il Presidente Conte non era amico del generale?

Gino De Carli

Reddito

Perché non ha

funzionato

Entro fine anno dovrebbero smettere di ricevere l'assegno di cittadinanza oltre 600 mila nuclei familiari, ossia la metà dei beneficiari. Su tre milioni di percettori, solo 196 mila hanno ottenuto un contratto di lavoro.Uno strumento che, secondo un noto ministro, doveva abolire la povertà e avviare al lavoro, ma che invece si è rivelato fallimentare. A dimostrarlo sono i numeri: su circa un milione e 223 mila percettori potenzialmente occupabili, solo 318 mila hanno stipulato entro luglio il cosiddetto Patto di servizio, e solo 174 mila di questi sono stati convocati per la seconda volta dai centri per l'impiego. Il sistema domanda e offerta, che doveva passare attraverso l'app di Domenico Parisi, capo dell'Anpal, non ha funzionato. Così come non ha funzionato la figura dei tremila navigator, rimasti in panchina per tutta la fase del lockdown e quella successiva, procurando allo Stato risultati deludenti e costi ingenti. Tuttavia per alcuni l'assegno è diventato una doppia risorsa: non si prende perché si è senza lavoro, ma si cerca lavoro in nero perché lo si prenda. Inoltre abbiamo visto casi di soggetti che per l'erario risultavano indigenti e disoccupati, dunque aventi diritto dei sussidi, quando in realtà erano boss e colonnelli di storici casati mafiosi. L'ultimo caso in ordine di tempo è accaduto ad Agrigento, dove la Guardia di Finanza ha sequestrato 11 social card ad altrettante persone, che avevano precedenti per reati legati alla criminalità organizzata.

Antonio Cascone

Luce e gas

Aumenti

sconsiderati

Resto basito, forse ho capito male! Leggo dei prossimi aumenti: gas + 15,6%, luce +11,4%, quasi non ci credo perché da tempo sento parlare di aiuti alle famiglie in considerazione del particolare momento, anche economico, che stiamo vivendo. In varie pagine dei giornali sono ampiamente portati a conoscenza gli scandali e le corruzioni, le tangenti che i vari intrallazzatori a livello internazionale incassano e pagano per forniture di materie prime ed energie. Vengono anche indicati i paradisi fiscali dove le dazioni, come diceva Di Pietro, vengono versate. Qualcosa non mi quadra. Perdonate l'ingenuità, tutto questo non fa riflettere e forse anche suggerisce qualche reazione? Stiamo attenti, il popolo per definizione è bue, il 14 luglio è già passato, ma anche l'anno prossimo ci porterà il suo 14 luglio.

Giancarlo Locatelli

Caso Tridico

Il fatto

non esiste

Si fa tanto parlare, con leggerezza, dell'aumento dello stipendio del Presidente dell'Inps senza considerare che lo ha disposto il Ministro del Lavoro e non il Prof. Tridico stesso. Altra cosa è la retroattività del provvedimento non prevista dalle leggi in vigore. Salvo dimostrare che l'attribuzione dello stipendio, al momento dell'assunzione o del contratto, non fosse attribuito in modo erroneo, al di sotto del dovuto. Altrimenti, come sta avvenendo, si fa solo perfida strumentalizzazione su un fatto inesistente.

Michele Russi

Cittadinanza

Un atto

di equità

Desidero esprimere il mio apprezzamento per l'analisi a firma del prof. Vittorio Emanuele Parsi pubblicata sul Gazzettino sul significato della cittadinanza agli stranieri. Concordo e sostengo l'importanza della possibilità di ottenere la cittadinanza per i molti giovani nati in Italia o cresciuti all'interno del nostro Sistema quale passaggio di perfezionamento per l'adesione all'identità della comunità nazionale... a maggior assicurazione contro radicalizzazione e razzismo. Mi auguro che il Parlamento possa legiferare al più presto. Sarebbe, anche a mio parere, un atto di equità, civiltà e giustizia.

Sandro Del Todesco

© RIPRODUZIONE RISERVATA