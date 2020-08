Covid e guarigioni

Figlio malato,

ma niente allarmi

Ho avuto un figlio che a Marzo stava per morire per coronavirus, ma, secondo me, le notizie sull'epidemia vengono date dai media in modo allarmistico. È vero che il coronavirus si sta diffondendo nel nostro paese, ma i telegiornali parlano di molte guarigioni, spaventando, in questo modo paradossalmente la gente, in quanto non si può guarire senza essere stati ammalati.

Dottor Annibale Bertollo

Cittadella (Pd)

Il mistero

Miliardi al Sud

e mai il rilancio

Mi sa dire perché dall'Unità d'Italia (cosiddetta, ma ancora da attuare, a mio giudizio), con vari progetti economici, prima la Cassa per Mezzogiorno, spendiamo miliardi senza riuscire nell'intento di un rilancio economico del Meridione in genere (mentre sembra che invece gli aiuti abbiamo rinforzato le varie mafie, che si sono pure trasferite anche al Nord del Paese)?

Rolando Ferrarese

Cavarzere (Ve)

Incidenti stradali

La cultura

della sicurezza

Sono molto addolorato per la notizia che ho appreso: una ragazzina, che avrebbe compiuto sedici anni fra pochi giorni, è stata uccisa da una macchina, a pochissima distanza da casa, mentre ieri sera stava rincasando a piedi. Le immagini che hanno mostrato la scena dell'incidente hanno fatto capire che la ragazzina è stata investita alle spalle sul bordo della strada, proprio sul filo della striscia bianca delimitante la carreggiata. Probabilmente la ridotta larghezza della strada non aveva permesso a suo tempo la costruzione della pista pedonale. Ebbene anche questo ennesimo incidente stradale, tra i tanti ragionamenti ed inchieste che ne scaturiranno (oltre al fatto che ha distrutto, seppur in modo diverso, sia la vita della giovane che del suo investitore) dimostra che la cultura della sicurezza, tanto calorosamente invocata in un messaggio del Presidente della Repubblica Mattarela, in occasione della recente inaugurazione del nuovo ponte di Genova, molte volte resta lettera morta per mille motivi. Non ho dubbi che il Presidente Mattarela, nella sua saggezza, non si riferiva solo alla sicurezza dei viadotti autostradali, come le forze di governo presenti possono aver erroneamente inteso, ma alla sicurezza in generale: quindi anche a quella nei luoghi di lavoro, nei cantieri, nella circolazione stradale, nella navigazione navale ed aerea, nelle nostre case ecc. ecc. Perché ho fatto questo lungo preambolo? Perché nel caso specifico questo investimento ci deve far entrare bene in testa che dove non esiste la pista pedonale non si deve camminare sulla destra della strada, ma solo sulla sinistra: in modo da vedere le macchine che ci vengono incontro, per poterle evitare nel caso la loro traiettoria minacci di investirci. Ma anche nel caso dei semplici attraversamenti pedonali bisogna prestare la massima attenzione: non è sufficiente che il semaforo verde all'incrocio ci dia il permesso di attraversare la strada, perché la disattenzione dell'automobilista che sta sopraggiungendo potrebbe portare al nostro investimento. Anche questi due semplici esempi devono entrare prepotentemente nella nostra cultura della sicurezza, perché quasi sempre la sicurezza ha due attori fondamentali: noi singoli e gli altri. Allora cari genitori, cari insegnanti, cari educatori non lesinate mai negli sforzi dell'insegnamento della sicurezza ai nostri bambini, ragazzi e giovani per non doverli poi piangere, quando è troppo tardi.

Renzo Turato

Padova

Uomo di carattere

Dieci anni

senza Cossiga

Da dieci anni è morto Francesco Cossiga, da Presidente della Repubblica tutti lo ricordano come il picconatore perchè, dall'alto della sua onestà morale ed intellettuale, aveva il coraggio di denunciare e stigmatizzare tutto quanto fosse contrario alla Costituzione o che presentasse aspetti di possibili comportamenti antidemocratici. Le sue esternazioni, a volte anche violente, a favore di radicali cambiamenti della classe politica lo esposero ad un feroce attacco dell'allora classe dirigente, al punto da chiederne le dimissioni per sospetta demenza. Fortemente amareggiato da tale incomprensione, il 25 aprile 1992 con grande dignità e con gesto di servizio alla Repubblica si dimise. Oggi invece abbiamo uno smorzatore, un silenziatore. Meditate gente, meditate.

Rinaldo Rinaldi

Scatole di tonno

Il cambio

dei 5 Stelle

Con un paragone forse un po' azzardato, ritengo che il voto sulla piattaforma Rousseau del 14 agosto, per quella che sembrava la rivoluzione grillina abbia il valore di Termidoro. Dall'uno vale uno a ora vale tutto, all'abbattimento del totem del limite del doppio mandato, il voto ha certificato l'irreversibilità della mutazione genetica del Movimento, la perdita della limpieza de sangre, la vendita dell'anima primigenia per le poltrone. L'era dei Robespierre e dei Savonarola è finita, immolata sull'altare della volontà dei parlamentari di restare abbarbicati al seggio, perchè la stella cometa passa una sola volta nella vita, e dei leader di perpetuare il loro potere. In questo modo i grillini sembrano diventati la scatola di tonno che dicevano di voler aprire, e non so se gli italiani che li avevano votati per vedere un cambio nella politica confermeranno la loro preferenza.

Ivana Gobbo

Abano Terme (Pd)

La rivisitazione

Jannacci

e il Covid

Con l'aria che sta per iniziare a tirare visto questo incremento di infezione non mi resta altro che riderci sopra per cui le mando una rivisitazione di Jannacci in chiave covid. Sono in ogni caso sempre del parere che l'obbligo dell'uso delle mascherine anche all'aperto (cosa che il governo, chissà per quali oscure trame, ha paura di ordinare per la sua eccessiva semplicità), della pulizia delle mani e di un'adeguata distanza, sia alla base per impedire un nuovo confinamento al quale questa volta non vorrò sottostare con tutte le conseguenze del caso. Ecco a lei: Ci sono quelli che... si parlano addosso Ci sono quelli che... il covid è una banale influenza... Ci sono quelli che... non è detto che siano morti solo di coronavirus Ci sono quelli che... tutto è un complotto (non si capisce se di destra o di sinistra)... Ci sono quelli che... uno dice una cosa ed uno un'altra Ci sono quelli che... non gliene frega niente delle mascherine Ci sono quelli che... tanto il virus fa morire i vecchi e si risparmia sulle pensioni Ci sono quelli che... chiudono bottega e falliscono... tanto ci sono i bonus Ci sono quelli che... tanto a me non viene nien...!!!

Arturo Seguso

Venezia

