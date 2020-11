Covid /1

La metamorfosi

degli anziani

Fino a qualche tempo fa gli anziani venivano considerati la spina dorsale di questo nostro Paese. Figli e nipoti potevano contare sulla loro esperienza e sul loro aiuto morale e materiale. Improvvisamente tutto è cambiato: additati come persone fragili, quasi inutili sia per qualche politico e anche per certa classe medica, nel caso di scelta per le cure intensive. Ovviamente con le dovute eccezioni per i diversamente giovani appartenenti alle classi privilegiate che tutti ben conosciamo. Un vera pugnalata alla schiena di milioni di persone che hanno avuto il solo torto di aver contribuito a far rinascere l'Italia dalle rovine del secolo breve. Complimenti! Attenzione però poiché la natura può fare brutti scherzi. I Virus, come ben sanno gli esperti, mutano spesso, a volte colpiscono i vecchi a volte preferiscono i forti, che potranno, comunque, contare sull'aiuto incondizionato dei loro anziani abituati, da sempre, a molto dare e poco ricevere, solida base di una vita basata su tanti sacrifici, pochi diritti e tanti doveri.

Vittorio De Marchi

Albignasego (Pd)

Covid/2

L'importanza

dello smart working

Leggo quotidianamente il Gazzettino e spesso le Lettere al Direttore. Non passa giorno in cui si parli giustamente di Coronavirus. Si invitano gli anziani a rimanere a casa, si assiste frequentemente alle discussioni tra i vari specialisti con proposte varie e talvolta contrastanti, si evidenziano interessi ed obiettivi diversi tra salute, economia e politica. Fortunatamente poi ci sono delle norme generali in vigore sul piano nazionale che devono essere rispettate. Tra queste ricordo il favorire lo smart working. Difficile può essere l'applicazione di queste regole in grosse realtà industriali tipo quella navale nel comune di Venezia ove la manodopera è decisiva e prevalente ma non unica. Ma in altre aziende credo possano e debbano essere applicate, ampliate e favorite. Vedi il ramo assicurativo o quello informatico dove lo smart working ed il telelavoro sono già una realtà in tutti i Paesi dell'economia trainante. Prendo ad esempio una grossa realtà assicurativa nel comune di Mogliano che propone lo smart working già prima dei Dpcm e lo prolungherà fino al 2021 ed uno, lo affermo per entrambi da conoscenza indiretta, rappresentato da una grossa azienda informatica nel comune di Preganziol che applica lo smart working con modalità e diffusione differenti. Se queste ultime fossero incrementate e migliorate a tutti i livelli organizzativi e aziendali faciliterebbero una riduzione della diffusione del virus oltre che della circolazione stradale senza subire contraccolpi economici anzi rendendoli migliori a breve-medio termine. Simile invito lo rivolgo anche alle numerose banche diffuse nel nostro territorio ed a tutte quelle aziende che possono farne uso raggiungendo i livelli delle aziende straniere con beneficio economico per loro e sanitario per la Popolazione del territorio.

Stefano Cavaleri

Mestre (Ve)

Covid/3

Due domande

a Zaia...

Ci sono alcune domande che mi piacerebbe rivolgere al nostro Governatore. Come mai nei lunghi momenti estivi, di massima concentrazione di persone non si è registrato un'impennata di contagi? Come mai dopo la drastica chiusura di molte attività e le limitazioni alle nostre libertà, considerate zone rosse, e quindi di limitazione al contagio, non si è verificata quella altrettanta proporzionale riduzione di casi? E ancora perché non è stata fatta ancora una tabella dei punti veramente rossi, a rischio, da evitare se possibile e comunque dove aumentare le precauzioni.

Franco Mason

Mira (Ve)

Attentati islamici

La libertà

d'espressione

Dopo il primo criminale atto terroristico di quest'ultimo periodo in Francia da parte di un giovane pakistano ci si aspettava qualche riflessione sul fatto che la libera manifestazione del pensiero, anche per mettere in discussione certi aspetti del mondo islamico in chiave satirica, non richiedesse necessariamente fare la caricatura dei loro simboli religiosi, sapendo tra l'altro di poter urtare la suscettibilità dei più fanatici ed integralisti. Abbiamo purtroppo visto cosa è successo a Nizza e ora a Vienna. Nonostante ciò il Presidente francese, nel rivendicare giustamente la libertà di espressione come una delle fondamentali conquiste democratiche, non ha fatto alcun richiamo alla ragionevolezza e al buonsenso che ci deve essere nel suo esercizio, suscitando tra l'altro la reazione di alcuni Paesi musulmani. A sua volta il Premier austriaco ha parlato inopportunamente di scontro di civiltà, facendo il gioco dei terroristi, che si sentono così valorizzati, quando si tratta semplicemente di condannare la follia criminale di fanatici che non possono rappresentare alcuna civiltà. Il mondo occidentale in generale e molti autorevoli opinionisti, in contrasto peraltro con il comune buonsenso, si sono allineati alla rigida posizione francese. L'Europa, che in un desolante panorama mondiale di difficili democrazie, regimi dittatoriali o illiberali, rappresenta veramente un faro di civiltà per tutti i popoli, deve insegnare che l'esercizio delle libertà laiche e democratiche, anche quella della libera manifestazione del pensiero, deve e può avvenire con il rispetto delle opinioni e delle credenze di chiunque.

Loris Parpinel

Prata di Pordenone

Il lago di Sorapiss

Dove sono

i Forestali?

Leggo sul Gazzettino Incivili anche d'autunno al Sorapiss. Incredibile esistano individui ignoranti, ma consapevoli di ledere un ambiente dall'equilibrio delicato di quel luogo. Quel laghetto di smeraldo, ultimo residuo dell'antico ghiacciaio, dovrebbe essere custodito con gelosìa ambientale, consci che se scomparisse, il luogo diverrebbe anche banale, non diverso da altri luoghi montani. Come per il lago Tovel, ed altri in Trentino, si potrebbe giungere ad un contingentamento, a partire proprio dai parcheggi auto che sono gran parte sul prato. Un appunto andrebbe fatto all'Arma dei Carabinieri: dove stanno i nostri Forestali? Forse che sono tutti in Sicilia? La pubblicità delle serie televisive hanno dato una patina di benevola notorietà, ma senza numero visibile e sopratutto presenza nei sentieri montani più notori, non si va da nessuna parte in quanto a rispetto ambientale. Questo articolo di giornale ha un pregio fondamentale: non ci si può fidare del buon senso delle gente, o almeno di certa gentucola che non capisce se non opportunamente stangata nel borsellino. Ma senza controlli sul posto, quella gentucola sarà libera di sentirsi impunita.

Paola Vettore

Padova

© RIPRODUZIONE RISERVATA