Covid / 1

I 70mila morti

e le responsabilità

Il cielo bigio di questo natale non ispira salti di gioia. Chiusi in casa ci viene detto che per la pandemia sono morti più di 70.000 italiani. Una cifra superiore a tutti gli abitanti di città come Belluno o Rovigo. O come Venezia. Come se Venezia improvvisamente affondasse portando con sé tutti i suoi abitanti. Tutti annegati. Ci si chiede se si poteva fare di meglio? Non lo so. Da più parti si dice che questo governo, nonostante gli allarmi dei tecnici, si sia attivato in ritardo ed in maniera non adeguata. Si poteva fare di meglio? Non lo so, può darsi. Se il governo si fosse mosso tempestivamente quanti dei nostri 70.000 morti si sarebbero salvati? Mille? Cento? Dieci? O anche uno solo. Non lo so. Anche quell unico che avrebbe potuto sopravvivere sarebbe sufficiente. Se ci sono dei responsabili fanno mai un esame di coscienza? E se ci sono dei responsabili riescono a dormire serenamente e tranquilli? E i parenti dei 70.000 morti? E purtroppo non è finita qui. Quanti morti ancora?

Luigi Barbieri

Covid / 2

Le manipolazioni

della natura

Il processo di induzione baconiano, ha portato nel secolo scorso, la scoperta del Dna: la molecola straordinariamente bella funge da veicolo di trasmissione delle informazioni, nel corso di miliardi di anni e attraverso un'infinità di esseri viventi. La scoperta della doppia elica è uno dei più grandi traguardi scientifici della storia. Noi siamo beneficiari di questa indagine scientifica, perché parla di noi : è ciò che siamo, ne più ne meno ; la bella e la bestia, avvolte insieme in una scala a chiocciola. Le implicazioni pratiche del Dna oggi si stanno espandendo, grazie alla capacità di sequenziare i geni, di mutarli in laboratorio e di trasferire il Dna tra le specie. La possibilità di reingegnerizzare i microbi con i geni umani illustra le innegabili potenzialità che sono emerse dalla conoscenza del Dna. La prima proteina prodotta da batteri e lieviti modificati con un gene umano è stata l'insulina. La prospettiva di nuove cure contro le malattie è un esempio perfetto della manipolazione della natura per il bene e l'utilità della vita (intesa come la vita umana ), proprio come la intendeva Francis Bacon. È stato così anche 12 mesi fa a Wuhan ? Non lo sapremo mai.

Giancarlo Parissenti

Covid / 3

Ma le scuole

non devono chiudere

Ho letto l'articolo del Gazzettino del 23/12 sull'appello dei presidi del Nord-Est per non aprire le scuole il 7 gennaio; e a questo proposito avrei delle osservazioni da fare. Tramite stampa si dà rilievo alle voci dell'apparato burocratico scolastico che invoca un ulteriore danno per la popolazione studentesca, già penalizzata oltremodo da mesi di scuola a distanza. Danni emotivi, danni di carenze cognitive specialmente nelle classi medie e nelle prime classi superiori (di inserimento) che nelle promesse-premesse della ministra Azzolina non dovevano essere penalizzate. Noi genitori ora diciamo basta! Basta scuse, le scuole non dovevano chiudere, con le percentuali date del 75% le scuole dovevano continuare a funzionare! Con la percentuale del 75% anche la scusa dei trasporti insicuri sarebbe caduta visto che solo 1/3 degli alunni sarebbe andato a scuola ogni giorno. Mi sembra che dietro a questi messaggi ci sia la volontà di continuare ad avere meno problemi secondo il teorema niente studenti-niente problemi. Purtroppo i presidi, gli insegnanti ( non tutti naturalmente )con i titoloni sui giornali riusciranno ad orientare i prefetti e il presidente Zaia ???!!! Noi genitori che siamo la maggioranza a cui la politica deve dare risposte (non solo scaricare i problemi) vogliamo dare voce anche alla nostra voce ci riusciremo?

