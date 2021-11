Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

Covid / 1I tamponi non dannoalcuna coperturaFaccio rispettosamente notare come i virologi ci dicono che il tampone non ha valenza di vaccino in quanto è solo una foto istantanea del momento. Dopo 1 -2 -3 ore puoi essere contaminato e contaminare altri vaccinati e non. Hanno dimostrato casi di tamponi negativi solo perché, pur contaminati, la carica infettiva pur in atto non superava la soglia di sensibilità sufficiente a segnalare la...