Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

Covid/1Perché convienevaccinarsiTempo addietro ho ricevuto dall' Usl 1 una lettera che fissava la data della prima dose di vaccino. Ho fatto anche la seconda nel drive in di Feltre come stabilito e finalmente è finito il mio incubo personale; cioè quello di prendere il Covid 19 che, all' età di oltre 80 anni, mi avrebbe quasi sicuramente portato alla morte. So che dovrò ancora fare attenzione, ma sono convinto che dopo il vaccino potrò...