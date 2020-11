Covid/1

Chi privilegia

l'economia alla salute

L'editoriale del prof. Luca Ricolfi evidenzia l'inconsistenza della contrapposizione fra salute ed economia, affermando come alla ripresa di quest'ultima sia propedeutica la mitigazione della pandemia in corso. Applicando il metodo scientifico alle scienze sociali, Ricolfi dimostra come l'attenzione delle autorità, sia di Governo che regionali, nei mesi scorsi invece di essere concentrata sulla lotta al covid-19 e sull'adozione di misure tese ad evitare la temuta seconda ondata, cioè la causa della crisi sanitaria ed economica del Paese, si sia spostata su iniziative tese a contrastare gli effetti negativi della pandemia, cioè la paura ingenerata nella popolazione dal diffondersi del covid-19 e la ricaduta di tutto ciò sull'economia. Al desiderio di rassicurare la popolazione e all'obiettivo ridimensionamento delle misure anti-pandemia non era estraneo l'intento di accaparrarsi il consenso della popolazione: e l'andamento delle elezioni di settembre, con la riconferma di tutti i presidenti di Regione in carica che si sono ripresentati, conferma che questa strategia ha prodotto risultati per i rieletti. Resta da chiedersi se il metodo di spostare l'oggetto dell'azione politica dal contrasto alle cause dei fenomeni negativi al contrasto degli effetti prodotti da quelle cause non sia applicato in altri ambiti con la differenza che, mentre in campo sanitario è purtroppo non difficile riconoscerne gli esiti devastanti che ci sono dati quotidianamente dalle cronache, in altri settori le conseguenze negative non siano così manifeste ed evidenti.

Giuseppe Barbanti

Venezia

Covid/2

La libertà di circolare

e i poteri del Dpcm

Qui ogni giorno si discute sulla libertà di circolare liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale o limitarsi nella stessa per motivi di sanità o di sicurezza. Bene l'ha esplicitato l'altro giorno il dottor Nordio sul Gazzettino. Se ho ben capito, la Costituzione stabilisce il principio di legalità in base al quale, qualsiasi provvedimento normativo o amministrativo, deve avere nella legge il proprio fondamento. Quindi, perché un ministro possa esercitare tale potere, deve avvalersi di una legge o un atto avente forza che lo legittimi, delineando altresì, il suo raggio d'azione. I confini di questo potere non possono (secondo me) essere rimodulati da un Dpcm col presidente del Consiglio che si erge indebitamente a livello di legislatore, sottratto anch'egli al principio di legalità. La certezza del diritto vacillante, di questo strano Paese, della perenne prevenzione mancata riguardante la salute, è già stata negativa, quando in un recente passato, la politica lungimirante volle a tutti i costi (per legge) la chiusura degli ospedali psichiatrici, dando per scontato che fossero inutili e che un'adeguata prevenzione, esercitata su famiglie e società, avrebbe fatto sparire per incanto le malattie mentali. È stata una sciagura immane e dolorosissima per tutti i nuclei famigliari disgregandoli pure. Che ci sia o meno una legge, o una forzatura continua di Dpcm, i risultati sono per la maggior dei casi disastrosi.

Giancarlo Parissenti

Covid/3

Chiusi in casa

per colpa dei roghi

In questo periodo dove lo stramaledetto virus sta cambiando le nostre vite modo radicale, i consigli per evitare il contagio sono: indossare sempre la mascherina, lavarsi spesso le mani, mantenere la distanza sociale, evitare luoghi potenzialmente pericolosi e aerare più volte i locali di casa. Un'azione praticamente impossibile in questi giorni perché la puzza di sterpaglie bruciate impedisce l'aerazione dei locali stessi. Sembra ormai che la tradizione del pan e vin sia diventata quasi giornaliera e che coloro che si dilettano con questa pratica non si rendano conto di quanto male fanno in specialmodo a chi soffre di patologie asmatiche. Non si comprende perché non ci sia alcuna autorità che possa impedire il modo di agire di questi irresponsabili facili da individuare i quali sono indifferenti ai disagi che provocano... certi della loro impunità.

Gigi Gai

Venezia

Covid/4

Non partite Iva

non negazionisti

Buongiorno, quando mi sveglio tornano i pensieri che ormai da quasi un anno riempiono le giornate di tutti quelli che vivono l'incertezza di questa situazione che sembra non finire mai. Mi riferisco a coloro che vengono definiti, spesso in maniera sbrigativa, autonomo=evasore: le partite Iva. Poi salgo in macchina, parto e sento un conduttore radiofonico fare un indegno, offensivo accostamento tra il negazionismo e una legittima, pacifica e anche - scusate signori dipendenti dello stato e del parastato per nulla toccati sotto l'aspetto economico da questa pandemia - più che motivata manifestazione con l'intento di far capire al governo che anche noi partite Iva dobbiamo mangiare tutti i giorni: se ci fate chiudere per tutelare la salute pubblica avete l'obbligo di risarcire il nostro sacrificio, con soldi veri e che arrivino. Ecco, fare subdolamente passare l'idea che noi neghiamo la gravità della situazione è inaccettabile, anche perché noi che di tutele non ne abbiamo, se non quelle che ci costruiamo giorno per giorno con il nostro lavoro, la viviamo doppia la pandemia: sotto l'aspetto della salute perché rischiamo, come tutti, di ammalarci e sotto l'aspetto economico, perché non potendo lavorare le nostre attività muoiono.

Diego Parolo

Carceri (Padova)

Questione di nascita

Hugo Pratt veneziano,

riminese solo per caso

A 25 anni dalla scomparsa, lo scorso 13 novembre, Il Gazzettino ha meritoriamente dedicato una pagina all'indimenticabile fumettista Hugo Pratt. Salvo inciampare in una sorprendente affermazione dove si dice che l'artista è riminese. Il venezianissimo Hugo Pratt nacque per un caso a Rimini il 15 giugno 1927, perché i genitori erano in vacanza ospiti della zia. Dopo pochissimi giorni tornarono a Venezia con il bimbo, alla Bragora, dove vivevano a casa dei nonni. Per il resto Hugo Pratt disegnò, viaggiò e fu sempre legato a Venezia, mentre con la località romagnola condivise solo quel casuale evento.

Mauro Stefani

Televisione

La volgarità

dei reality

Non sono un esperto di sondaggi, ma il rimanere in casa più del solito dovuto alla prudenza per la pandemia mi ha fatto accendere la tv più di quanto facevo. Ho l'impressione che gli indici di ascolto dei programmi Mediaset siano in calo. Trasmissioni come Grande Fratello Vip o normale, Isola dei famosi Vip o meno, Forum ecc. hanno in comune volgarità, interventi sguaiati ed urla al di fuori della decenza. La gente torna a casa dopo aver indossato per ore la mascherina, dopo aver fatto lo slalom tra gli idioti che non la indossano ed essersi barcamenata in una crisi economica senza precedenti. Accende la Tv per rilassarsi un po' ed è assediata da quattro sgallettate che urlano tutte rifatte agitando borse da 2.000 euro in su dicendo scempiaggini che non stanno in cielo o in terra.

Ma ridateci Stanlio e Ollio. In effetti se qualcuno non apprezza un programma può cambiare canale. Io lo faccio.

Luigi Barbieri

© RIPRODUZIONE RISERVATA