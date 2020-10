Covid

La situazione Covid19 purtroppo sta andando come nessuno avrebbe voluto ed in pochi l'hanno previsto. Mi dispiace che ancora oggi si facciano delle imprecisioni. A pagina 6 del Gazzettino edizione Friuli di oggi 20 Ottobre viene indicato che il 98,3 sul totale dei positivi è asintomatico. Come è stata calcolata tale percentuale? Mi sembra che già coi ricoverati si è ben al di sotto di tale percentuale. Coi dati delle 17 di oggi del Ministero della Sanità viene indicato che 89 persone sono morte a causa del Covid19. Queste persone per essere morte oggi sono risultate positive al tampone già qualche giorno fa. In internet non ho trovato indicazione del tempo medio tra il primo tampone positivo e l'esito infausto. Faccio i conti della serva, provo a confrontare i dati dei decessi di oggi coi 8800 nuovi positivi di sei giorni fa al 14 Ottobre. 89 su 8800 indica che il tasso di letalità è vicino al 1%. Mi sembra che annunciare che il 98,3% per cento dei positivi è asintomatico è inopportuno.

Francesco Fornasiero

È diventato necessario riflettere circa i nuovi fenomeni sociali che si sono acutizzati con motivo della situazione socio-sanitaria nella quale siamo immersi. Mi riferisco alla movida e alle gang. Hanno una lunga storia dietro, non sono nuovi. Il nuovo è consistito nella sua diffusione pressoché universale in occidente. Il nuovissimo consiste nel carattere violento e reattivo contro le regole sociali nei nostri tempi attuali. Questi comportamenti giovanili hanno alcune cause che vale la pena evidenziare. In primo luogo la riduzione programmata delle nascite per cause economico-sociali, con la conseguenza che se si fa un solo bambino in famiglia, questi viene considerato e trattato come un vero e propio tesoro al quale viene consentito e concesso tutto quello che desidera, senza frustrarlo mai. L'iperprotezione dei giovani, coccolati e mai frustrati determina in loro una incapacità a tollerare situazioni di restrizioni e conflitto alle quali la vita sociale fuori dalla famiglia inevitabilmente li sottoporrà. Ogni minimo contrasto diventa per loro motivo di offesa e genera reazioni di rifiuto. Diventano sensibili e non intendono venir messi in discussione. Il mondo degli adulti viene vissuto come aristocratico, gerarchico e quindi da abbattere o da ignorare. E così molto difficile che possano accettare con convinzione misure restrittive del loro agire. Inoltre la comunità dei coetanei è l'unica dalla quale ci si può fidare, radicalmente separati dal mondo adulto come loro si sentono. La repressione e le restrizioni avranno poca presa senza un processo educativo diverso che abbia inizio in famiglia con un ridimensionamento del narcisismo degli stessi progenitori del tesoro diventato ingovernabile.

Hugo Marquez

Non è vero che il governo non accetta i consigli dell'opposizione. Ha applicato almeno tre grandi proposte chieste da mesi dalle minoranze(sic!): hanno spostato la riscossione delle cartelle esattoriali al 31/12/2020, stanno reclutando i bus privati per sopperire alla carenza di mezzi pubblici negli spostamenti pendolari e scolastici per evitare gli assembramenti, pare che Conte dia ragione a Salvini e Meloni anche sul MES. Più ascoltata di così cosa può pretendere ancora l'opposizione?

Leonardo Agosti

Ormai, purtroppo, da marzo 2020 il covid 19 ha stravolto il nostro modo di vivere, ha fatto vittime tra le persone più a rischio, sta tenendo in apprensione i positivi al tampone, ha condizionato pesantemente il Paese Italia, in campo economico, sociale e, fatto interrompere per mesi l'attività didattica nelle scuole di ogni ordine e grado. Da allora, giornali e soprattutto la televisione durante la giornata, oltre alle notizie dei vari tg (necessarie come informazione), sciorinano tutta una sequela di trasmissioni sulla pandemia, che format vari, con ospiti che esprimono i loro punti di vista, soprattutto allarmistici, creano nel telespettatore ulteriori fonti di preoccupazione, peraltro evidenziati da personaggi che, spesso, sono presenti per mantenere un loro grado di visibilità. Come cittadino mi tengo costantemente informato sull'evolversi della pandemia e osservo le regole di prevenzione, sono stufo di essere martellato di continuo sulla tv di tutto questo monopolizzare l'orario di ascolto basato sul covid 19. La tv deve essere anche intrattenimento piacevole, con programmi e servizi diversi, che, usando il telecomando possono essere seguiti, utili per stemperare la tensione e creare dei momenti di svago, soprattutto in questo momento di particolare difficoltà.

Franco Polesel

C'è la concreta possibilità che, tra qualche mese, la nostra Sanità si trovi di fronte alla necessità di provvedere, contemporaneamente, all'effettuazione di decine di migliaia di tamponi e altrettante iniezioni di vaccino anti-covid. Stante l'incapacità, da parte del governo, di riuscire a programmare per tempo attività assolutamente rilevanti, si vedano le vicende relative alla reperibilità di mascherine, banchi scolastici e vaccini antinfulenzali oppure all'organizzazione dei trasporti, ritengo ci sia il rischio di ritrovarci a fare simili considerazioni anche riguardo a quanto menzionato in apertura. Credo sia il caso di sollecitare il ministro della Sanità a studiare per tempo come organizzare uno scenario che preveda effettuazione di tamponi e somministrazione di vaccini nei grandi numeri possibili, forse probabili. La cosa non sarà per niente semplice, visto che la pandemia non si arresterà di certo solo perché il vaccino sarà disponibile in quantità inizialmente limitata e che, forse, sarà addirittura necessario somministrarne una seconda dose a distanza di qualche tempo. Con simili difficoltà in vista, prendere i soldi del MES non sarebbe certo una cattiva idea. Mi sorge pure una considerazione, che non ho sentito ancora fatta da altri: se in questo MES soldi, come Stato, ce ne mettiamo e non pochi, perché allora non richiederli indietro, maggiorati, alla bisogna? Chissà se è una cosa troppo lontana per meritare considerazione in un momento in cui, obiettivamente, vicende più stringenti e preoccupanti richiamano tutta la nostra attenzione.

Paolo Pascolo

