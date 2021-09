Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

CovidControlli ai piccolieventi e non ai grandiassembramentiScriviamo in qualità di Presidente della Polisportiva di Mardiamago Asd e in qualità di referente del Circolo culturale di Mardimago, Rovigo.Abbiamo, da molti anni, creato queste associazioni per promuovere varie iniziative ludico-sociali nella frazione di Mardimago ed anche nelle zone limitrofe, soprattutto per coinvolgere ragazzi, adulti e anziani in queste attività sportivo e...