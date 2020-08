Covid /1

Ci servono istituzioni

che diano fiducia

Siamo tutti preoccupati per un futuro che presenta incognite nuove e sempre più sconosciute. Gli effetti del Covid ci spaventano ma ci distraggono anche dal nostro vero problema. Mai come ora avremmo bisogno di istituzioni in grado di dare fiducia, ma sembra stiano facendo il possibile per ottenere il risultato contrario. Nessuno interviene o meglio previene quello che è sotto gli occhi di tutti. I problemi vanno risolti ma oggi la causa dei nostri problemi sono le istituzioni e chi le governa. Una magistratura corrotta, amministrazioni incapaci, politici senza visione, imprenditori egoisti, infrastrutture decadenti e obsolete, una scuola eternamente lontana dai bisogni dei giovani. Vogliamo fare i patrioti quando dei politici del nord Europa ci dicono di non avere fiducia in noi ma non dovremmo prima fare i patrioti per dare un futuro, non dico sereno, ma civico ai nostri giovani e a noi stessi?

G. Malgarotto

Covid/2

Fateci entrare

nelle case di riposo

Anche il Papa domenica ha ricordato gli anziani, i più soli, quelli che da tanti mesi non vedono i loro cari. Ormai hanno aperto tutto i ristoranti, le palestre, le spiagge, le discoteche e come dice bene il nostro Governatore Luca Zaia con questo virus bisogna conviverci. Hanno riaperto anche le case di riposo ma come? Si può andare a trovarli con appuntamento se ti va bene ogni 10/15gg. per mezz'ora, ti fanno compilare 3 fogli dati- codice fiscale ecc., misurazione febbre, mascherina, igienizzante e l'incontro avviene a 2 metri di distanza con un vetro che ci divide. Un incubo! I nonni sono tutti tristi, avviliti, ti chiedono di poter tornare a casa anche per qualche ora come si faceva prima del covid, di andarli a trovare, alcuni non si ricordano più dei figli, dei nipoti... Ma perchè non se ne parla, è questa la libertà di incontrarli che ci hanno promesso? Ora si parla del ritorno a scuola, delle votazioni, del tornare allo stadio e i nostri anziani, è vero sono i più fragili, devono essere tutelati ma non lasciati soli. Entrare in RSA firmando un registro 1 persona x ospite per un'ora al giorno con mascherina non mi sembra una cosa impossibile, così i nonni potrebbero vedere i fratelli, i nipoti, qualche amico, si sentirebbero meno soli e ritroverebbero un po' di serenità e voglia di vivere.

Ivana Bernardin

Silea (Tv)

Carabinieri arrestati

Cosa non ha

funzionato a Piacenza?

Siamo tutti gravemente turbati dai fatti di Piacenza. E particolarmente perché non si tratta di un reato occasionale ed estemporaneo, quale anche ad esempio con uso dell'arma da fuoco, di un singolo. Ma di un sistema di attività criminosa venuta in essere proprio grazie ai poteri conferiti all'appartenente all'Arma (in realtà dal 2000 potenziata e divenuta Forza Armata alla pari di Esercito Marina e Aeronautica). Perciò, al turbamento segue l'esercizio mentale di capire se vi siano dati dell'ordinamento dell'Arma che possano favorire il carabiniere melamarcia, agevolarlo nella creazione della gang sistematicamente dedita ai reati. Ed in quest'ambito forse si finisce con il balbettare, ma non per questo è bene astenersi dallo sforzo di pensare e di dire. La Benemerita ha un ordinamento gerarchico-militare in piena regola, e però nell'attività di polizia giudiziaria anche caratterizzato da poteri, doveri, iniziative del singolo. Mi spiego: il soldato agisce nel e con il reparto di appartenenza, mentre il singolo carabiniere, anche l'ultimo della scala gerarchica, ha poteri che incidono su beni fondamentali del cittadino, la libertà ed il patrimonio quanto meno. È vero che non è esclusa l'azione di un intero reparto, ma il più delle volte il superiore o comandante prende atto dell'operato di altri. Ad esempio, il singolo deve procedere al fermo di persone e al sequestro di beni, e quindi salvo ogni controllo successivo anche del magistrato, l'iniziativa è già nell'immediato incisiva e pesante. Ora, se tutto questo è vicino al vero, che cosa non ha funzionato a Piacenza, e in altre sedi, nell'azione di controllo dei superiori? Con la riforma di vent'anni fa, che pare abbia accresciuto i gradini della gerarchia, nel concreto riesce più facile, o al contrario più difficile l'individuazione dei superiori in grado di controllare efficacemente e stroncare sul nascere iniziative e prassi erronee e illegittime, se non addirittura criminose? Siamo in grado di stabilire qualcosa in argomento, senza doverci sempre rimettere ad analisi interne e limitarci a ripetere che lo spirito di corpo può portare al depotenziamento del controllo dei superiori, e all'omertà o peggio alla connivenza?

Giuseppe Rosin

Padova

Le accuse a Salvini/1

Eliminare l'avversario

con i giudici

La sinistra proprio non ce la fa a non provare ad eliminare l'avversario politico, via magistratura. Non vi è dubbio che la decisione di oggi era politica, ma come sempre, dipende di chi si tratta, se un amico o un avversario. Ci hanno provato con Berlusconi, applicando la legge Severino retroattivamente e ora ci provano di nuovo con Salvini. Lo considero un fatto che non fa loro onore.

Gino De Carli

Le accuse a Salvini/2

Il popolo sovrano

conta di più

Se si accusa Salvini di aver lucrato politicamente dalla sua politica del respingimento si ammette pacificamente che il ministro agiva in modo da riscuotere l'approvazione degli italiani. Il popolo sovrano dovrebbe contare più del Parlamento, del Governo e della chiesa. Dunque superando il consenso del governo, che pure c'era implicito ed esplicito, ha fatto più del suo dovere. Ha accontentato il popolo, cosa che a volte non é possibile pur agendo nel suo interesse.

Gianni Oneto

Le accuse a Salvini /3

Non siamo

ridicoli

Salvini a processo per aver sequestrato la Open Arms. Ma di che cosa stiamo parlando? Se non sbaglio la nave era in acque internazionali, poteva andare dove voleva. Posso essere accusato di sequestro se impedisco ad una persona di entrare in casa mia? Via, non siamo ridicoli.

Enzo Fuso

Lendinara (Ro)

