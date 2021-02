Covid/1

La differenza

tra noi e l'Australia

Mio figlio Simone è emigrato in Australia 10 anni fa. Oggi ci ha comunicato una notizia curiosa per non definirla mi perdoni il termine, seriosa. A seguito di un caso di positività, riscontrato in un agente di polizia in servizio in un albergo dove vengono obbligatoriamente ospitati coloro che giungono in Australia, sebbene presentino test di negatività per 5 giorni, la città di Perth e tutta la regione di Pell ed il Sud Ovest 2.000.000 abitanti circa, sono stati posti in isolamento totale per 5 giorni. Dalle 18 di oggi domenica alle 18.00 di venerdì 5 febbraio. Fatte salve le urgenti necessità. Immagina lei una regione come la Toscana, isolata per un caso? Basta vedere l'incapacità lombarda cosa ha creato a Nembro e Alzano. Qui invece siamo la Nazione Arlecchino, dove verrà dato in dotazione ai Presidenti di Regione (e non chiamiamoli Governatori perché è un termine che non esiste: amministrano, non governano!!!, altrimenti chiamiamo Sceriffi i comandanti la Polizia locale...) un pantone con i 150 tipi di colore. Cosa dobbiamo pensare?

Carlo Zardi

San Daniele del Friuli (Ud)

Covid/2

Perché l'Ulss 6

ha accentrato tutto?

Abito a Selvazzano e lo scorso anno abbiamo usato, io e mia moglie, il centro Presca per il vaccino antinfluenzale adibito dal Comune. Informati del giorno e ora, arrivati, troviamo un ampio comodo parcheggio e all'ingresso, incaricati della protezione civile ci hanno chiesto nome cognome, medico di base e subito siamo stati portati al posto vaccini a noi riservato, registrati e vaccinati. Dopodichè siamo stati accompagnati a sederci per aspettare i 15 minuti che non si manifestassero problematiche. Ora, se anziani e invalidi dei vari comuni devono andare in Fiera a Padova, sperando che sia fatto un parcheggio interno davanti o vicino al padiglione adibito ai vaccini, visto che i parcheggi esterni usati normalmente sono lontani, viene da chiedersi perché l'UlSS6 abbia voluto accentrare tutto a Padova e Piove e non siano stati interpellati i vari comuni (circa 120mila utenti) per concertare un piano vaccini comune e più sbrigativo.

Lorenzo Callegari

Selvazzano (Pd)

Covid/3

Vaccini, meglio

gli operatori delle Rsa

Mi riferisco alla risposta del sig. Benvenuti di Padova, circa la procedura dei vaccini per gli ottantenni. Pur essendo logico cominciare dal 1941, mi domando allora perché si è data la priorità a tutti gli ospiti delle RSA: non hanno vita sociale all'esterno. Era forse sufficiente vaccinare solo gli operatori. Mi permetto di aggiungere che le persone più avanti con l'età sono più fragili e più a rischio che il virus sia per loro fatale. Si sta creando ora una situazione di panico per gli anziani, indotta da telegiornali nazionali e locali. Il mio intervento è forse interessato dal fatto che sono più vicino ai 90 che agli 80 e ho ancora una vita attiva.

Giampaolo Vendraminelli

Treviso

La crisi di governo /1

Quell'affabulatore

di Matteo Renzi

Ritengo complicato capire a fondo i progetti e la politica futura del senatore Renzi, amenochè tutto il suo lavorare non miri solamente a qualche sedia in più o di maggiore importanza, oltre naturalmente ad una sua elevata esposizione mediatica. L'immagine che Renzi trasmette di sé è quella di un furbastro affabulatore che come, il gioco delle tre carte, deve sempre trovare un suo tornaconto personale. A volte lancia il sasso ma nasconde la mano, come se non avesse il sufficiente coraggio o forza per andare fino in fondo a queste sue intemerate. Cioè: tanto rumore per nulla. Se avremo un Conte tre con la stessa maggioranza cosa abbiamo ottenuto? Noi sicuramente del danno a Renzi qualcosa in più che non sazierà certamente la sua sete di protagonismo.

Pietropaolo Beggio

Padova

La crisi di governo/2

L'ignobile teatro

delle istituzioni

Ma cosa sta succedendo a questo nostro Paese? È possibile che gli italiani non si accorgano che stiamo precipitando? Siamo impotenti spettatori di un ignobile e tragico teatro messo in scena nelle nostre istituzioni, tutte le istituzioni. Teatranti che ci stando portando allo sfascio totale. Un'accolita di sinistri personaggi che agiscono per stupidità o in mala fede, le due cose coesistono. Burattini ex gelatai, musicanti e comici, che hanno la stupida presunzione di governare un grande Paese come l'Italia, gente pescata dal nulla, utili idioti che non sanno nemmeno loro il perchè sono stati portati là dove sono. Burattinai arroganti e in mala fede, che hanno fatto delle istituzioni il loro pascolo personale, dove cresce l'erba del potere. Personaggi che, dall'alto della loro intoccabile posizione, possono fare qualsiasi atto, anche incostituzionale, purchè sia utile al progetto di quei pochi che si sono prefissati di governare il mondo. Il ricordare Bilderberg non farebbe male. Ma c'è nessun politico, giornalista, opinionista che abbia il coraggio di ammettere che i poteri forti ci sono, o vogliamo continuamente mentirci? Forse è giunta l'ora della verità, prima che sia troppo tardi. Auguri all'Italia e agli italiani.

Rinaldo Rinaldi

La crisi di governo/3

Magari Draghi,

ma senza di loro

Da più parti si fa il nome di Draghi quale primo ministro salvatore della patria. Convengo che Draghi sia uno dei pochi in grado di gestire l'Italia anche in un periodo di crisi non solo economica. Ma dovrebbe potersi scegliere i collaboratori. Da tutti i ministri ai tanti dirigenti ministeriali che hanno le redini della burocrazia. Si vuole Draghi? Magari! Ma gli mettiamo a fianco un Di Maio e tutti gli altri attuali ministri? Così lo si brucerebbe. Con pugnalate, incapacità, tradimenti... La vedo molto difficile. Oppure che non sia un modo voluto proprio da chi ha ridotto così l'Italia per bruciare questo ottimo soggetto e riprendersi in mano il potere rimettendo a Palazzo Chigi il Conte di turno?

Luigi Barbieri

Renzi in Arabia

Meno esteriorità

e più umanità

... a proposito del viaggio di Renzi in Arabia, c'è da chiedersi se il capo di IV sapeva della drammatica situazione dello stato arabo dello Yemen. Una situazione sociale ed economica che, come denuncia l'ONU, e non solo: ... è la peggiore crisi umanitaria del mondo; oltre 100 mila vittime, povertà e carestia, malattie, con strutture sanitarie distrutte, 2 mila scuole colpite dai bombardamenti, carenza di energia elettrica e acqua e l'80 per cento della popolazione yemenita in povertà estrema. In un momento così difficile per il nostro Paese, un viaggio in Arabia da parte di Renzi era, solo, giustificato se era diretto a un tentativo, prima di tutto di conoscenza e, concretamente umanitario verso lo Yemen. Meno esteriorità, senatore Renzi, e più umanità.

Elvio Beraldin

Padova

