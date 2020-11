Covid / 1

Se la mascherina

nuoce all'ambiente

Gli Otid, Orpelli tissutali inutili e dannosi, altrimenti detti mascherine fanno ormai parte del nostro vivere quotidiano essendo definitivamente usciti dall'ambito ospedaliero, dove sono indispensabili e, va ricordato, all'inizio di questa covid-pandemia erano un accessorio riservato alle sale chirurgiche e a pochi altri reparti. Di svariate fogge e colori, glitterate e stampate secondo quanto la fantasia comanda, queste novelle t-shirt facciali ci accompagnano ormai persino in camera da letto modificando, probabilmente in modo irreversibile, comportamenti e modo di pensare creando situazioni ilari con lei che cucina e redarguisce il marito che, di ritorno dalla cantina, non mantiene il distanziamento sociale (la cucina è assai stretta...) e la sfiora. Finiti i bei tempi di baci, abbracci e carezze! Che fossero del tutto Inutili in questi contesti sembrava assodato. Ora non più visto che gli esperti hanno sentenziato come sia la nostra casa fonte primaria di focolai virali. Ma c'è un problema assai serio che nessuno, al momento, pare affrontare: gli Otid sono immensamente dannosi per l'ambiente. Ormai se ne consumano circa 1 miliardo al mese (!!) a cui possiamo aggiungere le tonnellate di guanti con cui ci proteggiamo le mani, intrisi di soluzioni disinfettanti petrolio-derivate. Sono tutti a base di polipropilene a cui vengono aggiunti polistirene, policarbonato, poliestere. In pratica una sorta di composito multistrato che, una volta gettato via, impiega la bellezza di 1000 anni (!!) per degradarsi del tutto. Per giunta madido di droplet, le famigerate goccioline virogene che emettiamo ad ogni respiro. Una bomba ambientale in piena regola che si rafforza giornalmente.

Vittore Trabucco

Treviso

Covid / 2

Sicurezza e rispetto

della libertà individuale

La recente dichiarazione del governatore Veneto Luca Zaia circa la possibilità che la somministrazione del futuro vaccino anti Covid-19 possa diventare un pass necessario, da esibire, per l'accessibilità a determinate prestazioni di beni e servizi pone una questione biopolitica certamente oggi non più eludibile. Questa è una temperie difficile' nella quale volenti o meno , nella sfera biopolitica siamo tutti immersi e nella quale convivono esigenze e poteri diversi, continuamente in via di definizione. La somministrazione del vaccino potrà, quindi, essere intesa come un necessario ed imperativo uso virtuoso' delle istituzioni pubbliche? Non è questo, credo, il punto da porre in discussione. Più concretamente, invece, l'itinerario lungo il quale, da circa nove mesi, l'articolarsi dei poteri pubblici si dipana, ci conferma che questi checché se ne possa pensare -, continuano a sorvegliarci' e a punirci', a cercare di impadronirsi delle nostre vite. Al tempo stesso, tuttavia, la consapevolezza dei seri rischi sanitari in tempo di pandemia ci ha aiutato oggi a individuare dei ragionevoli criteri di sicurezza dai quali non si può certo prescindere. Ecco il punto dirimente: occorre valorizzare politicamente e socialmente questi criteri, queste pratiche di comune buon senso, che abbiano, altresì, ben presente il valore inalienabile e costituzionale della dignità umana e che, così, possano efficacemente presidiare quell'area di libera esistenza personale preclusa ad ogni indebito potere tanatologico e di debordante sfondamento biopolitico.

Massimo Tomasutti

Covid / 3

Vaccini, tra prudenza

e diffidenza

Egregio direttore

nella sua risposta a A.C. Padova riporta parte dei risultati emersi dall'Osservatorio del Nordest: più di un terzo è diffidente nei confronti del vaccino. Non mi sembra, l'intenzione di non usarlo, essere diffidente o irrazionale ma una prudenza, in attesa che qualcuno comprovi scientificamente la mancanza o la scarsa influenza di effetti collaterali, specie nelle famose persone, per patologie e/o età, a rischio. Le ho scritto perché con la Sua autorevolezza solleciti scienziati, virologi, immunologi a dirci qualche cosa su un tema così delicato.

Sergio Bianchi

Venezia

Covid / 4

La dura legge

della natura

Riguardo al coronavirus ci sono dei segnali che mi rendono inquieto e che mi fanno pensare ad una grande messa in scena della natura per riportarci ai nostri giusti limiti. Un po' come la torre di Babele che l'uomo aveva innalzato per essere come Dio. Penso che il virus che ci sta colpendo non sia chiami Covid 19, ma semplicemente vecchiaia. Lo dimostrano i dati sui decessi, oltre gli ottant'anni, e la localizzazione del virus in paesi dove l'aspettativa di vita supera questo limite. A parte quello che non dicono, nei paesi emergenti si muore meno perché di vecchi ce ne sono meno. Si muore prima. A rendere il quadro più completo c'è il timore dei virologi che temono il vaccino perché li riporterebbe nell'ombra. Non indifferente anche il peso economico con una pandemia che mette in cattiva luce la Cina, dove il virus è partito, e che ci stava superando in ogni campo. Per questo il vaccino è risultato utile a tanta gente. In tempi andati il freddo faceva strage di persone anziane, il virus ci ha riportato alla realtà. La natura ha le sue leggi, da qui non si scappa.

Enzo Fuso

Rovigo

Immigrazione

Chi fa finta

di non vedere

Un lettore, Antonio Sinigaglia, si scaglia, naturalmente depositario della verità assoluta, contro chi critica l'ormai incontrollato flusso migratorio e finisce il suo trionfo di coerenza parlando di sovranisti, xenofobi, persino negazionisti, servili e supini a proposito di coloro che criticano, ora in piena emergenza ancora di più, l'invasione incontrollata di clandestini. Semmai sono persone così a negare l'evidenza di quanto sta succedendo sulle nostre coste. D'ora in avanti chiamerò struzzi quelli che anche quando ne sbarcheranno 1 milione faranno finta di non vedere il problema, quelli ai quali quando indichi il barcone carico di clandestini guardano il dito razzista che indica, non il barcone di falsi profughi che arriva.

Riccardo Gritti

Venezia

