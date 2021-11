Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

Covid / 1Quali controllisull'immigrazioneLa pandemia ci sta condizionando l'esistenza. Pur considerando che la comunità mondiale sulla ricerca ha fatto passi da gigante, questo virus, che per alcuni non è così letale, è un osso duro da combattere. Per quanto riguarda poi quello sudafricano, una certa perplessità sulla difesa mi è d'obbligo. Alcune nazioni, compresa la nostra, bloccano gli arrivi dei voli dai paesi a rischio, che bene o...