Renato Coin

Marghera

Covid / 4

Abbassare l'Iva? Bene

solo per chi fa affari

Rispondo alle affermazioni del signor Luigi Favaro (Gazzettino del 24 dicembre). Signor Luigi, il Governo viene eletto dalla maggioranza degli elettori che si presentano alle urne e non come lei ritiene dalla stragrande maggioranza della popolazione che si identifica nell'opposizione. Per quanto riguarda l'abolizione per legge del Natale vorrei ricordarle che é una festa religiosa che significa ben altro di quello che intende lei. Per fortuna a governare le cose ci sono persone responsabili sia al governo nazionale che regionale. e per fortuna non c'è Salvini con la proposta anche da lei caldeggiata. Abbassare l'Iva per 20 miliardi accontenterebbe soprattutto chi in questo periodo fa affari d'oro, non certo chi ha perso il lavoro e non ha niente da spendere.

Fiorenzo Barattin

Oderzo (Treviso)

Covid / 5

I pianti di tanti

ristoratori

Un barista del centro di un paese di campagna con un andamento, ritengo, di assoluta normalità - niente di particolarmente originale: caffè, panini, bibite, spritz, tramezzini, ombre, le solite cose insomma che si vendono nei bar - mi ha detto poco tempo fa, prima dell'epidemia, che un bar come el mio in diese ani fa i schei (in dieci anni fa i soldi). E potrei crederci considerato il tenore di vita assolutamente tranquillo che conducono le quattro persone di famiglia che lo conducono. Ora mi domando: quanto guadagnano certi ristoranti con almeno una quarantina di posti, che non è poi un'eccezione, con annesso bar? La domanda me la sono posta sentendo i pianti che fanno ai microfoni degli intervistatori, tanti ristoratori, per essere stati costretti a chiudere il loro locale, alternativamente, per un po' di giorni a causa dell'epidemia. Ciò che sta accadendo non è un buon segno per nessuno, però lamentarsi fino a questo punto mi pare esagerato, anche pensando a chi veramente le cose vanno, fino alla chiusura. Se il barista dice di fare i soldi con un semplice bar, è mai possibile che un ristoratore non sia riuscito mettere da parte qualche soldo per vivere qualche giorno senza lavorare?

Carlo Petrin

Solidarietà

Quale Natale

per i senzatetto

È la vigilia di Natale, sto cenando e contemporaneamente seguo in Tv la Messa officiata dal Papa. Improvvisamente mi assale un gran senso di colpa: realizzo di essere un privilegiato, con la tavola ricca di cibo, al riparo dalle intemperie, al caldo in una casa confortevole, a seguire comodamente la funzione religiosa più popolare nel mondo cattolico. Ed il mio pensiero corre a chi tutto questo non lo possiede: a chi è senza un tetto, dorme al freddo, chiede l'elemosina per poter mangiare. Ed allora, è mai possibile che nella civilissima e cattolicissima Italia esista ancora la realtà dei senza fissa dimora? È mai possibile che la nostra società non possa offrire a tutti quei disgraziati che lo desiderino un piccolo tetto sotto cui rifugiarsi? È mai possibile che gli Enti Locali (leggasi Comuni), ovviamente con il necessario contributo economico di Regione e Stato, attraverso i loro servizi sociali, non intervengano efficacemente per eradicare questa vergogna? E noi, privati cittadini, cosa possiamo fare? Sollecitiamo almeno i nostri amministratori locali, parliamo con i nostri sindaci, con gli assessori al sociale, creiamo dei movimenti d'opinione. Non possiamo continuare a passare davanti ad un barbone e tacitare la nostra coscienza col solo dono di qualche soldo.

Giulio Ferrari

Vittorio Veneto (Treviso)

Brexit

La strategia

di Londra

Entrata per monitorare da vicino gli insidiosi vicini, la Gran Bretagna se n'è andata con il proposito di fare dell'Europa la sua terra di conquista sul piano commerciale e finanziario. Per questo farà di tutto per indebolire il Vecchio continente con accordi bilaterali, specialmente con i Paesi più piccoli e deboli, fedele al motto tutto romano del Divide et impera.

Enzo Fuso

Lendinara (Rovigo)

© RIPRODUZIONE RISERVATA