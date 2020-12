Covid/1

Scuola, meglio tenere

a casa gli studenti

Non c'è pace per la scuola. Dopo il Pai, il Pia e le lezioni asincrone prepariamoci ora al rientro a scuola con il 75% di studenti in presenza e il restante a distanza. Tutto questo in un momento in cui in Veneto numerose classi (quelle che sono tuttora in presenza) sono alle prese con alunni positivi e la pandemia è tutt'altro che sconfitta. Allora mi chiedo. Che fretta c'è a rientrare in classe in un momento (gennaio) in cui si presume ci possa essere un boom di contagi? E' proprio necessario riportare in classe migliaia di studenti con tutti i problemi di trasporto, di organizzazione scolastica, di tutela della salute che questo comporta? E poi, visto che il riscaldamento ha un costo, non sarebbe meglio tenere le scuole chiuse proprio a gennaio e febbraio? Infine perché il 75% e non il 50% o il 100%?

Lino Renzetti

Covid/2

Nessuna ribellione

in vista

Nell'edizione del 4 dicembre 2020 il lettore Luciano Furlan attacca l'assegnazione della distribuzione dei vaccini al commissario straordinario Domenico Arcuri che viene definito un personaggio inetto e incapace. Capisco che ognuno può dire tutto e il contrario di tutto però bisognerebbe verificare la carriera professionale del dottor Arcuri, magari fare un confronto con quella del lettore prima di lanciarsi negli azzardi. Si dice che il popolo è stanco, che siamo vicini ad una ribellione di massa: però, dall'altra parte, i sondaggi effettuati tra i cittadini dicono che la maggioranza approva le misure restrittive del governo e diciamo anche di alcuni governatori. Allora la verità dove sta? Io vedo delle gran resse davanti ai negozi e faccio difficoltà a distinguere movimenti rivoluzionari, comunque nulla vieta al lettore in questione di proclamarsi beniamino del popolo e prendere le dovute iniziative.

Romano G.

Covid/3

I giovani

ci salveranno

Ogni tanto mi ritrovo a riflettere su ciò che mi circonda. Ho appena terminato di uno studio sulla prima guerra mondiale. Che abbiamo vinto nonostante la vergognosa incapacità dei comandi supremi. Sono i giovani soldati che hanno portato l'Italia alla vittoria. Provenivano da regioni diverse che magari nemmeno avevano sentito nominare. Ma in trincea uno accanto all'altro hanno saputo resistere al Piave ed attraversarlo fino alla vittoria finale. I nostri giovani di oggi non sono quelli degli assembramenti senza mascherine, quelli che tentano di rubare l'arma al carabiniere, non sono quelli che rubano agli anziani ed ai più deboli. Non sono gli spacciatori. I nostri giovani sono quelli che studiano e lavorano senza paura di sacrificarsi. Sono quelli che riempiono i gruppi di volontariato e che passano la domenica, le notti, Natale e capodanno alla Croce Rossa o alla Croce Verde. Sono questi che ci salveranno, nonostante i vari Conte, Di Maio ed altri politici che ci hanno portato in questa maledetta palude.

E senza chiedere una medaglietta

Luigi Barbieri

Covid/4

Trattamenti

uguali per tutti

Mi sorge spontanea una domanda; qualora dovessi contrarre il Covid, io comune e semplice cittadino, avrò diritto a un trattamento di cura uguale a quello dei cosiddetti Vip che, a prescindere da età ed eventuali patologie pregresse anche importanti, li guarisce velocemente senza pericolosi inciampi o, peggio, ineluttabili trapassi o mi vedrò rassegnato a incrociare le dita e sperare di lasciarci le penne, ho 80 anni e non sono più utile al sistema, nel modo più rapido e meno doloroso possibile?

R. S.

Covid/5

Il Veneto oggi

in controtendenza

Essendo di Conegliano, sono preoccupato per la situazione che si è venuta a creare in Veneto negli ultimi giorni. Il Veneto è l'unica regione con Rt superiore a 1; il 5 dicembre ha registrato 3638 nuovi contagi su una popolazione di circa 5 milioni di abitanti, circa gli stessi della Lombardia ma su 10 milioni di abitanti; anche se consideriamo i tamponi rapidi la proporzione è molto alta in confronto alle altre regioni; lo stesso giorno ulteriori 78 morti, seconda in Italia dopo la Lombardia; Veneto e Friuli Venezia Giulia sono le uniche due regioni in controtendenza, mentre in tutte le altre lentamente diminuiscono i contagi ed i morti.

Dove è finito il Veneto virtuoso ed efficace della prima fase di pandemia nel periodo febbraio-aprile, che in collaborazione con il professor Crisanti, del quale ora sentiamo forte la mancanza, è stato motivo di orgoglio per noi veneti e punto di riferimento in Italia ed in Europa? Consiglio al presidente Zaia, che ogni giorno in conferenza stampa, comunica tutti i numeri della giornata, spesso anche se negativi, non dando la dovuta importanza, di non polemizzare sui Dpcm, chiedendo al Presidente Conte dei ravvedimenti in merito alle chiusure tra Comuni durante le prossime festività natalizie differenziando le metropoli da 2-3 milioni di abitanti dai paesini di 4.000-5.000.

Da sottolineare che i Dpcm sono linee guida uguali per tutta Italia, sarebbe impossibile e complicato emanare delle linee guida diverse in funzione delle singole regioni.

Credo che Zaia sia a conoscenza che la maggior parte dei contagi, ultimamente avvengono all'interno delle famiglie, spesso i giovani asintomatici infettano i genitori e nonni anziani. Considerato il periodo natalizio, chi di noi recandoci a fare visita a genitori o nonni anziani, che magari non vediamo da tanto tempo, può non essere tentato di dare un bacio o abbraccio? Sono gesti piacevoli ma molto pericolosi in questo momento. Spero che il presidente Zaia, in questi giorni che ci separano dal Natale, nelle sue conferenze giornaliere sia maggiormente severo ed incisivo nel trasmettere a molti veneti l'importanza del rispetto delle regole per il bene di tutti, anche perché sembra che finalmente a breve avremo i vaccini, quindi ancora pochi giorni di sacrifici.

Giuseppe Follegot

Italiano e generi

Le ragioni

dell'architetto

Per prima cosa, architetto (s.m.) non è un titolo ma una qualifica (s.f.) conquistata con studi appropriati che esulano dall'essere donne o uomini, poi si tratta di confermare sul campo il proprio valore, che esula dall'essere donna o uomo. Perfino Treccani, pur riconoscendo la versione al femminile, dice che viene usata con ironia, quindi diamo pane ai cabarettisti che ci faranno qualche sketch (abbiamo bisogno di divertimento in questo periodo); io aggiungo che lo vedo meglio come slogan per un'azienda di reggiseni, magari push-up, per risollevare il mondo.

Mi meraviglio che l'Ordine si vanti tanto di questa conquista: primi in Veneto, forse spera nel premio Nobel, sicuramente è in lizza per il premio Volpe come quelli che usano i termini Sindaca, Ministra ecc. perché la lingua italiana cambia sì nel tempo ma solo per il motivo che siamo ignoranti (io per primo) e non la conosciamo e così la usiamo inventandoci la grammatica in base alla situazione.

Mi consolo che c'è qualche Professionista che non ne vuole sapere della a e ci tiene ad essere Architetto fino in fondo. E io che sono geometra? E Lei, Direttore, che ci ha pure dedicato una pagina intera, ha scelto se essere Giornalista o Giornalisto?

Claudio Comuzzi (Conegliano)

