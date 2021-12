Covid

Il vaccino

non è un'armatura

L'efficacia dei vaccini è ormai ampiamente provata dal regressivo andamento pandemico nei Paesi a più elevata percentuale di vaccinazione rispetto a quelli a più alta diffusione del contagio, che meno l'hanno praticata. In particolare l'Austria e la Slovenia, con un abitante su tre non vaccinato, hanno inciso in modo considerevole sul peggioramento del dato pandemico del Friuli Venezia Giulia, con loro confinante. Credo che questo aumento dei casi, che parzialmente interessa anche altre regioni, sia dovuto anche ad un comportamento poco corretto di troppi che si considerano inattaccabili dal virus perché vaccinati: non è così. Il vaccino protegge, ma non è un'armatura imperforabile per cui vanno mantenute comunque le misure cautelative, come uso della mascherina e distanziamento, per la propria e altrui protezione. Altrimenti non si spiegherebbe il parallelo aumento quotidiano dei vaccinati e dei contagiati. Quanto ai non vaccinati per scelta non ho parole.

Luciano Tumiotto

Natale

Ricominciamo

ad indignarci

Vorrei congratularmi con il Signor Renzo Turato per la lettera che le ha scritto. Tra le tante parole scritte, che condivido in pieno, quella che più mi ha colpito è la parola indignazione: oggi nessuno si indigna più, tutti con la testa china, paurosi di essere considerati fuori moda se si esprime una idea contraria a quella che ci impongono. Oggi ci stanno togliendo la nostra cultura, le nostre tradizioni, la nostra lingua, la nostra storia, la nostra identità e nessuno si indigna o, se si indigna, non ha il coraggio di dirlo. È questo il mondo che i nostri giovani vogliono? Io, ahimé, sono una diversamente giovane, anche a me i genitori hanno insegnato il rispetto verso gli altri, verso le idee ed opinioni di tutti ed è proprio per questo che sono indignata quando non viene rispettato chi dice Buon Natale e nel Presepio mette le statuine di Gesù Bambino, con a fianco la Madonna e San Giuseppe. Si goda la sua bella famiglia, Signor Renzo e... tanti auguri di Buon Natale a tutti!

Giovanna Zanini

New York

Razzismo

contro i bianchi

Vorrei tornare sull'accoltellamento e la conseguente morte di Davide Giri a New York per mano di un afroamericano, cercando di non buttarla sul razzismo o il politicamente corretto, anche se questa assurda morte del nostro connazionale è dovuta principalmente a causa della sua identità cromatica della pelle, diversa da quella del suo assassino, in pratica una specie di Ku Klux Klan alla rovescia. Nel caso specifico non abbiamo notato nessuna levata di scudi di chi in altre occasioni si era strappato le vesti o inginocchiamenti vari: meglio così. Possiamo però commentare che in alcuni casi di eventi delittuosi si è strumentalizzato solo per mera convenienza politica o ideologica, senza considerare che tutte le violenze devono essere considerate tali al di là di ogni colore politico e quindi devono essere condannate e perseguite penalmente tutte nella stessa misura senza atteggiamenti folcloristici.

Ugo Doci

Elettricità

L'efficientamento

funziona

Riscontro sui social una valanga di offerte relative al bonus 110% per l'efficentamento energetico disposto dalle attuali istituzioni. Noto una mala-informazione in merito, che rasenta i toni dell'attuale pandemia... Al contrario io posso confermare, che se non esistono problemi veramente difficili, l'operazione è fattibile. Avevo un vecchio impianto a gasolio. Fatto richiesta nel mese di agosto, le pratiche sono state espletate in tempi regolarissimi. A fine ottobre avevo il mio impianto fotovoltaico con accumulo più pompa di calore, caldaia ibrida (metano/elettrica), termostati su ogni radiatore, inverter e presa per carica auto elettrica. Tutto già pronto. Non ho sborsato un centesimo! Il problema ora è che finchè Enel non provvederà all'allacciamento in rete, di tutto questo ben di Dio non ne potrò usufruire, ricordando che in futuro, la mia energia prodotta, e non consumata, sarà gratuitamente messa in rete...

R.A.

Medicina

Come riorganizzare

il teritorio

Che la medicina territoriale stia attraversando un momento di sofferenza è noto a tutti. Pensionamenti, trasferimenti o altre cause vengono a determinare dei vuoti non facilmente colmabili. Ne risentono in particolare le persone le persone non autosufficienti ed anziane che si trovano ad affrontare una situazione nuova. Questo scenario si presenterà anche nei prossimi anni e sarebbe urgente, quindi, pensare a qualche nuova soluzione. La medicina di prossimità, per esempio, potrebbe essere un percorso avente una sua validità. Si tratterebbe di costituire sul territorio apposite strutture dove infermieri di comunità, medici di medicina generale, pediatri di libera scelta e operatori socio-assistenziali operano con l'obiettivo di portare le cure presso il paziente, coinvolgendo tutte le istituzioni presenti sul territorio unitamente al volontariato locale e a enti del terzo settore non profit. Con ciò si verrebbe ad evitare lo spostamento di quest'ultimo verso le strutture pubbliche, private o convenzionate per ricevere le cure di cui abbisogna. Per conseguenza diminuirebbero gli accessi al Pronto Soccorso dove i codici bianchi e verdi hanno tempi di attesa notoriamente lunghi.

Giovanni Todeschini

Aumenti

Il prezzo

della pipì

Leggo con piacere che il governo intende adeguare le pensioni al costo della vita, anche se per lo scaglione minimo l'aumento si concretizza in circa 10 Euro come nel mio caso. Devo dire che come pensionato settantacinquenne la cosa non mi fa fare i salti di gioia e spiego perché. Abito a Murano e fortunatamente posso ancora lavorare così che la mia minima è integrata con altri redditi, cosa che però non accade per altri tanti miei coetanei. Infatti dovendo loro muoversi nella nostra amata città e magari, visto adesso il tempo inclemente, aver bisogno di una toilette urgentemente, si trovano costretti ad un esborso di 1,5 Euro ogni volta che la necessità assale. Gli esercizi pubblici non sempre acconsentono ad un uso gratuito dei loro servizi, e nel rispetto di Venezia e per educazione non si affacciano di certo nelle calli di poco passaggio. E quindi grazie al governo e all'aumento della pensione, ora possono usufruire per ben sei volte al mese dei servizi pubblici! La mia vuol essere un'ironia sulla tanto pubblicizzata iniziativa governativa! Non entro certo nel merito di cosa può o non può fare questo governo o lo stesso governo della città di Venezia, e non saprei nemmeno io cosa suggerire, ma lasciatemi dire che un'attenzione più mirata alle necessità tanti pensionati (e tra queste anche quella come un bisogno impellente) sarebbe stata sicuramente più gradita che non i 10 Euro. Sicuramente anche tra noi pensionati i furbi o cosiddetti tali ce ne sono a migliaia, ma posso garantire che ci sono tanti di noi che, afflitti magari da problemi medici, preferiscono non uscire di casa aumentando il loro disagio e allontanandoli dalla cosiddetta società civile.

Gaetano Gino Mazzuccato



