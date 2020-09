Covid/1

Un appello

ai negazionisti

Cari negazionisti del Covid, in questo periodo difficile per le infezioni da coronavirus, non c'è proprio bisogno di negare la sua esistenza e di divisioni.

1) Vi prego gentilmente di andare a vedere cosa è accaduto nelle zone dove sono venute a mancare tantissime persone per infezioni da coronavirus, in particolare andate a Bergamo, questo vi aiuterà a capire l'immensa tragedia avvenuta.

2) Andate a sentire i parenti dei medici, degli infermieri, di tutto il persole sanitario, dei volontari, delle forze dell'ordine, di tutti gli altri parenti di persone venute a mancare per coronavirus.

3) Quando c'è un'emergenza come quella per coronavirus, bisogna collaborare tutti per mettere in atto una strategia, un programma per salvare il più vite possibile.

4) In queste situazioni c'è bisogno di essere uniti per reperire risorse energie, economiche e umane, assunzione di più personale, medici, infermieri, per gli ospedali e in particolare per il territorio, con più mezzi e materiale a disposizione, per rafforzare i servizi socio sanitari sul territoriali, per svolgere funzioni di filtro, in particolare di prevenzione

5) Poi c'è bisogno di potenziare le rianimazioni, con più posti letto, più materiale e apparecchiature moderne.

6) Ora dobbiamo tutti fare la nostra parte di responsabilità, per contribuire dentro i mezzi di informazione e formazione, a far circolare e dare notizie scientifiche vere, corrette, sincere, per contribuire a far crescere in ognuno di noi e nella società la coscienza etica e morale, per la salvaguarda la difesa della salute e con il dovere delle istituzioni sia veramente garantita a tutti i cittadini in eguale misura.

7) Con questa grave pandemia da coronavirus , dobbiamo impegnarci e lavorare con tenacia nella solidarietà tutti uniti per migliorare le condizioni convivenza e di salute, non si salva nessuno da solo, dobbiamo crederci e ognuno di noi dare il proprio contributo , di impegno per superare questo momento di crisi sanitaria, economica, sociale, c'è la faremo a uscirne in salute e tutti migliori.

Francesco Lena

Covid/2

La gestione

dell'emergenza

È sorprendente apprendere come è stata gestita l'emergenza covid negli scorsi mesi. Un capolavoro di equilibrismo di un governo incompetente che si rivolge continuamente ad esperti, o presunti tali, che poi prendono cantonate paurose a spese di noi comuni cittadini, un governo che conferma la sua natura non proprio democratica, dato che accettò il suggerimento di non informare la pubblica opinione attraverso la stampa (dove sta il dovere di informazione?), e ricordiamolo, costituito da forze che non rappresentano la maggioranza degli elettori ma, anzi, decide persino in base a voti minoritari forse manipolati (piattaforma Rousseau). Mi chiedo: ma i tanto consultati esperti, spesso in disaccordo tra loro stessi, conoscono un po' di storia della medicina dalla quale potrebbero trarre qualche insegnamento? Invece di negare l'opportunità della mascherina e la misurazione della febbre, perché non presero spunto dalla pandemia di influenza spagnola di un secolo fa durante la quale le mascherine erano obbligatorie e misura di semplice buonsenso? La sintomatologia era simile a quella del covid 19, con morte per insufficienza respiratoria da tempesta di citochine. E sul piano di politica economica, perché chiudere tutto il Paese invece delle sole zone infettive cosiddette rosse lasciando la produzione attiva nel resto del territorio? Anche questo, a mio avviso, sarebbe stata una misura di buonsenso. Non si può sempre giustificare simili mancanze tirando in ballo il senno del poi. Giustificate, invece, sarebbero le dimissioni.

Mauro Cicero

Scarcerazioni

Il silenzio

dell'antimafia

Con riferimento alla risposta del Direttore odierna (Gazzettino 5 settembre) rimane aperto il quesito: ma le associazioni antimafia, i comitati e i parenti delle vittime giustamente sempre pronti a difenderne ed onorarne la memoria dove sono? Perché questo silenzio assordante?

Angelo Campagner

Referendum

Voto no

contro il governo

A parer mio questa è diventata l'inaspettata occasione di rivincita del torto subito per non essere andati alle urne alla caduta del governo Gialloverde. Bando a tutti i discorsi e slogan sul taglio dei Parlamentari, questo non è certo il clima ideale per riflessioni Politiche oneste ma una prova di forza dei 5 Stelle, con questo Referendum sul taglio dei Parlamentari, loro cavallo di battaglia ideologico il tentativo di ricevere consenso ed evitare la sconfitta Politica totale assieme al PD. Conte, Zingaretti, Di Maio hanno superato il limite massimo di ipocrisia e di conseguenza ogni loro proposta manco la prendo in considerazione. Senza pensarci tanto ho deciso di comportarmi alla loro stessa maniera, tralascio la mia coerenza e vado dritto allo scopo, cercando di mandarli a casa votando NO. Unico modo di far sentire il mio dissenso. E non da poco evitando anche a detti signori di maturare vitalizi che hanno dimostrato di non meritare. Ci hanno impedito in tutti i modi il voto, questa occasione non me la lascio sfuggire.

Giuseppe Ave

Polemica

Solo con l'autonomia

non si chiedono aiuti

Non posso fare a meno di reagire a quanto scrive oggi il sig. Hugo Marquez. Egli insiste sulla contraddizione nel chiedere l'autonomia e contestualmente gli aiuti di Stato; addirittura definisce adolescenziale tale atteggiamento del Presidente Zaia. Di adolescenziale semmai, è l'interpretazione del sig. Marquez, e spiego perché: al momento l'autonomia, sebbene richiesta, non ci è ancora stata decretata e quindi il Presidente è costretto a richiedere i dovuti finanziamenti a Roma. Quando il Veneto sarà in regime di autonomia finanziaria e potrà disporre di risorse proprie, solo allora sarà contraddizione chiedere a Roma i finanziamenti.

Tiziano Santi

