Covid/1

Mes, basta polemiche

è l'ora di decidere

C'è qualcosa che mi sfugge nelle dinamiche che riguardano la politica italiana. Prendiamo ad esempio il Mes. Sono settimane che alcuni politici vanno in televisione e ci martellano sull'importanza di prendere i soldi del Mes. Ma la logica dov'è? I politici che devono decidere cercano di convincere gli italiani su qualcosa su cui gli stessi non hanno alcun potere decisionale. E allora perché tutta questa insistenza? Ci sono degli interessi sottostanti? Lo fanno per apparire in televisione? Oppure il martellamento fa parte di una precisa strategia volta ad indottrinare l'opinione pubblica? Se vogliono il Mes vadano in Parlamento e lo approvino ma riempire gli spazi televisivi sempre sugli stessi argomenti fa venir voglia di spegnere la televisione.

Lino Renzetti

Covid/2

Non parlateci

di nuovi lockdown

Tanto tuonò che piovve e fu una bella brentana di fisime, fobie costruite ad arte, pareri e proclami di preclari esperti, permalosità e dispettucci da scuola materna. Il risultato, a fronte di una pandemia che, a livello mondiale è, ad oggi, sui 1.1 milioni di decessi con 39.4 milioni di contagi e 27.1 milioni di guariti per una popolazione di oltre 7.7 miliardi ed in Italia sui 36 mila morti a fronte di 391 mila contagi e ben 248 mila guariti per una popolazione di 60 milioni, è che si è tornati, contro ogni evidenza dei numeri, all'inizio, prospettando di richiudere quanto si era, opportunamente, aperto. Perchè? Tremo ascoltando dichiarazioni improvvide che paventano nuovi lockdown con chiusure di attività economiche già messe in ginocchio e che boccheggiano a malapena, ormai per poco ancora. Come si fa con questi numeri a fermare di nuovo l'economia, quella pulsante del piccolo commercio e di tutte quelle attività, a cominciare dai taxi, che fanno vivere le nostre città, considerandole, come dichiarato l'altro dì da uno dei luminari di turno superflue e di cui si può tranquillamente rinunciare? Ma scherziamo? In questi mesi di continui dpcm ed ordinanze si è già sventrato il tessuto sociale del paese e, siccome si continua su questa assurda via, non si vede come e se verrà ricostruito. Più che di continui allarmi e di straripanti presenze in televisione avremo bisogno di silenzio, di serietà e di lavoro, tanto lavoro. Virus ce ne sono sempre stati, anche assai più potenti e letali ma mai come ora si è avuta la netta sensazione che si volesse pompare la vicenda per altri scopi. E, cosa anche questa che fa rabbrividire, il Covid ci sta facendo dimenticare che, tanto per dirne una, ancora oggi muoiono per fame (!!!) 12 mila persone al giorno . Se un'influenza ci spaventa ossessivamente così tanto cosa pensare di quest'ultima cifra? Dovrebbe farci rabbrividire assai di più !

Vittore Trabucco

Treviso

Covid/3

Multe sì

ma a ragion veduta

Hanno multato una coppia di fidanzati a Milano perché hanno osato baciarsi all'aperto. Ben 800 euro. Appena le labbra si sono sfiorate i malcapitati sono stato accerchiati dalle forze dell'ordine. Invece di intervenire dove si formano assembramenti senza controllo e protezione, multano due congiunti che si baciano teneramente. Siamo alla follia.

Gabriele Salini

Covid/4

Il tempo perduto

durante l'estate

Col passare dei giorni e con l'aumento dei contagi, i letti a disposizione nelle terapie intensive sembrano esaurirsi. Il decreto rilancio prevedeva fondi per il potenziamento dei reparti più in sofferenza durante la prima fase di pandemia. I posti in più promessi sono 5.612 in terapia intensiva e 4.225 in terapia subintensiva. Il decreto è stato firmato in primavera, ma i lavori per ampliare le strutture sanitarie non sono ancora iniziati. Eppure, secondo quanto riportato da articoli di stampa, a luglio le regioni hanno presentato i piani per rafforzare gli ospedali. Il ministro della Salute, Roberto Speranza, ha impiegato tutta l'estate per approvarli e il commissario Domenico Arcuri ha pubblicato il bando solo nei primi giorni di ottobre. Ora il commissario all'emergenza afferma che le gare per i lavori di ristrutturazione sono partite il 9 ottobre, cioè oltre due mesi dopo. Nel frattempo le regioni, in questi mesi, hanno cercato di attrezzarsi riorganizzando gli ospedali con fondi propri o modernizzando vecchie strutture non utilizzate. La domanda che viene da porsi è la seguente: che senso ha iniziare ora i lavori nel momento in cui la pandemia sta tornando e la situazione nei reparti ospedalieri peggiora di giorno in giorno? La verità è che siamo di nuovo impreparati. L'esecutivo si è svegliato di colpo quando si profila il collasso del sistema sanitario. Ed ecco che si spaventa l'opinione pubblica affinché accetti l'unica cosa capace di questo governo: confinarci in casa!

Antonio Cascone

Padova

Politica

M5s, un referendum

con effetto boomerang

Il taglio dei parlamentari approvato tramite referendum sarà operativo fin dalla prossima legislatura. Secondo il trend elettorale, il M5s, primo sostenitore della riforma, sarà paradossalmente quasi destinato a scomparire dal prossimo Parlamento. Al referendum ha stravinto il Sì, ma alle elezioni regionali dello stesso giorno il M5s ha perso ovunque, mentre il Pd, che ha appoggiato la riforma solo all'ultima lettura parlamentare, si è rafforzato ed ora può condizionare l'agenda di governo. L'attuale situazione del M5s è molto simile alla vicenda politica di David Cameron, l'ex premier inglese che nel 2016 promosse il referendum sulla permanenza del suo Regno Unito nell'Unione Europea, e si giocò la carriera. La consultazione, contrariamente alle sue previsioni, sancì di fatto l'avvio della Brexit e l'inizio della parabola discendente di Cameron, mentre il suo partito, i Tories, ha vinto tutte le elezioni politiche consecutive.

Mattia Bianco

Galzignano Terme (Padova)

