Basta essere

trattati da sudditi

Mi permetto di scriverle per manifestare alcuni enormi dubbi sull'operatività del nostro governo sull'emergenza covid, dato che davvero ultimamente mi pare di vivere nella Repubblica delle Banane! Possibile che dopo 6 mesi (e più... dato che i nostri politici già sapevano e tacevano..), ancora siamo sotto scacco grazie a queste misure terroristiche sul covid! Nessuno mette in dubbio che questa malattia sia comparsa, ma che sia ora di finirla di fare proclami e si impari a convivere con essa per avere una vita abbastanza normale. Magari stando zitti si trova la cura che è l'unica cosa che conta! È ora di finirla di essere trattati come sudditi ignoranti. Ora è il turno delle discoteche, si prendono di mira i giovani che sono persone sane e che hanno come unica colpa quella di voler vivere normalmente! Per essere macabri, quanti giovani sono morti in incidenti stradali al ritorno dalle discoteche per aver assunto droghe o alcol o semplicemente per essere vittime della stupidità altrui o della stanchezza? Eppure non per questo si sono mai chiuse le discoteche, né si è mai davvero intervenuti per fermare l'uso di alcol, droghe o sigarette! Si è fermata la vendita di auto o si sono inasprite le prove per concedere la patente ai giovani? Dobbiamo imparare a ragionare con la nostra testa E non perché l'hanno detto in tv.

Sabrina Lazzari

Venezia

Covid/2

Un paese

con poca umanità

In questo particolare periodo di crisi, dovuta al coronavirus, molte persone si trovano ad affrontare delle situazioni di difficoltà enormi, e purtroppo si sentono impotenti sul come tentare di risolverle o almeno di renderle meno drammatiche. Mi riferisco in particolare alla situazione sanitaria, dove le medicine costano sempre di più e le persone rinunciano a curarsi. Anche ricoverare un anziano in ospedale è sempre più complicato e le testimonianze in tal senso sono moltissime. Inoltre, molti uffici prenotazioni sono chiusi e comunque, la possibilità di avere una visita a breve e sempre più remota. Le case di riposo hanno raggiunto costi da alberghi cinque stelle e le pensioni per milioni di cittadini non arrivano a ottocento euro mensili, creando situazioni drammatiche per tantissime famiglie. Mi viene da pensare, ma come facevano negli anni sessanta/settanta a sostenere nel Veneto e non solo, case di cura montane o marine, colonie per i figli e una assistenza medica/farmaceutica gratuita? È vero, i costi della tecnologia medica sono aumentati notevolmente, ma è anche vero che stiamo diventando e in parte lo siamo già un Paese con poca umanità.

Dino Lazzarotto

Covid/3

Scuola, a settembre

rischio caos

Dopo mesi passati a misurare le distanze tra i banchi, a tracciare i percorsi, ad ottimizzare gli spazi adesso c'é il contrordine. È sufficiente l'uso della mascherina. Premesso che tenere la mascherina per 4-5 ore è impossibile, che i ragazzi sono tutto tranne che dei soldatini obbedienti, che gli insegnanti devono poter parlare per fare lezione (possibilmente senza mascherina), che la respirazione profonda aumenta la diffusione del virus (provo a pensare alle lezioni di Ed. Fisica respirando piano o con moderazione), che igienizzare tutto ogni volta è più facile da dirsi che a farsi mi chiedo ma i componenti del CTS (Comitato Tecnico Scientifico) sono mai entrati in una scuola? A settembre si rischia il caos. E tra i danni collaterali ci potrebbe essere la perdita di credibilità.

Lino Renzetti

Covid/4

Non possiamo

permetterci lockdown

Il Covid, in queste torride giornate estive, ha una capacità di diffusione tale da dimostrare che la scarsa percezione della sua pericolosità nella popolazione, specie giovane, richiede misure drastiche e non mezze misure. Condivido le perplessità del professore di microbiologia Crisanti sull'opportunità di tenere aperte le discoteche e i confini. Si potrebbero utilizzare risorse finanziarie per aiutare quei locali in attesa che la pandemia venga debellata col vaccino. Non sarebbe stato meglio incoraggiare il turismo domestico anziché aprire indiscriminatamente le frontiere anche se solo europee? Certamente non possiamo permetterci che l'economia nazionale venga nuovamente bloccata da una chiusura generale delle imprese a causa di provvedimenti sbagliati che hanno sottovalutato il rischio di espansione dell'epidemia, perché andremmo verso il tracollo definitivo del PIL, la disoccupazione ancora più grave della attuale e la rivolta sociale.

Mauro Cicero

Mogliano Veneto (Tv)

La pace Israele/Emirati Arabi

La regia

occulta di Trump

Mi sembra che la stampa, in genere, non abbia dato un grandissimo risalto all'accordo di pace, sperando naturalmente che duri, fra Israele ed Emirati Arabi Uniti. E qui vorrei collegarmi a quello che credo sia stato il regista occulto, il Presidente Americano Trump il quale sarà impulsivo, lunatico ma, obiettivamente, da quando è in carica, non ha scatenato guerre come il suo predecessore premio Nobel Obama ed ha tentato anche di limitare, in Europa, lo strapotere di Francia e Germania. A Trump, contesto solo, non so se per pressioni esterne, di non essere riuscito ancora ad avere un rapporto di amicizia con Putin per una maggiore stabilità mondiale.

Alvise Lorenzo Sandi

Il ridisegno dell'istituto

Inps, riforma

dal vertice

L'invito al governo del capo dello Stato nel suo messaggio al presidente del Meeting di C.L. a Rimini, è indirizzato, per buona parte, ad essere concreto nell'attuazione del Recovery Plan da 209 miliardi di Eu., per le rapide riforme che l'Europa richiede. A 6 mesi dall'inizio del Covid, il governo, pur a conoscenza di un possibile esito positivo del negoziato in sede U.E., non ha ancora avviato uno straccio progettuale di riordino e di riforma. Uno di questi provvedimenti, incancrenito da anni è: la riforma dell'I.N.P.S., apparsa evidente per carenza di cognizione geografica nella collocazione dell'Umbria e nella sua inefficienza, rispetto all'urgenza di sostegno a chi era colpito dalla crisi. Ad oggi, non mi risulta che alcun membro del governo o i responsabili delle associazioni di categoria reclamino la riforma dell'Istituto e, indichino una data entro la quale tagliare il traguardo del ridisegno dell'I.N.P.S. Si tratta di un esempio concreto (uno dei tanti) che smaschera le belle parole, le promesse solenni, i proclami sulla semplificazione e rilancio. Non è per caso che la poca funzionalità dell'Istituto sia determinata dalla numerosità degli organi (poltrone) che intervengono nel processo decisionale? Ben 35 componenti tra consiglio di amministrazione, consiglio di indirizzo e vigilanza e collegio sindacale e, soprattutto dalla non sempre chiara separazione delle competenze tra i suoi organi di vertice. Si potrebbe partire da qui (se ci fosse la volontà ) per semplificare, riformare, rilanciare.

Giancarlo Parissenti

